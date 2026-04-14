Qué es el Salón de la Fama del Rock & Roll y qué artistas entran a formar parte este 2026: de Oasis a a Phil Collins

Con una sola frase, Noel Gallagher hizo crecer los rumores de un nuevo disco de Oasis. (Instagram/Oasis)

No todos lo conocen, pero es una de las instituciones más prestigiosas en lo que a música se refiere. El Salón de la Fama del Rock & Roll es una organización estadounidense dedicada a homenajear a los artistas más influyentes y reconocidos en la historia de la música popular. Aunque su nombre destaca el rock and roll, la organización ha incluido a músicos de géneros tan diversos como el hip hop, el soul, el pop y el country. Su sede se encuentra en Cleveland, Ohio, y desde su creación, representa el máximo reconocimiento para quienes han dejado una huella duradera en la industria musical.

Para ser elegibles, los artistas deben haber publicado su primera grabación comercial al menos veinticinco años antes de la nominación. El proceso de selección involucra a un jurado compuesto por más de mil doscientos profesionales del sector, incluyendo músicos, historiadores y representantes de la industria. Cada año, la institución recibe una nueva promoción de miembros, cuya incorporación simboliza la consolidación de una carrera artística de impacto global. La promoción de 2026 confirma la entrada de Oasis, Phil Collins, Iron Maiden, Sade, Wu-Tang Clan, Billy Idol, Joy Division/New Order y el fallecido Luther Vandross. A través de esta selección, el Salón de la Fama reconoce trayectorias que han marcado generaciones y estilos completamente distintos.

Entre los nuevos miembros destaca la incorporación de Oasis, la banda británica liderada por los hermanos Gallagher. Con su fusión de britpop y letras directas, el grupo transformó el panorama musical de los años noventa y sigue siendo referencia obligada para nuevas generaciones de músicos y oyentes. La noticia confirma el reconocimiento formal de su legado por parte de la industria estadounidense. Phil Collins, tanto por su carrera solista como al frente de Genesis, suma décadas de éxitos y composiciones que han influido en la música pop y rock internacional. Su inclusión en la promoción de este año representa la consolidación de una trayectoria marcada por numerosos premios y ventas millonarias en todo el mundo.

Iron Maiden ha sido una de las últimas incorporaciones al Salón de la Fama del rock.

La entrada de Iron Maiden subraya la importancia del heavy metal en la historia de la música. La banda británica, fundada en 1975, es considerada pionera del género y su influencia se extiende a varias generaciones de seguidores en distintos continentes. El anuncio oficial destaca la relevancia de sus álbumes y la permanencia de su propuesta musical tras más de cuatro décadas de actividad.

En 2026 también ingresan Sade, reconocida por su voz única y el estilo soul-jazz que ha caracterizado su carrera desde los años ochenta, y Wu-Tang Clan, colectivo estadounidense de hip hop cuya obra transformó la escena musical urbana de los noventa. Ambos nombres ilustran la amplitud de géneros que reconoce la institución, lejos de limitarse solo al rock tradicional. La lista se completa con Billy Idol, referente del punk y la música alternativa, Joy Division/New Order, grupos clave en la evolución de la música electrónica y post-punk, y el fallecido Luther Vandross, figura destacada del soul y el R&B.

Cyndi Lauper y Avril Lavigne actuaron en la ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll del año pasado. REUTERS/Mario Anzuoni

Así funciona la selección

El ingreso al Salón de la Fama implica superar una selección rigurosa. Los artistas deben esperar al menos veinticinco años tras su debut comercial para ser considerados. El panel de votación evalúa la calidad, la influencia y la duración de la obra de cada candidato. Según la organización, la incorporación es el máximo sello de reconocimiento para una trayectoria musical, situando a los artistas en la cima del reconocimiento público e histórico.

Además de la categoría principal de intérpretes, el Salón de la Fama concede premios en tres apartados especiales: influencia temprana, excelencia musical y el premio Ahmet Ertegun para no intérpretes. Este año, la rapera estadounidense Queen Latifah, la leyenda cubana Celia Cruz, el pionero nigeriano Fela Kuti, la rapera MC Lyte y el músico Gram Parsons recibieron el reconocimiento a la influencia temprana. La excelencia musical distinguió a la compositora Linda Creed y a los productores Arif Mardin, Jimmy Miller y Rick Rubin. Por su parte, el premio Ahmet Ertegun fue otorgado a Ed Sullivan, figura clave de la televisión estadounidense en los años cincuenta y sesenta.

No todos los nominados logran ingresar cada año. En 2026, varios artistas de renombre quedaron fuera de la selección final. Entre ellos figuran Mariah Carey, Lauryn Hill, INXS, Melissa Etheridge, Jeff Buckley, Pink, New Edition y Shakira. Su exclusión muestra el alto nivel de competencia y el carácter selectivo del proceso, que solo permite la entrada a quienes, según el jurado, han definido una época o influido de manera decisiva en la música popular. El Salón de la Fama del Rock & Roll mantiene así su papel como referente de la excelencia y la diversidad musical, reconociendo a figuras y movimientos que han dado forma a la historia cultural contemporánea.