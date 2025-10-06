Es una de las series más infravaloradas de HBO Max y la favorita de Quentin Tarantino: “Ninguna otra la he visto tres veces”

Imágenes de 'The Newsroom', la serie favorita de Quentin Tarantino. (HBO Max)

En la última década, las plataformas de streaming han experimentado un crecimiento sin parangón que las ha situado como una de las principales fuentes de ocio de la población en muchos países del mundo. En este auge, su producto estrella han sido series como Juego de Tronos, Stranger Things, Peaky Blinders, Vikingos o True Detective, entre muchas otras. Productos capaces de fidelizar a los suscriptores para que, mes a mes, fueran pagando las suscripciones que de la noche a la mañana traían a nuestra casa catálogos con novedades audiovisuales de todo tipo.

Entre esas grandes producciones, sin embargo, una de ellas pasó desapercibida pese a tratarse de una producción a la altura de las demás. Esta serie no es otra que The Newsroom (HBO Max), una producción escrita y liderada por Aaron Sorkin, a quien todo el mundo conocía por haber sido el creador de un exitazo televisivo de la talla de El ala oeste de la casa blanca, además de por haber escrito el guion de películas como La Red Social (también se está encargando de su secuela) o, más recientemente, haber dirigido también El juicio de los 7 de Chicago.

Una buena serie sobre (buenos) periodistas

Lo cierto es que ninguno de estos trabajos podría acercarse a The Newsroom, donde el famoso guionista, director y showrunner explora un terreno completamente distinto: el mundo de la televisión y los informativos. El protagonista, Will McAvoy, es un veterano presentador de noticias de la tele por cable acomodado en su papel de famoso que, sin embargo, deberá afrontar un importante dilema profesional y personal cuando llegue a la cadena una nueva productora ejecutiva de su programa, MacKenzie McHale, dispuesta a hacer buen periodismo.

Juntos, y también con un equipo conformado por jóvenes y veteranos reporteros, iniciarán entonces un nuevo proyecto que ni los responsables de la cadena ni los altos mandos de la política verán con buenos ojos, pero que resaltará la importante labor que pueden llegar a tener los periodistas como cuarto poder del país norteamericano. Con un reparto encabezado por Jeff Daniels (ganador de un Emmy al Mejor actor por su papel en la serie), Emily Mortimer, John Gallagher Jr., Allison Pill y un jovencísimo Dev Patel, cada informativo supondrá un verdadero reto para todos los personajes, cuyo desenlace no se sabrá hasta que empiece la hora del programa.

Entre los puntos fuertes de The Newsroom, habría que destacar la especialidad de Sorkin: construir diálogos ágiles e inteligentes capaces de aumentar la tensión en los puntos de mayor importancia de cada capítulo o de que, en otras fases más tranquilas, los espectadores acaben cogiéndole un gran cariño a los personajes. Por si fuera poco, la serie sigue con gran realismo el trabajo que se realiza en los informativos del mundo de la televisión de la década del 2010, en un contexto marcado por la competencia del sector de la televisión por cable en Estados Unidos.

Sin embargo, quizá lo más interesante de The Newsroom sea que muchas de las noticias que cubren los periodistas se basan en sucesos reales, lo que acaba convirtiéndola en una historia en la que se exploran algunos de los acontecimientos más importantes de la historia más reciente de Estados Unidos. Cuestiones como la guerra de Irak, la represión del movimiento Occupy Wall Street o el famoso asalto a la embajada en Libia son algunos de los hechos que abordan McAvoy y su equipo en los informativos a lo largo de las tres temporadas de la serie.

La serie favorita de Quentin Tarantino

A pesar de todos estos ingredientes, lo cierto es que The Newsroom convenció mucho fuera de Estados Unidos, pero en su país no terminaron de ver con buenos ojos el enfoque que Sorkin había realizado de algunos de esos acontecimientos. Esa tibia recepción fue la que, en última instancia, hizo que la serie acabara pasando desapercibida frente a otras como Juego de Tronos, Breaking Bad, The Leftovers o The Knick.

Con todo, el paso de los años ha hecho que The Newsroom haya ido ganando adeptos que la han reivindicado enérgicamente. Entre ellos, se encontraría el famoso director de cine Quentin Tarantino, que reconoció en ¡una entrevista con la revista Vulture que la única serie “que ha visto en tres ocasiones” ha sido esta producción de Aaron Sorkin. "La veía los domingos a las siete, que era cuando se emitían nuevos episodios. Una vez acabado, lo volvía a ver de nuevo y a lo largo de la semana solía verlo otra vez para así poder volver a escuchar los diálogos", confesaba el aclamado cineasta.