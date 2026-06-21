El muro de Eloy Room da a Curazao su primer punto en el Mundial 2026 y obliga a Ecuador a ganar a Alemania: el resumen y las mejores paradas, en vídeo

Mundial 2026 - Ecuador 0 - Curazao 0 - ES

Ecuador ha hipotecado buena parte de sus opciones de seguir en el Mundial 2026 tras empatar este sábado 0-0 con Curazao, un resultado que deja a la selección sudamericana obligada a ganar a Alemania en la tercera jornada si quiere alcanzar los dieciseisavos de final.

El partido del Grupo E ha cambiado la clasificación de la zona: Alemania manda con seis puntos tras su 2-1 ante Costa de Marfil, los africanos suman tres y tanto Ecuador como Curazao cierran la tabla con un punto. El empate también ha dado a los caribeños su primer punto en la historia de los Mundiales.

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La explicación del marcador pasa por una actuación sobresaliente del guardameta curazoleño Eloy Room, que sostuvo a su equipo con 15 paradas y desactivó una tras otra las llegadas ecuatorianas. El portero del conjunto dirigido por Dick Advocaat fue la figura indiscutible de un encuentro en el que Ecuador llevó la iniciativa casi de principio a fin.

Empuje ecuatoriano y ambiente de Mundial en Kansas City

Kansas City presentó un ambiente claramente favorable a la Tri. Miles de aficionados ecuatorianos ocuparon las gradas con camisetas de Moisés Caicedo, William Pacho o Piero Hincapié, y también con nombres históricos como Álex Aguinaga o Jaime Iván Kaviedes, mientras la afición de Curazao asistía a una noche que acabaría siendo histórica para su selección.

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Eloy Room despeja el remate de Enner Valencia (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El equipo de Sebastián Beccacece recuperó a Pervis Estupiñán como titular y apostó por una línea de tres defensores, con la intención de abrir el campo y generar peligro por los extremos. El futbolista del Milan y John Yeboah Zamora estuvieron entre los jugadores más activos del conjunto sudamericano.

Apenas se habían disputado tres minutos cuando Room evitó el primer gol en un mano a mano con Enner Valencia. Curazao respondió con una acción de Tahith Chong que no encontró buen remate y con un disparo de Sherel Floranus que se marchó por poco.

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Beccacece ya había anticipado ese riesgo antes del encuentro. “Cuando uno sabe que domina y protagoniza deja espacios y es probable que el rival con campo abierto y con dos pases te pueda generar peligro”, explicó el seleccionador.

Eloy Room ha asegurado el empate con 15 paradas (IMAGN IMAGES via Reuters/William Purnell)

Ecuador asumió ese peaje durante varias fases del choque, con diez de sus once futbolistas plantados en campo rival. Aun así, siguió acumulando ocasiones: Room frenó primero a John Yeboah Zamora y después a Valencia, tras una acción por la izquierda entre Estupiñán e Hincapié, y todavía atrapó otro intento de Gonzalo Plata antes del descanso.

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Galíndez y Room sostienen el empate en una segunda parte abierta

La segunda parte mantuvo el mismo guion e inició con Caicedo probando desde fuera del área en los primeros compases, pero el portero de Curazao volvió a responder y mantuvo cerrada su portería.

Alrededor del minuto 60 apareció también Hernán Galíndez, decisivo con una doble intervención. El guardameta ecuatoriano evitó primero el tanto de Leandro Bacuna y después el de Livano Comenencia, en la ocasión más clara de Curazao.

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Galíndez realizando una parada (REUTERS/Issei Kato)

Ecuador volvió a instalarse en campo contrario y siguió acumulando remates. Valencia rozó el gol de cabeza, Pedro Vite se encontró de nuevo con Room tras un disparo potente desde fuera del área y, ya en el tramo final, el propio Valencia falló por poco y Ángelo Preciado estrelló un balón en el larguero.

El 0-0 complica a las dos selecciones, aunque especialmente a Ecuador, que necesitará imponerse a Alemania en la última jornada para seguir adelante. Curazao, por su parte, conserva una opción mínima si derrota a Costa de Marfil.

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