Qué leer esta semana: el hombre que quiso matar a Pinochet, autobiografía trágica de Mr.E, romance y Borges “decadente”

Política, amor, música y tragedia, Borges. mucho para elegir en la semana.

Ya se sabe, leer es un poco ser otros. Entrar en sus vidas, en sus cabezas, en la manera en que el mundo trata a otros. Esa perspectiva es un privilegio, claro, que precisa tiempo, paciencia. O unos buenos auriculares para que nos vayan leyendo mientras caminamos, muchas veces. Esta semana hablaremos de tres títulos que están en ebook... y un audiolibro como bonus track.

Primero, Marciano, una audacia -otra- de Nona Fernández, una de las escritoras chilenas del momento. Está basado en sus charlas con uno de los hombres que trataron de matar al dictador Augusto Pinochet. También hablaremos de Cosas que los nietos deberían saber, donde el músico Mark Oliver Everett habla de tragedias que dejarían a más de uno fuera de juego: para empezar, a los 19 años encontró a su padre caído, trató de reanimarlo y... tarde. Finalmente, un poco de romance con Diana in Love, de Shana Feste y Jen Besser: el reencuentro con un hombre del pasado que viene con muchas ilusiones y complicaciones.

“Marciano”, de Nona Fernández: “Íbamos a matar al tirano”

"Marciano", un testimonio dificil y una escritura arriesgada.

“A Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro, lo conocí en la Cárcel de Alta Seguridad de Rancagua el año 2022″, cuenta la autora al comenzar el libro. Lo habían extraditado desde Brasil tras diecisiete años preso por un secuestro. Le quedaban dos condenas: por el asesinato de “el senador e ideólogo de la dictadura Jaime Guzmán” y por el secuestro de Cristian Edwards, hijo del dueño del diario El Mercurio.

Marciano Por Nona Fernández eBook $ 13,99 USD Comprar

Fernández fue a verlo por trabajo; le habían encargado el guion de una serie en la que él sería la principal fuente de información. Iban en grande, buscando las mejores plataformas y actores de renombre internacional. La serie nunca se hizo, pero el contacto quedó y la autora decidió sacarle jugo.

El comandante Ramiro, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, fue uno de los fusileros que organizaron el atentado contra el dictador chileno Augusto Pinochet en 1986.

La autora explicó que el libro explora la mente de un guerrillero. Lo describe como “un ser muy marciano. Muy fuera de las lógicas del mundo contemporáneo”. Con el se metió en un mundo con lógicas que son, ha dicho, “difíciles de comprender del todo”. El relato -a veces fragmentado, a veces muy personal, siempre muy intenso- aspira a completar parte de la historia de la lucha armada en Chile.

Como cuando él dice: “Independientemente de todos los inicios que tuvieron que ocurrir para que llegara esa noche, lo que ahora nos tocaba era esperar el momento preciso. Íbamos a construir un final. Íbamos a matar al tirano”.

“Cosas que los nietos deberían saber”, de Mark Oliver Everett

Mark Oliver Everett: la música y las pérdidas.

Everett es el líder la banda de rock independeinte estadounidense Eels y su vida atravesó situaciones dificilísimas. Lo dice Rodrigo Fresán en el prólogo a la edición en castellano de la autobiografía del músico, Cosas que los nietos deberían saber: “Hermana depresiva y drogadicta y suicida. Madre adorada que sucumbe a un tumor inoperable”. Y un padre del que recién se sintió cerca “a sus diecinueve años, cuando intentó resucitarlo, en vano, golpeándole el pecho luego de que tuviera un ataque cardíaco”.

Cosas que los nietos deberían saber Por Mark Oliver Everett eBook $ 13,99 USD Comprar

No es todo: la prima, azafata, volaba en el avión que se estrelló contra el Pentágono cuando fueron los atentados del 11 de septiembre de 2001: un día antes, cuenta Fresán, le había mandado una postal que decía “La vida es hermosa”.

Sin autocompasión, el libro incluye recuerdos de la infancia, anécdotas sobre sus inicios en la industria musical y reflexiones sobre la composición de sus canciones, permitiendo al lector acceder a la intimidad artística de Mr. E. Entre los mensajes principales, destaca la invitación a quienes tengan inquietudes creativas a dedicarse a sus proyectos y trabajar en ellos, sin caer en el tono de autoayuda.

“Diana in love”, de Jen Besser y Shana Feste

En la segunda entrega de la serie Dirty Diana, Diana Wood viaja a París y se reencuentra con Jasper, un hombre que marcó su pasado y que podría ser clave para que recupere la versión más libre y apasionada de sí misma. La novela, escrita por Jen Besser y Shana Feste, explora el proceso de transformación de Diana tras la ruptura de su matrimonio con Oliver, quien ha iniciado una nueva vida mientras ella enfrenta la soledad y la rutina.

Diana in Love Por Jen Besser y Shana Feste eBook $ 8,99 USD Comprar

Durante su estancia en la Ciudad de la Luz, Diana aprovecha la oportunidad para reflexionar sobre su futuro y sobre el sitio web que ha lanzado, dedicado a compartir las fantasías más íntimas de mujeres, un proyecto que ha ganado popularidad rápidamente. El viaje, acompañado por sus dos mejores amigas, se convierte en un espacio donde Diana se permite experimentar todos sus deseos, desde los culinarios hasta los artísticos y sensuales.

La historia, basada en el pódcast de ficción número uno protagonizado por Demi Moore, muestra cómo, al regresar a Dallas, Diana debe enfrentar los sentimientos no resueltos hacia su exesposo y decidir si puede mantener la espontaneidad y vitalidad que redescubrió en París. La invitación a París surge como una chispa en medio de la oscuridad, impulsando a Diana a replantear su vida y sus relaciones.

“Borges, exótico y de decadencia”, de Santiago Llach

Borges, ante la adversidad y frente a la crítica.

El podcast sobre Jorge Luis Borges que hizo Santiago Llach ahora es un audiolibro que se puede escuchar desde Bajalibros. Son ocho episodios, aquí destacamos Exótico y de decadencia, que toma un año fundamental para el escritor.

Borges, una introducción 6: Exótico y de decadencia Por Santiago Llach Audiolibro Gratis Descargar

1938 fue un punto de inflexión marcado por la muerte de su padre, un accidente casi mortal y su ingreso como empleado en una biblioteca barrial, hechos que impulsaron una transformación radical en su obra literaria.

Durante su convalecencia, el autor escribió Pierre Menard, autor del Quijote, el relato que introduce la idea de la literatura como un sistema de influencias y préstamos, y que desafía la noción de originalidad absoluta en el arte.

El impacto de este periodo se reflejó en la publicación de relatos fantásticos como Las ruinas circulares, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius y La biblioteca de Babel, reunidos en Ficciones (1944), volumen que consolidó el prestigio de Borges.

La brevedad de sus textos, atribuida por el propio escritor a la pereza y a su progresiva ceguera, definió un estilo sintético y marginal que se distanció de la novela psicológica y el realismo costumbrista argentino.

La colaboración con Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares resultó fundamental en el desarrollo de la literatura fantástica en Argentina. Juntos publicaron una antología sobre el género, mientras que Bioy Casares lanzó en 1940 La invención de Morel, una obra clave para el grupo.

También recibió críticas: hubo una nota anónima en la revista Nosotros, vinculada a Roberto Giusti, que calificó su libro como “literatura deshumanizada, de alambique, exótica y de decadencia”. Estos términos, despojados de su carga negativa, tal vez describan con precisión la singularidad de su producción literaria.