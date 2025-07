Naiara se ‘quita’ las penas con su propia BSO veraniega: “Quizá haber esperado tanto ha sido desaprovechar el boom de ‘OT’, pero quiero lo mejor”

Naiara. (Cortesía de Universal Music Spain)

Ganar Operación Triunfo es, en realidad, un arma de doble filo. La conocida como ‘maldición del ganador’ -creencia de que el concursante que gana el programa no suele tener tanto éxito como, especialmente, el segundo de su edición- es un murmullo que resuena en cada nueva promoción. A eso, hay que sumarle la presión impuesta, a veces, por los propios fans. “El que tenga que llegar lejos, llegará”, dijo Naiara (Zaragoza, 1997) a este medio tras ganar la pasada edición, en febrero de 2024.

Un año y cuatro meses después, la flamante ganadora de OT 2023 se mantiene firme. En todo este tiempo ha sacado dos colaboraciones, Tienes que saber, con Abraham Mateo, y Veneno, con Natos y Waor, además de participar en la banda sonora de Mala Influencia, cinta dirigida por Chloé Wallace. Finalmente, fue en este mes de abril cuando dio el pistoletazo oficial a su carrera en solitario: primero, con el pop bailable de Fiesta en el centro; ahora, con Me las quitas publicada este viernes 27 de junio, y aunque el título no lo diga, se refiere a sus penas. La bachata, además de querer ser “el himno del verano“, es también uno de los adelantos de su álbum debut, previsto para este año.

Tras la salir de la Academia, a zaragozana ha ido probando, escribiendo, haciendo y deshaciendo: “Necesito tiempo y es lo que hay”, cuenta. En tanto, se juntan expectativas y comparaciones. “La gente tiene que entender que venimos de un programa en el cual yo ayer estaba en mi casa. Para dar con ese punto artístico potente es un proceso y cada día me voy encontrando”, relata a este medio.

Pese a que todavía quedan meses para escuchar su primera puesta de largo, su gira, I love Spain ya ha sido anunciada. Recorrerá 13 ciudades de España desde octubre de este año hasta mínimo febrero de 2026 y con el fin de gira en Zaragoza, su casa, con fecha todavía poe determinar. Ahora, solo el tiempo dirá qué significa ganar.

Naiara en el videoclip de 'Me las quitas'. (Cortesía de Universal Spain)

Pregunta. Me las quitas es una bachata. Que hagas urbano no le sorprenderá a nadie, pero en Fiesta en el centro tirabas más por el pop bailable y aquí por el latino más puro. ¿Qué te ha hecho llevártelo a ese lado del género?

Naiara. Experimentar con la música. No quiero cerrarme solo a hacer un estilo, porque entonces estaría siendo infiel a mí misma y a mis gustos musicales. Desde muy pequeña me he criado con todo tipo de música, mi oído está abierto a sonidos nuevos, diferentes y no sé, me ha dado por hacer una bachata y quizá la siguiente pueda ser un bolero.

P. La nota de prensa dice que la canción aspira a ser una candidata a las canciones del verano. ¿Qué elementos dirías que tiene que tener una canción de verano para que sea perfecta?

N. Pues yo creo que sea bailable, que tenga un estribillo pegadizo, que no sea muy difícil... que no tenga mucha letra muy elaborada, facilita, y un ritmo que te haga moverte todo el rato.

P. El título del single, Me las quitas, hace referencias a las penas. ¿Qué penas tiene Naiara?

N. Pues te diré que penas ninguna. Ahora mismo estoy súper bien, súper feliz, con muchísimas ganas de que salga todo lo que estoy haciendo, de poder mostrar lo que soy. La verdad que penas ahora mismo no tengo ninguna. Me las han quitado todas.

P. Esta canción es uno de los adelantos de tu primer álbum que va a salir este año. ¿Qué concepto va a seguir? Imagino que en esta línea, pero, ¿ya tienes algo más cerrado y definido?

N. Te puedo adelantar que es un proyecto con un concepto súper personal, con mis sentimientos reales, mis vivencias, mis experiencias, mi amor y mi desamor; al final cada persona pasa por muchos procesos emocionales. Creo que cada canción tiene un guiño a algo que yo he vivido, que he sentido, que me ha pasado y creo que eso quizá haga conectar con la gente. Hay mucho trabajo detrás, mucho mimo. Soy consciente cuando un trabajo lleva mucho cariño y muchas horas, quiero que la gente vea eso. ¿Por qué he tardado tanto? Pues ha sido porque un disco son palabras mayores. Es mi primer álbum en solitario y quiero mostrar y enseñar lo mejor.

P. ¿Y en qué punto está? ¿Está ya casi terminado o quieres repasarlo un poco más?

N. Te diré que está al 80%, más o menos. Queda nada. Queda poquito.

P. Imagino que te habrán preguntado por la balada que escribiste en OT. ¿Va a estar en el álbum? ¿Has cambiado el concepto que tenías de ella?

R. Hay muchas canciones en las que destaca mi voz, que es algo que la gente me pide mucho. Al final es algo que di a conocer de mí en el programa, con canciones con esa exigencia vocal y creo que mi proyecto abunda bastante de eso.

P. De hecho, tienes una voz muy folclórica. ¿Alguna vez te ha llegado desprecio al género urbano por el tipo de canciones que haces? ¿O te han dicho que te pegaría más hacer otra cosa?

N. Sí, obviamente. ‘¿Por qué haces esto si tienes una voz qué tal?’ La gente tiene que ser consciente de que la música es cambiante y que porque saque una canción que sea más urbana, no quiere decir que en el futuro vaya a haber otra canción con otro tipo de melodías y que destaque más mi voz. Al final estoy experimentando de todo. Pausa y calma, que todo llegará.

P. También he leído que estás colaborando con músicos de tu orquesta. ¿Cómo es trabajar con ellos ahora otra vez, pero en otro punto de tu vida totalmente diferente?

N. Pues al final es algo que es muy bonito para mí, porque lo de antes sigue presente y eso no lo quiero perder nunca. Yo donde más segura me siento es con la gente que conozco de siempre y poder trabajar con ellos y mi música de ahora, que ellos puedan colaborar... para mí es increíble. Son músicos maravillosos que me han enseñado muchísimas cosas, me siguen enseñando muchísimo. Ellos le dan ese toque orgánico y puro a mis canciones.

P. Este es tu segundo tema en solitario y la puerta de entrada a tu álbum, casi un año y medio después de OT. Justo antes habías comentado que si estás tardando tanto es porque “un disco son palabras mayores”. ¿Has temido durante este tiempo que haya gente que pensara que no estás haciendo nada?

N. Te diré que siempre soy fiel a lo que yo soy, a lo que yo quiero dar de mí. Al final, quizá haber esperado tanto ha sido tirarme piedras a mi propio tejado y desaprovechar el boom de OT nada más salir, pero es que quiero dar el mejor resultado y para eso necesito tiempo. La música es constante evolución. Cuando salí del programa, iba haciendo canciones que hoy por hoy las he ido descartando porque las siguientes que he hecho me han ido gustando más. Un disco son palabras mayores. Yo quiero dar el mejor resultado y si para ello necesito tiempo, pues es lo que hay.

P. ¿Has sentido presión por cumplir con las expectativas que se tienen de una ganadora de OT y, al mismo tiempo, encontrar tu propio ritmo?

N. Puedo sentir o ver que la gente a veces espera de ti estar ya aquí arriba (dice, haciendo un gesto con la mano situándola al lado de su cabeza) y es como: ‘Joder, para llegar ahí arriba, esto es un camino’. De hecho, no quiero estar ya ahí, quiero ir ganándomelo, si es que algún día llega. La gente tiene que entender que venimos de un programa en el cual yo ayer estaba en mi casa. Dar con ese punto artístico tan potente es un proceso y cada día me voy encontrando.

P. Parece que de repente salís, os ponéis un poco al día de todo y a trabajar. Seguro que se necesita un proceso largo y heavy de adaptación.

N. Al final es como todo, como cualquier persona que entra en cualquier trabajo. Cada día es una oportunidad para mejorar y dentro de un año habrás conseguido muchas cosas que al principio no las tenías. Artísticamente, es lo mismo, no pueden esperar de ti algo que para que llegue tiene que pasar un proceso y un tiempo. Cuando sales de OT, sales más perdido que un pato sin cabeza.

P. En España tenemos muchas divas de pop urbano, entre ellas, Lola Índigo o Ana Mena… ¿Te han comparado alguna vez con ellas?

N. Mira, ser mujer es estar todo el rato en una constante comparación y en constante critiqueo. La industria ya de por sí me parece súper complicada y si eres mujer aún más. Por desgracia, siempre te van a comparar con una o con otra. No se dan cuenta de que detrás de cada artista hay una persona con corazón, con sentimientos y con sueños que esa persona algún día fue una niña. Yo por lo menos desde muy pequeña sabía que me quería dedicar a esto, y hay veces que cuando se meten conmigo siento que se meten con esa niña que algún día fui. La gente tiene que ser consciente que todos tenemos sentimientos, tenemos corazón y que te estén comparando, no es sano, no es bonito. Cada uno tenemos nuestra película, nuestros sentimientos y nuestras historias que contar, que son completamente diferentes.

P. Has colaborado con Natos y Waor y con Abraham Mateo. Los temas que has hecho con ellos se acercan a lo urbano, pero tienen un deje diferente a lo que haces tú. ¿Qué es lo que buscas a la hora de cerrar una colabora ración?

N. La de Abraham nació en OT, que me lo propuso y Natos fue al salir. No me hubiera esperado nunca hacer una colaboración con Natos, por ejemplo, porque es un estilo súper diferente al mío, pero al final nunca me cierro a cosas nuevas o diferentes porque luego pueden salir resultados muy guays. Para mí, Veneno con él ha sido una canción que me representa igualmente, aunque sea un estilo diferente.

P. ¿En el disco va a haber alguna colaboración?

N. Eso no lo sé, jajajaja. No se sabe.

P. Ahora también tienes gira. ¿Hay algún recinto que te haga ilusión hacer? No tiene por qué ser ahora.

N. Todos me hacen ilusión porque es hacer mi propia gira con mi propia música, que eso ya me parecen palabras mayores. Pero obviamente Zaragoza, que es mi tierra donde yo he nacido, es un sentimiento diferente.

P. ¿Y algo que puedes adelantar un poco de la gira que vas a que vas a mostrar?

N. En la gira voy a mostrar algo súper orgánico. Voy a llevar a mis músicos de siempre, con mis bailarines de siempre, va a haber ese punto natural que yo tengo con historias, con performance, con baile, va a haber momentos para llorar, para bailar, para reír. Que la gente se pueda sentir identificada con los temas, que al final, lo que te digo, son temas que he escrito desde mis sentimientos y mis emociones.

Cartel de 'I love Spain tour' de Naira.

P. Ya para terminar, ¿hay algo que aprendiste en OT que te ha servido también fuera?

N. Me sigo aplicando la constancia, luchar las cosas, estar enfocada 100% en lo que quiero conseguir. Al final el foco estaba en currarte tu tema semanal y dar lo mejor de ti en la gala. Hoy por hoy sigo aplicando eso, el seguir currando cada sesión de estudio que hago, aprovechar al máximo para que salga la mejor canción y dar lo mejor de mí en cada momento. Y sobre todo disfrutar. Para mí, lo más importante de todo esto es disfrutarlo, porque me parece que estoy viviendo mi sueño y no dejar que nunca nada opaque eso.