España Cultura

Es una de las series más infravaloradas de HBO Max y la favorita de Quentin Tarantino: “Ninguna otra la he visto tres veces”

El director ha elogiado la calidad de los diálogos de esta producción creada por el famoso guionista, director y ‘showrunner’ Aaron Sorkin

Nel Gómez

Por Nel Gómez

Guardar
Imágenes de 'The Newsroom', la
Imágenes de 'The Newsroom', la serie favorita de Quentin Tarantino. (HBO Max)

En la última década, las plataformas de streaming han experimentado un crecimiento sin parangón que las ha situado como una de las principales fuentes de ocio de la población en muchos países del mundo. En este auge, su producto estrella han sido series como Juego de Tronos, Stranger Things, Peaky Blinders, Vikingos o True Detective, entre muchas otras. Productos capaces de fidelizar a los suscriptores para que, mes a mes, fueran pagando las suscripciones que de la noche a la mañana traían a nuestra casa catálogos con novedades audiovisuales de todo tipo.

Entre esas grandes producciones, sin embargo, una de ellas pasó desapercibida pese a tratarse de una producción a la altura de las demás. Esta serie no es otra que The Newsroom (HBO Max), una producción escrita y liderada por Aaron Sorkin, a quien todo el mundo conocía por haber sido el creador de un exitazo televisivo de la talla de El ala oeste de la casa blanca, además de por haber escrito el guion de películas como La Red Social (también se está encargando de su secuela) o, más recientemente, haber dirigido también El juicio de los 7 de Chicago.

Una buena serie sobre (buenos) periodistas

Lo cierto es que ninguno de estos trabajos podría acercarse a The Newsroom, donde el famoso guionista, director y showrunner explora un terreno completamente distinto: el mundo de la televisión y los informativos. El protagonista, Will McAvoy, es un veterano presentador de noticias de la tele por cable acomodado en su papel de famoso que, sin embargo, deberá afrontar un importante dilema profesional y personal cuando llegue a la cadena una nueva productora ejecutiva de su programa, MacKenzie McHale, dispuesta a hacer buen periodismo.

Juntos, y también con un equipo conformado por jóvenes y veteranos reporteros, iniciarán entonces un nuevo proyecto que ni los responsables de la cadena ni los altos mandos de la política verán con buenos ojos, pero que resaltará la importante labor que pueden llegar a tener los periodistas como cuarto poder del país norteamericano. Con un reparto encabezado por Jeff Daniels (ganador de un Emmy al Mejor actor por su papel en la serie), Emily Mortimer, John Gallagher Jr., Allison Pill y un jovencísimo Dev Patel, cada informativo supondrá un verdadero reto para todos los personajes, cuyo desenlace no se sabrá hasta que empiece la hora del programa.

Entre los puntos fuertes de The Newsroom, habría que destacar la especialidad de Sorkin: construir diálogos ágiles e inteligentes capaces de aumentar la tensión en los puntos de mayor importancia de cada capítulo o de que, en otras fases más tranquilas, los espectadores acaben cogiéndole un gran cariño a los personajes. Por si fuera poco, la serie sigue con gran realismo el trabajo que se realiza en los informativos del mundo de la televisión de la década del 2010, en un contexto marcado por la competencia del sector de la televisión por cable en Estados Unidos.

Sin embargo, quizá lo más interesante de The Newsroom sea que muchas de las noticias que cubren los periodistas se basan en sucesos reales, lo que acaba convirtiéndola en una historia en la que se exploran algunos de los acontecimientos más importantes de la historia más reciente de Estados Unidos. Cuestiones como la guerra de Irak, la represión del movimiento Occupy Wall Street o el famoso asalto a la embajada en Libia son algunos de los hechos que abordan McAvoy y su equipo en los informativos a lo largo de las tres temporadas de la serie.

La serie favorita de Quentin Tarantino

A pesar de todos estos ingredientes, lo cierto es que The Newsroom convenció mucho fuera de Estados Unidos, pero en su país no terminaron de ver con buenos ojos el enfoque que Sorkin había realizado de algunos de esos acontecimientos. Esa tibia recepción fue la que, en última instancia, hizo que la serie acabara pasando desapercibida frente a otras como Juego de Tronos, Breaking Bad, The Leftovers o The Knick.

Si Scranton tiene papel, aquí hay noticias (y mucho caos). Del mismo universo de The Office, llega #ThePaper. Estreno el 18 de septiembre (HBO Max)

Con todo, el paso de los años ha hecho que The Newsroom haya ido ganando adeptos que la han reivindicado enérgicamente. Entre ellos, se encontraría el famoso director de cine Quentin Tarantino, que reconoció en ¡una entrevista con la revista Vulture que la única serie “que ha visto en tres ocasiones” ha sido esta producción de Aaron Sorkin. "La veía los domingos a las siete, que era cuando se emitían nuevos episodios. Una vez acabado, lo volvía a ver de nuevo y a lo largo de la semana solía verlo otra vez para así poder volver a escuchar los diálogos", confesaba el aclamado cineasta.

Temas Relacionados

Jeff DanielsAaron SorkinHbo MaxSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El salto de Rosalía a Substack, la red social que reinventa la relación con los fans: un entorno más sano e íntimo donde compartir y reflexionar

La llegada de la artista a esta plataforma refleja un cambio a la hora de acercarse al público, a través de textos más cercanos y profundos en contraposición al odio que se genera en X

El salto de Rosalía a

La actriz Eva Isanta habla del machismo y el acoso en el cine: “Estaba normalizado entre directores, productores y actores. Yo ahora los habría denunciado”

La intérprete de ‘Aquí no hay quien viva’ y ‘La que se avecina’ ha hablado sobre el abuso de poder que había dentro de la industria audiovisual cuando era joven y que ella misma sufrió

La actriz Eva Isanta habla

La película española que cambió la historia del jazz y que el ‘New York Times’ situó entre las mejores de todos los tiempos: “La música hecha cine”

Entrevistamos a varios de los artistas grabados por Fernando Trueba en ‘Calle 54′, un documental musical sin precedentes que celebra su 25 aniversario con varios conciertos en Madrid

La película española que cambió

La dura reflexión de Jeremy Irons sobre la atención que reciben los famosos en el mundo del cine: “Eres más importante como mercancía que como persona”

El actor ganador de un Oscar por ‘El misterio de Von Bülow’ explica una valiosa lección que aprendió tras el éxito de sus primeras películas

La dura reflexión de Jeremy

Esta bandera pirata aparece en manifestaciones de todo el mundo: por qué ‘One Piece’ se ha convertido en un símbolo de resistencia global

La figura de una calavera pirata con un sombrero de paja ha aparecido en protestas de diferentes países e incluso ha sido confiscada por la policía

Esta bandera pirata aparece en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Junts quiere exigir a los

Junts quiere exigir a los migrantes que acrediten un nivel mínimo de catalán para regular su situación

Un hombre le pone un detective a su exmujer para confirmar que tiene otra pareja y no pagarle la pensión: la ropa tendida y unas llaves le delatan y la Justicia le da la razón

Luz verde para la petición de la UCO de investigar el patrimonio de Pardo de Vera y Herrero

Ábalos niega sobresueldos y defiende que los sobres del PSOE eran reembolsos de gastos anticipados

La Flotilla de la Libertad, en la que viajan siete españoles, se encuentra ya a 350 kilómetros de Gaza

ECONOMÍA

El ‘boom’ inmobiliario se frena:

El ‘boom’ inmobiliario se frena: bajan las compraventas de viviendas en España tras 14 meses de subidas

El precio de los alimentos se dispara un 45,8 % en los países de la OCDE desde la pandemia

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

El enfado de Fernando Alonso

El enfado de Fernando Alonso con un ingeniero de Aston Martin en el Gran Premio de Singapur: “Si me hablas en cada vuelta, apago la radio”

Italia-Israel: protestas propalestinas, blindaje policial y tensión antes del partido

Borja Iglesias vence a los odiadores con su regreso a la Selección: ‘El Panda’ reencuentra en Vigo la puntería y la felicidad

El exfutbolista del Manchester United Demetri Mitchell utiliza la inteligencia artificial para negociar su último contrato: “ChatGPT es el mejor agente que he tenido”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1