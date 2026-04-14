El Salón de la Fama del Rock N’ Roll anunció los integrantes de 2026: así le fue a Shakira

Pese a ser una de las más votadas, Shakira finalmente no pudo formar parte de la Clases 2026 de artistas inducidos al Salón de la Famal del Rock N' Roll - crédito @shakira/Instagram

Desde que fue anunciada como una de las nominadas para formar parte de los posibles ingresos al Salón de la Fama del Rock N’ Roll para su clase 2026, Shakira fue protagonista de una intensa campaña que incluyó a su fanaticada a nivel mundial, pero también a figuras de la industria como Nile Rodgers y celebridades de Hollywood como Eva Longoria o Jessica Alba, que le extendieron su apoyo a la candidatura de la barranquillera.

Inicialmente se realizó una votación en la que el público se volcó masivamente y logró que la colombiana quedara ubicada en el cuarto lugar con más de 700.000 votos.

Shakira se hizo con el cuarto lugar de las votaciones del público para entrar al Salón de la Fama del Rock N' Roll en la clase 2026 - crédito Salón de la Fama del Rock N' Roll

Sin embargo, ese era solo uno de los ítems a considerar por parte de la organización y museo con sede en Cleveland, pues el criterio de 1.200 artistas, historiadores y profesionales de la industria también fue tomado en cuenta. Y todo indica que este terminó por perjudicar a Shakira, pues pese al apoyo del público no logró su cometido de ingresar al Salón de la Fama.

Así lo dio a conocer la entidad, tras anunciar su clase 2026 con Oasis, Wu-Tang Clan, Phil Collins, Joy Division/New Order, Sade, Iron Maiden, Billy Idol y Luther Vandross como los designados. La incorporación de estos artistas tendrá lugar en una gala programada para el 14 de noviembre en Los Ángeles.

También se confirmó que habrá reconocimientos como “influencia temprana” a nombres como Celia Cruz, Fela Kuti, Queen Latifah, Gram Parsons y MC Lyte, mientras que otros nombres como Rick Rubin, Linda Creed, Arif Mardin y Jimmy Miller recibirán reconocimientos en la categoría de excelencia musical. Por último, se anunció que el Ahmet Ertegun Award será entregado póstumamente al presentador estadounidense Ed Sullivan.

Los otros candidatos que no lograron ingresar, además de Shakira, fueron Mariah Carey, Ms. Lauryn Hill, P!NK, New Edition —ganador de la votación popular—, Jeff Buckley, INXS, Melissa Etheridge y The Black Crowes.

Así avanzan las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Tras su paso por América Central y verse obligada a posponer su paso por Oriente Medio, Shakira tiene en la mira a Brasil y Europa en las siguientes etapas de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' - crédito Europa Press

Pese al revés que representó no ingresar al Salón de la Fama del Rock N’ Roll, la colombiana sigue inmersa en su gira de conciertos, considerada por ella misma como la más importante de su carrera.

En primera instancia estuvieron su serie de cinco presentaciones en El Salvador, seguido de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluidos uno más en el estadio GNP Seguros que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira; así como su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza.

Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

El que se mantiene en pie es su concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, ante un público que se especula que podría llegar a los dos millones de espectadores.

De igual modo, Shakira anunció una serie de fechas en Estados Unidos entre junio y julio que constituyen su segundo paso por el país con esta gira, sumados a su residencia en Madrid en el estadio Shakira, un complejo especialmente creado para la ocasión, con el que espera convocar a su fanaticada en el Viejo Continente.

A continuación, los conciertos confirmados hasta la fecha en el calendario de la barranquillera para 2026:

2 de mayo: Playa de Copacabana, Río de Janeiro (Brasil).

13 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

14 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

17 de junio de 2026: Acrisure Arena, Palm Springs (Estados Unidos)

23 de junio de 2026: American Airlines Center, Dallas (Estados Unidos)

26 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

28 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

1 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)

10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)

20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)

25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)

18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)

21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)