En el año 1985 la creadora de historietas estadounidenses, Alison Bechdel, lanzó una tira llamada Dykes to Watch out for. En una de esas publicaciones desembarcó con “The Rule”. La idea central de este cómic la ideó con una amiga, Liz Wallace y allí definieron juntas una serie de reglas que debían cumplir los argumentos de las películas para no ser consideradas machistas. Dos personajes que hablan entre sí, antes de decidir si van a ir a ver una película. Una de ellas enumera las tres razones por las que iría a ver un film. Así surgió el test “Bechdel-Wallace” que consiste en reflexionar sobre tres aspectos: