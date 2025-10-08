España Cultura

Jeremy Allen White nombra a su artista española favorita: "Es maravillosa"

El actor que dará vida a Bruce Springsteen en un biopic regaló halagos a una cantante que conoce bien

David Pardillos

Por David Pardillos

Deliver Me From Nowhere presenta su primer tráiler.

Madrid puede decir que dio la bienvenida a dos estrellas en el mismo día. Tres, si contamos la visita de Dan Brown en el día de ayer para presentar su último libro. Pero a la vez que el autor de El código Da Vinci hablaba de su nueva novela, en otra parte de la ciudad llegaba el actor Jeremy Allen White, quien presentaba su nueva película: Deliver me from nowhere. flamante biopic del cantante Bruce Springsteen. El Boss no se dejó ver por la capital, pero White valió por dos y además dejó un gran guiño a nuestro país.

El actor llegó junto al director Scott Cooper (Hostiles) como parte de la promoción de Deliver me from nowhere, el biopic en torno a la figura del icónico cantante estadounidense. Y tratándose de una película musical en la que interpreta a toda una gran figura del folclore estadounidense, el actor no pudo hace otra cosa que revelar cuál es su artista en español favorito. “Me encanta la música española tipo Rosalía, creo que es maravillosa y me encanta todo lo que hace”, revelaba Allen White, quien también se confesaba fan del flamenco.

En Deliver Me from nowhere, Jeremy Allen White da vida a Bruce Springsteen en una etapa muy concreta de su vida, como es la grabación del álbum Nebraska, uno de los más importantes en toda la discografía de The Boss. En el año 1982, Springsteen era aun un joven intentando hacerse un hueco en el mundo de la música, y a punto de romper en el estrellato. Haciendo a frente a los demonios de su pasado y al éxito del futuro, Springsteen se encierra en su habitación de Nueva Jersey para grabar el disco que cambiará su carrera y la del rock, mientras sigue buscando algo a lo que aferrarse en la vida.

20th century Studios.
20th century Studios.

Un actor en la cresta de la ola

No es casualidad que Allen White mencione a Rosalía, ya que el actor de The Bear ha estado relacionado con la cantante española en más de una ocasión. Famosas son sus fotos saliendo con la española y un ramo de flores, por lo que es muy probable que además sea un gran devoto de la autora de Motomami. Más allá de su vida privada, lo cierto es que Allen White está en un punto muy parecido al del propio Boss con el disco de Nebraska. Allen White inició su carrera como actor con series como Shameless, pero su fama se la ha dado la producción The Bear, en la que da vida a un chef de prestigio que tiene que retomar un viejo negocio familiar.

Estrenada hace unos años, The bear le ha dado gran protagonismo a Jeremy Allen White en la industria, hasta el punto de obtener papeles en El clan de hierro, Esto va a doler o esta Deliver me from nothing. Además, el actor ya prepara su salto a una gran franquicia como es Star Wars, ya que participará en la serie The Mandalorian y Grogu, aunque sin duda a partir de dar vida al Boss le surgirán nuevos y grandes papeles, sino acaba siendo nominado al Oscar.

