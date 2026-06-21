España Deportes

El muro de Eloy Room da a Curazao su primer punto en el Mundial 2026 y obliga a Ecuador a ganar a Alemania: el resumen y las mejores paradas, en vídeo

El guardameta curazoleño fue la figura del partido con intervenciones clave ante el asedio ecuatoriano

Guardar
Google icon
Mundial 2026 - Ecuador 0 - Curazao 0 - ES

Ecuador ha hipotecado buena parte de sus opciones de seguir en el Mundial 2026 tras empatar este sábado 0-0 con Curazao, un resultado que deja a la selección sudamericana obligada a ganar a Alemania en la tercera jornada si quiere alcanzar los dieciseisavos de final.

El partido del Grupo E ha cambiado la clasificación de la zona: Alemania manda con seis puntos tras su 2-1 ante Costa de Marfil, los africanos suman tres y tanto Ecuador como Curazao cierran la tabla con un punto. El empate también ha dado a los caribeños su primer punto en la historia de los Mundiales.

PUBLICIDAD

La explicación del marcador pasa por una actuación sobresaliente del guardameta curazoleño Eloy Room, que sostuvo a su equipo con 15 paradas y desactivó una tras otra las llegadas ecuatorianas. El portero del conjunto dirigido por Dick Advocaat fue la figura indiscutible de un encuentro en el que Ecuador llevó la iniciativa casi de principio a fin.

Empuje ecuatoriano y ambiente de Mundial en Kansas City

Kansas City presentó un ambiente claramente favorable a la Tri. Miles de aficionados ecuatorianos ocuparon las gradas con camisetas de Moisés Caicedo, William Pacho o Piero Hincapié, y también con nombres históricos como Álex Aguinaga o Jaime Iván Kaviedes, mientras la afición de Curazao asistía a una noche que acabaría siendo histórica para su selección.

PUBLICIDAD

Eloy Room despeja el remate de Enner Valencia (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Eloy Room despeja el remate de Enner Valencia (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El equipo de Sebastián Beccacece recuperó a Pervis Estupiñán como titular y apostó por una línea de tres defensores, con la intención de abrir el campo y generar peligro por los extremos. El futbolista del Milan y John Yeboah Zamora estuvieron entre los jugadores más activos del conjunto sudamericano.

Apenas se habían disputado tres minutos cuando Room evitó el primer gol en un mano a mano con Enner Valencia. Curazao respondió con una acción de Tahith Chong que no encontró buen remate y con un disparo de Sherel Floranus que se marchó por poco.

Beccacece ya había anticipado ese riesgo antes del encuentro. “Cuando uno sabe que domina y protagoniza deja espacios y es probable que el rival con campo abierto y con dos pases te pueda generar peligro”, explicó el seleccionador.

Eloy Room ha asegurado el empate con 15 paradas (IMAGN IMAGES via Reuters/William Purnell)
Eloy Room ha asegurado el empate con 15 paradas (IMAGN IMAGES via Reuters/William Purnell)

Ecuador asumió ese peaje durante varias fases del choque, con diez de sus once futbolistas plantados en campo rival. Aun así, siguió acumulando ocasiones: Room frenó primero a John Yeboah Zamora y después a Valencia, tras una acción por la izquierda entre Estupiñán e Hincapié, y todavía atrapó otro intento de Gonzalo Plata antes del descanso.

Galíndez y Room sostienen el empate en una segunda parte abierta

La segunda parte mantuvo el mismo guion e inició con Caicedo probando desde fuera del área en los primeros compases, pero el portero de Curazao volvió a responder y mantuvo cerrada su portería.

Alrededor del minuto 60 apareció también Hernán Galíndez, decisivo con una doble intervención. El guardameta ecuatoriano evitó primero el tanto de Leandro Bacuna y después el de Livano Comenencia, en la ocasión más clara de Curazao.

Galíndez realizando una parada (REUTERS/Issei Kato)
Galíndez realizando una parada (REUTERS/Issei Kato)

Ecuador volvió a instalarse en campo contrario y siguió acumulando remates. Valencia rozó el gol de cabeza, Pedro Vite se encontró de nuevo con Room tras un disparo potente desde fuera del área y, ya en el tramo final, el propio Valencia falló por poco y Ángelo Preciado estrelló un balón en el larguero.

El 0-0 complica a las dos selecciones, aunque especialmente a Ecuador, que necesitará imponerse a Alemania en la última jornada para seguir adelante. Curazao, por su parte, conserva una opción mínima si derrota a Costa de Marfil.

Temas Relacionados

Selección Curazao Mundial 2026Selección Ecuador Mundial 2026Mundial 2026España-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo Arabia Saudí, segundo rival de España en el Mundial 2026, ha convertido el fútbol en su gran escaparate: “Buscan no vivir solo del petróleo”

David Pascual, preparador físico en Arabia Saudí, explica a ‘Infobae’ cómo se vive el fútbol en el país saudí, cómo ha crecido en los últimos años y cómo es su selección

Cómo Arabia Saudí, segundo rival de España en el Mundial 2026, ha convertido el fútbol en su gran escaparate: “Buscan no vivir solo del petróleo”

España y el giro de 180 grados que necesita en el partido ante Arabia Saudí tras las malas sensaciones de su debut en el Mundial 2026

Los de Luis de la Fuente no fueron capaces de pasar del empate ante Cabo Verde en su debut en la cita mundialista

España y el giro de 180 grados que necesita en el partido ante Arabia Saudí tras las malas sensaciones de su debut en el Mundial 2026

España busca la fórmula ante Arabia Saudí: De la Fuente medita una revolución en el once tras el tropiezo contra Cabo Verde

El Mundial 2026 no ha empezado de la mejor manera para la selección española, una de las máximas favoritas al título

España busca la fórmula ante Arabia Saudí: De la Fuente medita una revolución en el once tras el tropiezo contra Cabo Verde

De la Fuente y el dilema de arriesgar a Lamine

La decisión la tiene el seleccionador. ¿Arriesgar? ¿Medir los minutos? ¿Pensar en que lo dé todo ante Arabia aunque no esté para jugar los 90 minutos?

De la Fuente y el dilema de arriesgar a Lamine

Alemania vence a Costa de Marfil en el tiempo añadido y refuerza su liderato en el grupo E del Mundial 2026: los goles y el resumen, en vídeo

El equipo de Nagelsmann resolvió un partido complejo en Toronto y quedó a un paso de la clasificación, aunque dejó dudas en su rendimiento defensivo

Alemania vence a Costa de Marfil en el tiempo añadido y refuerza su liderato en el grupo E del Mundial 2026: los goles y el resumen, en vídeo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guerra en las cloacas: Pérez Dolset se opone a que Villarejo acceda al ‘caso Leire’ como víctima porque persigue hacerse con información

Guerra en las cloacas: Pérez Dolset se opone a que Villarejo acceda al ‘caso Leire’ como víctima porque persigue hacerse con información

Marlaska traslada al Poder Judicial su “más enérgica queja” contra el juez Peinado por sugerir que la escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga

Quiénes son Juan Carlos Barrabés y María Cristina Álvarez, los otros dos acusados en el caso Begoña Gómez: el empresario y la asesora que la acompañarán en el banquillo

La policía se lanza contra el juez Peinado por señalar que los escoltas de Begoña Gómez pueden ayudarle a huir: “Una auténtica barbaridad”

Begoña Gómez recurrirá las medidas cautelares del juez Peinado, incluida la retirada del pasaporte

ECONOMÍA

El precio de no sudar: el cambio climático cuesta a los españoles un gasto extra de 120 euros al año en aire acondicionado

El precio de no sudar: el cambio climático cuesta a los españoles un gasto extra de 120 euros al año en aire acondicionado

Las empresas nuevas en España crecen más rápido que las antiguas: las creadas desde 2013 triplican su plantilla en siete años

La ofensiva hotelera contra Booking: miles de empresas preparan una demanda colectiva para reclamar millones por comisiones abusivas

Tirar un tabique sin licencia en 2026: estas son las consecuencias, multas y riesgos legales

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

DEPORTES

Cómo Arabia Saudí, segundo rival de España en el Mundial 2026, ha convertido el fútbol en su gran escaparate: “Buscan no vivir solo del petróleo”

Cómo Arabia Saudí, segundo rival de España en el Mundial 2026, ha convertido el fútbol en su gran escaparate: “Buscan no vivir solo del petróleo”

España y el giro de 180 grados que necesita en el partido ante Arabia Saudí tras las malas sensaciones de su debut en el Mundial 2026

España busca la fórmula ante Arabia Saudí: De la Fuente medita una revolución en el once tras el tropiezo contra Cabo Verde

De la Fuente y el dilema de arriesgar a Lamine

Alemania vence a Costa de Marfil en el tiempo añadido y refuerza su liderato en el grupo E del Mundial 2026: los goles y el resumen, en vídeo