El libro más vendido de 2025 en España tiene su adaptación ahora mismo en el cine

Sydney Sweeney y Amanda Seyfried en 'La asistenta' (Diamond Films)

No todos los fenómenos de la cultura pop llegan precedidos de grandes campañas publicitarias. El boca a boca y convertirse en un fenómeno viral en TikTok han hecho que, de pronto, haya éxitos editoriales que se convierten en clásicos inmediatos. Es lo que ha ocurrido con La asistenta (Suma), la novela que ha convertido a su autora, Freida McFadden, en un nombre imprescindible del thriller psicológico contemporáneo y que, desde el pasado 1 de enero en España, puede disfrutarse en pantalla grande, protagonizada por Amanda Seyfried y Sydney Sweeney.

La llegada de su adaptación cinematográfica coincide con un momento excepcional para la autora. Según los datos de GFK, McFadden se ha consolidado en 2025 como la escritora más leída en España, tanto en castellano como en catalán, gracias a La asistenta. Este bestseller sigue la historia de Millie Callowway, una joven con un pasado oscuro que consigue un trabajo como asistenta en la lujosa casa de los Winchester, donde pronto descubrirá que la casa tiene mucho que ocultar.

Más de un millón de libros vendidos en España

Pese a que la escritora ya cerró 2024 convertida en la autora internacional más vendida del año en nuestro país, este 2025 ha vuelto a superarse: más de un millón de ejemplares vendidos en España, alrededor de 40.000 en ediciones en catalán y cerca de 20 millones de copias en todo el mundo. Reino Unido y Francia, dos mercados clave, han replicado este éxito en 2025, situando también a McFadden como la autora más vendida del año. Además, la novela también figura como top 1 en la lista de los grandes superventas del año que ha publicado Kindle, la conocida marca de libros electrónicos creada por Amazon.

El fenómeno va mucho más allá de un único éxito. Tras la trilogía de La asistenta, el resto de novelas de McFadden —La mujer de arriba, El recluso, Tras la puerta, Nunca mientas o La profesora— han ido escalando posiciones en cuanto han llegado a las librerías españolas.

Trailer 'La asistenta'

El salto al cine no ha hecho más que amplificar su éxito. Estrenada en nuestro país este 1 de enero, la adaptación de La asistenta dirigida por Paul Feig, se ha convertido en una de las películas más vistas de la temporada. El éxito comercial ha sido tal que ha llevado a la productora Lionsgate a confirmar el desarrollo de su secuela, El secreto de la asistencia, cuya producción está prevista para 2026. Tanto Sydney Sweeney como Michele Morrone, quien da vida al jardinero Enzo, se perfilan como los protagonistas principales, mientras que Feig repite como director.

Pero esta no será la única adaptación. Apple Original Films ha confirmado que trabaja en la versión cinematográfica de La profesora, novela publicada en España el pasado mes de septiembre, con guion a cargo de Spenser Cohen y Anna Halberg y que sigue a Eve, una profesora de matemáticas de instituto que empieza a sospechar de Addie, una alumna que estuvo involucrada en un escándalo con un antiguo profesor.

Por si fuera poco, el próximo capítulo ya tiene fecha. El 29 de enero llegará a las librerías El novio (La parella en catalán), un nuevo thriller sobre una mujer que cree haber encontrado al hombre perfecto, un médico encantador, pero del que empieza a sospechar que podría ser un asesino en serie.