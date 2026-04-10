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La actriz de Hollywood superviviente de cáncer de mama que revela una incómoda escena con un actor que no quería “ser salvado por una mujer”

Después de años sin trabajar, esta intérprete ha confesado que un rodaje en el que participó casi una hora debido a este incidente

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La actriz Olivia Munn, reconocida tanto por su carrera en Hollywood como por haber superado el cáncer de mama, compartió recientemente un incómodo episodio durante una grabación. Munn relató que uno de sus compañeros de reparto varones detuvo la producción durante 45 minutos al negarse a interpretar una escena en la que su personaje era salvado por una mujer. El incidente ocurrió durante la filmación de una secuencia de acción. Según explicó Munn en el programa The Drew Barrymore Show, su personaje era una agente, como parte de un equipo que enfrentaba una amenaza en un búnker. El guion establecía que ambos personajes, el de Munn y su colega masculino, debían cubrir diferentes lados del espacio. En un punto clave, ella debía intervenir y salvarlo de un ataque por la espalda.

La actriz recordó que, al disponerse a grabar la escena, el actor mostró su desacuerdo al percatarse de que sería rescatado por una mujer. Munn describió que su compañero interrumpió el rodaje y se mostró “combativo” frente al director, manifestando abiertamente frente al equipo: “Ella no puede salvarme. No vamos a hacer esto”. La producción se paralizó durante 45 minutos debido a la negativa del actor a continuar bajo los términos del guion original.

El desacuerdo generó tensión en el set. Munn expuso que el actor no tuvo reparos en expresar su postura ante el equipo, elevando el tono del conflicto. Solo después de un extenso intercambio, la actriz propuso una alternativa: en lugar de que su personaje salvara al masculino, ambos intercambiarían de posición en la escena para que la acción resultara menos directa. Finalmente, el actor aceptó la propuesta y la grabación pudo reanudarse.

Olivia Munn muestra su apoyo a Amanda Peet tras revelar su diagnóstico de cáncer. (Reuters)
Olivia Munn muestra su apoyo a Amanda Peet tras revelar su diagnóstico de cáncer. (Reuters)

Una carrera llena de obstáculos

Olivia Munn ha mantenido una presencia activa en la industria cinematográfica, y su testimonio sobre este incidente destaca la persistencia de estereotipos de género en los rodajes. Además de este episodio, Munn relató en el podcast Armchair Expert de Dax Shepherd otra situación difícil con un colega. En esa ocasión, un director con el que trabajó en la serie de HBO The Newsroom intentó obstaculizar su acceso a un papel en una película, describiéndola a los productores como “combativa” y asegurando que llegaba tarde a los rodajes.

Munn explicó que vivía cerca del set y que nunca había tenido problemas de puntualidad, atribuyendo los comentarios a desacuerdos profesionales con el director. A pesar de los intentos de este último por influir negativamente en su carrera, la actriz finalmente consiguió el papel, aunque el episodio dejó una huella en su percepción de las dinámicas dentro de la industria. El relato de Munn pone de manifiesto las dificultades que enfrentan las mujeres en papeles de liderazgo o acción dentro del cine y la televisión. La actriz señaló que no era la primera vez que un compañero masculino se mostraba reacio a aceptar que una mujer ocupara un rol de salvadora en la narrativa. Este tipo de incidentes, según Munn, reflejan obstáculos persistentes en la representación y la igualdad de género en el ámbito audiovisual.

Las declaraciones de la actriz contribuyen al debate sobre la necesidad de romper con estereotipos en la ficción y en los equipos de producción, así como a visibilizar la presión que pueden ejercer ciertos actores para mantener estructuras tradicionales en las historias. Tras el incidente, Olivia Munn encontró una solución pragmática para evitar un conflicto mayor y permitir que la grabación continuara. La actriz sugirió modificar la coreografía de la escena para que ambos personajes intercambiaran posiciones, lo que permitió satisfacer la exigencia del actor sin alterar sustancialmente la lógica de la secuencia.

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