Cinco escritores al borde del millón de euros: qué siente cada uno

De izq. a der.: Nona Fernández, Samantha Schweblin, Héctor Abad Faciolince, Marcos Giralt Torrente y Enrique Vila-Matas (d), los cinco finalistas del primer Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana

Los escritores finalistas del primer Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, galardón dotado con un millón de euros que se dará a conocer el miércoles, defendieron la importancia de poner en valor tanto social como económicamente el pensamiento, las humanidades y la literatura. Los españoles Enrique Vila-Matas (Canon de cámara oscura) y Marcos Giralt Torrente (Los ilusionistas), el colombiano Héctor Abad Faciolince (Ahora y en la hora), la chilena Nona Fernández (Marciano) y la argentina Samanta Schweblin (El buen mal) explicaron en rueda de prensa sus impresiones ante la inminencia de un veredicto que podría cambiar sus vidas.

“En un mundo en el que las humanidades se desacreditan, donde no nos quieren pensando, cualquier iniciativa que eleve el trabajo cultural y el pensamiento debería ser bienvenida”, opinó Fernández, para quien lo más valioso que puede aportar una suma así de dinero es “la compra de tiempo para encerrarse a escribir”. Por su parte, Vila-Matas confesó “ni saber” cuánto dinero es un millón de euros, al tiempo que, como el resto, se mostró feliz por poder formar parte de un nuevo premio que concederá, sobre todo, “visibilidad” y “nuevos lectores”.

El escritor Enrique Vila-Matas confesó “ni saber” cuánto dinero es un millón de euros

Samantha Schweblin dijo solo pensar en los 30.000 euros que todos recibirán como finalistas. “Lo otro, por suerte, ni me lo planteo”, aseguró. La decisión de dotar este premio con un millón de euros viene del deseo de que sea una referencia para las letras iberoamericanas de manera inmediata, dijo la presidenta de jurado, la española Rosa Montero, en la presentación de los finalistas el pasado 18 de marzo.

El premio del millón de euros

Abad Faciolince apuntó que no debería haber “polémica” por que un galardón de literatura llegue al millón de euros: “Si le dan a un tenista un premio similar o muy superior, pues nadie lo pone en duda. Pero no pasa igual con los escritores, porque estamos hechos para criticarlo todo y, en realidad, está bien que así sea”.

La escritora argentina Samantha Schweblin, una de los cinco finalistas del primer Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, galardón con una dotación de un millón de euros

El autor de Ahora y en la hora aseguró que se prohíbe pensar en qué haría con el importe del premio y confesó que, cada vez que su mente cae en la tentación, “recuerda el cuento de ‘la lechera’”. Dado que se trata de la primera edición de este galardón, que además es a obra publicada, la mayoría de los finalistas reconocieron que la noticia de su selección los tomó por “sorpresa” y con más preguntas que respuestas.

“No conocía el premio y no entendía nada. Me quedé en shock cuando me llamaron”, reconoció Nona Fernández, la autora de Marciano. Vila-Matas, por su parte, reconoció que, al saberse finalista, anticipó que pasaría unos días “divertidos” en torno al premio. El autor de Canon de cámara oscura confesó que le dio algo de miedo saber quiénes eran los otros autores finalistas, pero que también se “tranquilizó” al darse cuenta “del nivel y altura de los finalistas”.

Enrique Vila-Matas, Samanta Schweblin, Héctor Abad Faciolince, Nona Fernández y Marcos Giralt Torrente aspiran al premio literario mejor dotado

Un jurado con argentinos

Han conformado el jurado los españoles Rosa Montero, Pilar Adón, Luis Alberto de Cuenca y José Carlos Llop, los argentinos Jorge Fernández Díaz y Leila Guerriero, y el mexicano Élmer Mendoza.

El Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, recordaron los organizadores, nace con vocación internacional y se dirige a la comunidad hispanohablante de más de 630 millones de personas. Además, cuenta con la colaboración de la Fundación Gabo y la Cátedra Vargas Llosa, con el fin de promover la lectura y la escritura en los países donde ambas instituciones desarrollan su actividad.

Fuente: EFE

Fotos: EFE/Quique García, EFE/ Marta Perez y archivo.