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Drew Barrymore confiesa su “batalla épica” contra el celular: “¡Lo detesto!”

La actriz implementó reglas estrictas para retrasar el acceso al móvil, apostando por creatividad, juegos y conversaciones presenciales como antídoto frente a la adicción digital en su familia

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Drew Barrymore comparte su experiencia
Drew Barrymore comparte su experiencia como madre en la crianza digital y los límites tecnológicos

Drew Barrymore ha compartido en su programa de televisión los retos personales y emocionales que enfrenta al regular el acceso de sus hijas al teléfono móvil. La actriz calificó este desafío como “probablemente lo que más me afecta mental y espiritualmente”, una experiencia inédita para madres y padres en la era digital, según destacó Hello! Magazine. Incluso, sentenció: “¡Lo detesto!”.

La actriz decidió retrasar la entrega de un teléfono móvil a su hija mayor, Olive, hasta que cumpliera 13 años, aunque originalmente se había fijado el objetivo de esperar hasta los 14.

Barrymore adoptó esta medida tras notar que el estado de ánimo y el comportamiento de sus hijas se veían influenciados por la presencia del dispositivo. Según contó a Hello! Magazine, Barrymore recopiló durante tres meses información sobre los mensajes y actitudes de sus hijas, concluyendo que “la vida dependía del teléfono”.

Medidas y límites en el uso del teléfono móvil

Limitar el uso del móvil
Limitar el uso del móvil se convierte en uno de los mayores desafíos para Drew Barrymore

La política familiar establecida por Barrymore consiste en limitar el uso del dispositivo móvil a sus funciones esenciales. Para ello, bloqueó todas las aplicaciones del teléfono de Olive, con el objetivo de restringir el acceso a redes y contenidos adicionales.

La actriz insistió en que repite con frecuencia los motivos de estas decisiones: “He hablado con ellas sobre seguridad, todo. Lo he inculcado hasta el cansancio”.

Además de las restricciones digitales, Barrymore mantiene una “caja para teléfonos” en la cocina de su casa. Según relató a Woman’s Day, cuando sus hijas y sus amistades llegan, todos los dispositivos se depositan allí. La actriz sostiene que esta costumbre ha permitido que los niños recuperen su creatividad y conecten sin la interferencia de pantallas, favoreciendo dinámicas como juegos, bailes y conversaciones directas.

Aunque Barrymore reconoce que sus hijas pueden utilizar los teléfonos de amistades fuera del hogar, afirma que ha hecho todo lo posible por explicar y compartir con ellas el proceso de establecer límites tecnológicos. “¿Están usando el teléfono de una amiga? Probablemente. Pero he hecho todo lo posible para comunicarles el porqué y el cómo, y emprender este proceso juntas”, expresó en declaraciones recogidas por Hello! Magazine.

La experiencia personal de Barrymore,
La experiencia personal de Barrymore, y su comparacion con su infancia, sirve de inspiración para madres y padres en la era digital

Crianza digital según Drew Barrymore

La actriz subrayó que madres y padres actuales enfrentan una situación sin precedentes con la tecnología y la crianza, por lo que se describió como “pionera” en este terreno.

Barrymore pidió comprensión mutua entre generaciones mientras se navega esta “nueva normalidad totalmente inédita”. Solicitó explícitamente: “Por favor, tengamos gracia, tú y yo, mientras navegamos esta situación sin precedentes”.

A pesar de aplicar estos ajustes de forma gradual, Barrymore admitió ante su audiencia lo incómodo que le resulta este escenario: “¡Lo detesto!”, expresó con honestidad.

Un mensaje para madres y padres ante los retos digitales

La actriz subraya la relevancia
La actriz subraya la relevancia de la paciencia y la firmeza en el proceso educativo digital

En septiembre de 2024, la actriz reflexionó en Instagram sobre su propia infancia. Explicó que, de niña, muchas veces deseó que alguien le pusiera límites claros, porque la ausencia de estos la impulsaba a rebelarse. Su objetivo actual es brindar a sus hijas esos mismos límites, convencida de que la espera y la firmeza resultan necesarias en la crianza digital.

Barrymore alentó a otras familias a soportar el malestar que pueden experimentar los menores ante el control del uso del dispositivo móvil: “Quiero que madres y padres sepan que podemos soportar la incomodidad de nuestros hijos al tener que esperar. Podemos ser incomprendidos y saber que, así, aplicamos un enfoque más seguro y pausado”, afirmó ante el medio citado.

El proceso ha llevado a Drew Barrymore a aspirar a convertirse en la adulta que sus hijas necesitan. La presentadora concluyó que educar en la era digital supone estar dispuesta a ofrecer el apoyo y la orientación que ella misma habría valorado en su adolescencia, según compartió en su diálogo con Hello! Magazine.

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