Si eres fan de ‘Yellowstone’, no puedes perderte la película de Netflix que hizo que Kevin Costner abandonara la serie y que se convirtió en un proyecto ‘maldito’

Kevin Costner en 'Horizon'. (Warner Bros.)

Pocos actores pueden presumir de la trayectoria de Kevin Costner. Estrella de Hollywood desde la década de los 80 por películas como Los intocables de Eliot Ness (1987) o Campo de sueños (1989), en los 90 se consagraría con otros títulos para el recuerdo como Waterworld; Robin Hood, príncipe de los ladrones o Un mundo perfecto.

Sin embargo, si hay un género que hará que Costner pase a la historia del cine, este será el western. No en vano, el largometraje protagonizado y dirigido por él mismo, Bailando con lobos (1990), donde da vida a un teniente que se relaciona con los indios sioux, fue merecedora de siete premios Oscar. Desde ese momento, la figura del actor quedaría ligada a la de un Lejano Oeste al que volvería en títulos como Wyatt Earp (1994), Open Range (2003) o, más recientemente y en clave más contemporánea, la serie de Yellowstone (2018).

Esta última producción se convirtió desde su estreno en un fenómeno televisivo que volvió a Costner al punto más alto de su popularidad. A pesar de eso, el actor y director no dudaría en abandonar el proyecto en la segunda parte de su quinta temporada para emprender un proyecto mucho más grande y personal que llevaba teniendo entre manos desde hacía tiempo: una gran saga de películas para revivir, en toda su grandeza, el género por antonomasia del cine estadounidense.

Tráiler del primer capítulo de 'Horizon: An American Saga', dirigido y protagonizado por Kevin Costner. (Warner Bros.)

Un proyecto ‘maldito’

El nombre de este ambicioso proyecto es Horizon: An American Saga, cuyo primer capítulo, de casi tres horas de duración, llegó a los cines en 2024. Costner había planificado el proyecto como una tetralogía a través de la que narrar toda la historia del Oeste desde el punto de vista de colonos, indígenas, soldados y familias a lo largo de varios años, incluyendo los de la Guerra Civil. Con un amplio abanico de personajes y tramas en paralelo, su idea pasaba por hacer un western clásico con una mirada moderna y, también, un presupuesto de esos que cortan el aliento: más de 100 millones solo para la primera película, de los cuales más de la mitad provenían de su propio bolsillo.

A pesar de su entusiasmo y de que parte de la crítica alabó la película, Horizon resultaría ser un estrepitoso fracaso en taquilla. El primer capítulo tan solo recaudó unos 32 millones a nivel mundial, una cifra tan pequeña que provocó que, pese a que el segundo capítulo ya estaba listo para su estreno, nadie se atreviera con su distribución. De este modo, aunque parte de la prensa especializada sí ha podido ver esta película por su presentación en festivales, hasta la fecha los espectadores no han podido asistir al desarrollo de esa gran saga. Como es de suponer, la producción de los capítulos 3 y 4 ha quedado totalmente suspendida.

Imagen de 'Horizon: An American Saga - Capítulo 1'. (Warner Bros.)

Quedan tres días para ver el primer capítulo de la saga ‘Horizon’ en Netflix

A pesar de este duro golpe, junto a otros problemas legales que Costner ha enfrentado desde que se arriesgó con el proyecto, lo cierto es que Horizon ha experimentado una más que positiva resurrección en las plataformas de streaming. Con su llegada a Netflix, el western se convirtió en un título ampliamente visualizado por los suscriptores. Al fin y al cabo, se trata de una película con un reparto de lujo (Sienna Miller, Sam Worthington, Luke Wilson, el propio Costner y muchos más), cuya realización y montaje recibieron muchos elogios.

Por el momento, no parece que esta segunda vida haya sido suficiente, pero por el momento, nos basta con disfrutar de una película que, por cierto, dejará de estar disponible en el catálogo de Netflix a partir del próximo 22 de marzo. Así, quienes quieran conocer y disfrutar del megalómano proyecto por el que Costner abandonó Yellowstone, tienen solo tres días para hacerlo a través de la plataforma.