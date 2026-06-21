Un barman nos da su receta del cóctel perfecto para ver el Mundial: “Es una mezcla de frutas tropicales como mango, maracuyá y piña y un toque de ron”

El cóctel Tropical Tiki, del barman Enzo Ruiz (Montaje Infobae)

Si hablamos de planes ‘gastrofutbolísticos’, nada como maridar un buen partido con una tapa y un rico cóctel. Y no hay mejor momento para ello que este mes de junio, cuando España da sus primeros pasos en el Mundial 2026. Un buen bocadillo, unas gildas, una mesa llena de picoteos, una bebida bien fría o un cóctel casero construyen el contexto ideal para disfrutar de 90 minutos de fútbol en buena compañía.

Hablamos con Enzo Ruiz, coctelero de origen cubano con más de una década de experiencia, para que nos cuente cuál sería el cóctel que él se prepararía en casa en una ocasión como esta. Ruiz acaba de inaugurar su primer local propio en Madrid, Stillroom (C. de Moreto, 9), un cocktail bar que acerca el intimidante mundo de la coctelería al cliente más curioso. “La idea es enseñar a cada invitado nuestros procesos, la manera en la que hacemos las cosas, desde las fermentaciones a la reinterpretación de la coctelería clásica", cuenta el barman en una entrevista con Infobae.

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Seguimos su filosofía y preguntamos las claves para preparar un cóctel veraniego, fresco y dulce; una bebida con la que disfrutar de un ‘partidazo’. “Teniendo en cuenta la zona en la que es este Mundial, vendría muy bien un Tropical Tiki”, se aventura el coctelero, que nos desvela las claves de este cóctel de autor. “Es una mezcla de frutas tropicales como el mango, maracuyá y piña, con un ron bien potente para que siempre se sienta el sabor”.

El cóctel Tropical Tiki, del barman Enzo Ruiz (Stillroom)

Un cóctel tiki es una bebida de inspiración polinesia, caracterizada casi siempre por una base de ron, una mezcla de zumos de frutas naturales, siropes y especias y una decoración tropical muy característica. Para prepararla en casa, es importante conocer qué es y cómo se prepara un cordial, un jarabe casero que combina el sabor de las frutas con el dulzor del azúcar.

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“El secreto está en la extracción de los aceites esenciales que residen en la cáscara de las frutas, de la lima, el limón o el pomelo”, explica el coctelero en la web de Stillroom. “Mediante la técnica del oleo saccharum (literalmente “aceite de azúcar”) maceramos las pieles con el azúcar durante varias horas para que el azúcar absorba los aceites y forme una pasta aromática. Luego ese azúcar perfumado se diluye con el zumo y se ajusta con un ácido extra". El resultado es un líquido con mucho sabor cítrico, un jarabe que cambiará por completo el sabor de nuestro cóctel.

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Receta de Tropical Tiki

El Tropical Tiki es un cóctel que se prepara batiendo ron con una mezcla de zumos naturales de mango, maracuyá y piña, y se realza con cordial hecho con azúcar y pieles de cítricos. El resultado es una bebida vibrante, fresca y muy aromática, perfecta para servir con mucho hielo picado y una decoración tropical.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos Preparación de ingredientes: 10 minutos Maceración del azúcar: 8 horas (puedes hacerlo el día antes) Montaje del cóctel: 2 minutos



Ingredientes

50 ml de ron blanco

30 ml de zumo de mango

30 ml de zumo de maracuyá

30 ml de zumo de piña

10 ml de sirope simple (azúcar y agua)

10 ml de zumo de lima

Hielo picado (cantidad generosa)

Rodaja de piña, menta fresca y flor comestible para decorar

Para el cordial: 2 limas 40 g de azúcar 40 ml de zumo de lima



Cómo hacer Tropical Tiki, paso a paso

Preparar el cordial: Pela 2 limas, evitando la parte blanca. Mezcla las pieles con 40 g de azúcar en un bol. Remueve y deja macerar tapado entre 4 y 12 horas. El azúcar extraerá los aceites, creando una pasta aromática. Añade 40 ml de zumo de lima o limón al azúcar macerado. Remueve hasta disolver todo el azúcar. Cuela y guarda el líquido en la nevera. Enfriar el vaso: Llena el vaso tiki o vaso alto con hielo picado para enfriarlo. En una coctelera, añade el ron, los zumos de mango, maracuyá, piña, el cordial, el sirope simple y el zumo de lima. Llena la coctelera con hielo y agita con fuerza durante 15 segundos. Retira el hielo del vaso y rellénalo con hielo picado nuevo. Cuela el cóctel sobre el hielo picado. Decora: Añade una rodaja de piña, una ramita de menta y una flor comestible. Usa una pajita ancha para disfrutar de la textura y los aromas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

1 cóctel grande (puedes duplicar cantidades para más raciones).

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El cóctel preparado debe consumirse en el momento. El cordial puede mantenerse en la nevera hasta 1 mes bien cerrado.