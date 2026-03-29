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El mensaje de Gaethje a Topuria unos meses antes del combate: “Uno de los dos, probablemente, quedará inconsciente”

El próximo 14 de junio, el luchador hispanogeorgiano se enfrentará al estadounidense en la Casa Blanca

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El luchador Justin Gaethje (imagen de la UFC)
El luchador Justin Gaethje (imagen de la UFC)

Justin Gaethje e Ilia Topuria se enfrentarán para unificar los cinturones de peso ligero en el evento estelar de UFC Casa Blanca, que tendrá lugar el 14 de junio. La expectativa es alta, ya que ambos luchadores figuran entre los más destacados y espectaculares del panorama actual de las artes marciales mixtas. El estadounidense Gaethje ha hecho público su compromiso de ofrecer un combate memorable, en el que el espectáculo está asegurado. Por su parte, Ilia Topuria llega como favorito, una condición que no pasa desapercibida en la previa y que añade presión a un duelo decisivo para las aspiraciones de Gaethje, quien reconoce que esta puede ser su última oportunidad de proclamarse campeón indiscutido en la UFC.

La carrera de Gaethje en la UFC está marcada por la intensidad. En sus 15 peleas en la organización, ha conseguido 15 bonos por desempeño, lo que pone de manifiesto su capacidad para ofrecer combates emocionantes y su estilo ofensivo. Ha sido dos veces campeón interino de peso ligero y, además, ostenta el título BMF, reservado para luchadores que destacan por su actitud y dureza. A pesar de estos logros, el cinturón indiscutido de las 155 libras se le ha resistido. En su primer intento, se midió ante Khabib Nurmagomedov y fue sometido en el segundo asalto. Más adelante, volvió a tener una oportunidad frente a Charles Oliveira, pero fue derrotado por sumisión en el primer asalto.

Gaethje, lejos de rendirse, ha continuado su carrera enfrentándose a oponentes de alto nivel. Ha sumado victorias ante nombres importantes como Dustin Poirier, Rafael Fiziev y Paddy Pimblett, este último en una pelea por el título interino. El estadounidense ha ganado cuatro de sus últimos cinco compromisos, manteniéndose así en la élite de la división. De cara a su combate con Topuria, Gaethje ha manifestado en un directo con el streamer N3on que el desenlace será contundente: “Uno de nosotros probablemente quedará inconsciente”, dejando claro que no espera que la pelea llegue a la decisión de los jueces.

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria (FE/Sergio Pérez)
El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria (FE/Sergio Pérez)

El análisis técnico de la pelea pone el foco en el poder de Ilia Topuria. Si bien sus inicios estuvieron ligados a la lucha grecorromana y el grappling, donde consiguió siete sumisiones en sus primeras siete peleas profesionales, en la actualidad Topuria es reconocido también por su pegada. Ha ascendido al número dos del ranking libra por libra gracias a una serie de nocauts sobre rivales de primer nivel. Entre ellos destacan Alexander Volkanovski, Max Holloway —a quien fue el primero en noquear— y Charles Oliveira. Esta secuencia de victorias le permitió convertirse en el primer doble campeón invicto de la UFC, consolidando su reputación como uno de los peleadores más temidos.

Gaethje y el combate ante Ilia Topuria

Para Gaethje, el peligro es real. Ha sido noqueado en distintas ocasiones y, en varias de sus peleas, ha terminado recibiendo castigo severo, llegando a perder el equilibrio y mostrando signos de estar al borde del nocaut, lo que popularmente se conoce como hacer el ‘baile del pollo’. Un error similar frente a Topuria podría ser definitivo, dadas las características del hispanogeorgiano. Aun así, el estadounidense afronta el combate sin margen para la especulación: es consciente de que se trata de su última oportunidad de alcanzar el título máximo de la división y está dispuesto a arriesgarlo todo.

Entrevista a Ilia Topuria.

El contexto del evento también añade atractivo. Gaethje peleará como local en una función histórica para la UFC, con el público a favor y la motivación de poder protagonizar una de las grandes sorpresas de la promotora si logra imponerse ante el favorito. La combinación de estilos, la trayectoria de ambos y el significado del combate hacen que la pelea entre Gaethje y Topuria sea uno de los duelos más esperados del año en el mundo de las artes marciales mixtas.

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