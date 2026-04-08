Estos son finalistas del Premio Aena Narrativa: el galardón que pone en juego más de un millón de euros

Los cinco libros finalistas del Premio Aena Narrativa. (Montaje realizado por Infobae)

La noche de este miércoles 8 de abril ha tenido lugar el fallo del Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana 2026. Un galardón que en su primera edición se ha entregado al autor de la mejor novela en español publicada en el último año. Para este, es el monto de un millón de euros (lo que lo convierte en uno de los premios literarios mejor pagados del mundo), mientras que al resto de finalistas se les otorga 30.000 euros.

Para esta edición, se ha contado con un jurado de nueve miembros, presidido por la escritora y periodista Rosa Montero Gayo. El resto de votos han sido emitidos por María Pilar Fernández García (Pilar Adón), Luis Alberto de Cuenca Prado, Jorge Fernández Díaz, Leila María Alejandra Guerriero (Leila Guerriero), José Carlos Llop Carratalà, Élmer Filemón Mendoza Valenzuela (Élmer Mendoza). Junto a estos, Jesús García Calero y Sergio Vila-Sanjuán han ejercido de secretarios, sin voz ni voto.

Los escritores finalistas al millón de euros de AENA reivindican poner en valor las letras. (Agencia EFE)

Todos ellos, han anunciado a partir de las 22.00 de la noche quién es el ganador de un premio al que optan, en esta primera edición, cinco escritores: los españoles Enrique Vila-Matas y Marcos Giralt Torrente, la argentina Samantha Schweblin, el colombiano Héctor Abad Faciolince y la chilena Nona Fernández. La ganadora del certamen ha sido la escritora nacida en Buenos Aires Samantha Schweblin, por El buen mal. Sin embargo, desde Infobae, hemos querido recordar cuáles son las novelas que han llevado a estos autores a las puertas del millón de euros, así como lo que nos contaron cuando les entrevistamos.

‘Canon de cámara oscura’, de Enrique Vila-Matas

El escritor de novelas como París no se acaba nunca o Bartleby y compañía regresó en 2025 con Canon de cámara oscura, una historia sobre alguien (o algo) que selecciona, en una habitación sin luz, setenta y un libros con la idea de escribir un canon desplazado de los discursos oficiales. El azar los elige, pero por alguna razón, los párrafos a partir de los que elabora el nuevo paradigma literario influyen tanto en su vida como en su escritura.

'Canon de cámara oscura', de Enrique Vila-Matas. (Seix Barral)

El autor afirmaba en una entrevista con los medios que se trataba del primer libro “hecho por un humano tratando de ser una inteligencia artificial “A este narrador lo llamo como un personaje de Vila-Matas extremo. Es difícil que encuentre a uno más extremo y lejano de mí. Es una voz que es muy libre, el hallazgo principal del libro. Es la voz de un personaje de otro mundo, que no ha nacido, que no ha tenido infancia, por tanto, que no ha tenido padres y abuelos, pero sí una hija que le pregunta de dónde sale y tiene que explicárselo”.

‘Los ilusionistas’, de Marcos Giralt Torrente

La realidad novelada de la familia de un autor que se dio a conocer con la aplaudida Tiempo de vida cobra una forma completamente nueva en Los ilusionistas. Con este libro, el autor explora las luces y sombras de su abuelo, el aclamado escritor Gonzalo Torrente Ballester, así como el efecto que su carrera tuvo sobre sus cuatro hijos.

'Los ilusionistas', la nueva novela de Marcos Giralt Torrente.

“Creo que si escribes sobre algo, estás obligado a juzgar ese algo. Juzgar no quiere decir que sometamos a un proceso las cosas para hallar culpables y inocentes, porque eso también es muy maniqueo“, comentaba a Infobae el escritor cuando publicó la novela. ”Todos tenemos partes buenas y malas o nos comportamos bien para unas cosas y no tan bien para otras. Pero si estás escribiendo, estás obligado a dirimir sobre esa realidad todos los componentes".

‘El buen mal’, de Samantha Schweblin

Los seis relatos de El buen mal sirven a Samantha Schweblin para abordar el lado más oscuro de la naturaleza humana. La escritora argentina, considerada como una de las voces más singulares de la literatura latinoamericana, combina un realismo incómodo con elementos tan fantásticos como siniestros, haciendo honor a la cita introductoria de la novela: “Lo raro siempre es lo más cierto”.

Cubierta de 'El buen mal', de Samanta Schweblin. (Seix Barral)

“Creo que hay algo de duermevela en la manera en que surfemos el presente. Quizá justamente porque es tan brutal, lo sobrevolamos sin detenernos demasiado. Todo es tan rápido, acelerado, virtual, simplificado, que son estas fuerzas las que de pronto nos despabilan”, reflexionaba la autora en una entrevista. “Los cuentos de este libro van directos al corazón de este estado de alarma, a qué podríamos ver cuando finalmente nos detendremos a mirar”. Finalmente, se ha llevado el galardón de la primera edición de este certamen.

‘Ahora y en la hora’, de Héctor Abad Faciolince

Si la muerte de su padre marcaba el final de El olvido que seremos, la novela más exitosa de Héctor Abad Faciolince, en cierto modo la muerte es la que origina la escritura de Ahora y en la hora. Con esta historia real sobre su experiencia como superviviente del impacto de un misil ruso, el autor colombiano ofrece un retrato de la guerra de Ucrania, reflexionando a la vez sobre temas como la escritura como forma de resistencia, los traumas individuales y colectivos o la vejez.

Cubierta de 'Ahora y en la hora', de Héctor Abad Faciolince. (Alfaguara)

“En el mismo instante (del impacto del misil), cuando la cosa se vuelve irremediable, tengo cierta tranquilidad, una cierta paz”, nos confesaba el escritor. “Como yo siempre tiendo a pensar lo peor, lo que yo pensé entonces fue: ‘En realidad, yo ya me morí. Creo que estoy vivo, pero ya me morí; sigo aquí como si estuviera vivo, no me doy cuenta de que estoy muerto’”.

‘Marcianos’, de Nona Fernández

“No conocía el premio y no entendía nada. Me quedé en shock cuando me llamaron”, confesaba Nona Fernández en la rueda de prensa previa a la gala del Premio Aena. La autora, ganadora de premios como el Herralde de Novela o el Sor Juana Inés de la Cruz, firma Marciano, una contracrónica de la historia reciente de Chile, vista a través de los ojos de Mauricio Hernández, Norambuena, excomandante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, organización que a punto estuvo de acabar con la vida de Augusto Pinochet.

'Marciano', de Nona Fernández. (Random House)

“Un ser muy marciano”, confesaba la autora. “Muy fuera de las lógicas del mundo contemporáneo”. Así, el carácter anacrónico de este personaje real marca el tempo de una historia fragmentada y personal, cuyo centro radica en la noche en la que intentaron matar al dictador chileno. “Íbamos a construir un final. Íbamos a matar al tirano”, afirma él mismo en la novela.