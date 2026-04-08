Cultura

Samantha Schweblin gana el Premio Aena de Narrativa y se lleva el millón de euros del galardón por ‘El buen mal’

La escritora se ha impuesto al resto de finalistas con un libro que “eleva la tradición del cuento al punto más alto”

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La argentina Samanta Schweblin gana el primer Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, acompañada por el presidente de AENA Maurici Lucena (izquierda) y el presidente de la Generalitat de Cataluña Salvador Illa (derecha). / EFE/ Quique García
La argentina Samanta Schweblin gana el primer Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, acompañada por el presidente de AENA Maurici Lucena (izquierda) y el presidente de la Generalitat de Cataluña Salvador Illa (derecha). / EFE/ Quique García

Pasadas las 22 horas, se conocía a la ganadora de la primera edición del Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, galardón que reconoce al mejor autor de novela en español del último año. El millón de euros ha ido a parar a las manos de Samantha Schweblin (Buenos Aires, 48 años), autora de El buen mal, un conjunto de relatos que “recorren la frontera de lo posible y lo imposible” y “elevean la tradición del cuento al punto más alto”, en palabras de la escritora Rosa Montero, encargada de entregar las estatuillas y presidenta del jurado.

El premio, acordado por mayoría entre el jurado y entregado en Barcelona, recone al género del cuento cuando “parece que el mundo se cae en pedazos e insistimos en celebrar la literatura”, ha subrayallo Schweblin. La escritora argentina ha agradecido en su discurso a los lectores que se sumergen en las historias plasmadas sobre el papel, pero también ha apuntado a aquellos que destruyen los centros del saber, con el foco puesto en “la muy quebrada Universidad pública de Buenos Aires”.

Samantha Schweblin
La escritora argentina Samantha Schweblin, es la ganadora del primer Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, galardón con una dotación de un millón de euros. / EFE/Quique García

La entidad Aena había seleccionado a otros cuatro escritores transnacionales como finalistas, quienes recibirán 30.000 euros cada uno como contrapartida. Sus raíces diversas y convergentes en el habla hispana han sido destacadas durante el encuentro como un punto de unión entre culturas. Quienes se han quedado a las puertas del millón de euros son los autores españoles Enrique Vila-Matas y Marcos Giralt Torrente, por Canon de cámara oscura y Los ilusionistas, respectivamente; el colombiano Héctor Abad Faciolince, por Ahora y en la hora, y la chilena Nona Fernández, con la obra Marcianos.

El president catalán, Salvador Illa, ha clausurado la gala recordando al escritor valenciano recientemente fallecido Josep Piera, adalid de las letras catalanas con obras como El cingle verd (1982) o El somriure de l’herba (1980). Del mismo modo, Illa ha querido destacar a la ciudad de Barcelona como referente editorial de la producción literaria mundial en castellano.

Portada del libro 'El buen mal' de Samanta Schweblin, con dos rostros femeninos de cabello rubio y ojos azules, uno invertido, sobre fondo claro
La portada de 'El buen mal' de Samanta Schweblin, autora de 'Siete casas vacías', presenta una ilustración impactante con dos rostros femeninos. / Imagen de archivo

El jurado que ha decidido al ganador

Con su primera edición, el Premio Aena Narrativa ha querido reconocer las mejores novelas en español publicadas durante 2025. Para ello, y tras un periodo previo de preselección, se designó un jurado presidido por la periodista y escritora Rosa Montero, acompañada en el voto por otros autores como María Pilar Fernández García (Pilar Adón), Luis Alberto de Cuenca Prado, Jorge Fernández Díaz, Leila María Alejandra Guerriero (Leila Guerriero), José Carlos Llop Carratalà y Élmer Filemón Mendoza Valenzuela (Élmer Mendoza).

Los escritores finalistas al millón de euros de AENA reivindican poner en valor las letras. (Agencia EFE)

Con el millón otorgado al ganador y los 30.000 euros para cada finalista, el Aena puede considerarse ya como uno de los galardones literarios mejor pagados del mundo, solo por detrás del Premio Planeta (que, con un premio igual para el vencedor, entrega también 200.000 euros al finalista), también entregado en España, y el The Million’s Poet de Abu Dhabi, un popular reality show emitido en Emiratos Árabes Unidos cuyo ganador se lleva aproximadamente 1,22 millones de euros.

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