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El Gobierno rechaza trasladar el ‘Guernica’ al País Vasco para garantizar su “protección”: “Es una de las obras más frágiles y complejas de conservar del siglo XX”

El País Vasco solicitó el cuadro de Picasso con motivo del 90.º aniversario del bombardeo. El Museo Reina Sofía y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se niegan

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La decisión de mover o no el Guernica, el cuadro que Pablo Picasso pintó en 1937, ha desatado, nunca mejor dicho, una guerra nacional. En sentido figurado, claro. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha desaconsejado trasladar la obra de manera temporal, tal y como había pedido el Gobierno vasco de cara al 90.º aniversario de los eventos que inspiraron a la obra cuyo título alude al bombardeo de dicha ciudad ese mismo año en plena guerra civil española.

El ministro ha remitido a los últimos informes de conservación del Museo Reina Sofía, donde se encuentra la obra desde 1981. Hace unos días, la institución publicó que desaconsejaba “rotundamente” moverlo debido al riesgo de provocar “nuevas grietas, levantamientos y pérdidas de la capa pictórica, así como desgarros”. “El Guernica de Pablo Picasso no es un cuadro cualquiera, es probablemente una de las obras más frágiles y complejas de conservar del siglo XX”, ha insistido el líder de la cartera este martes.

Vista del Guernica de Picasso en el Museo Reina Sofía de Madrid. EFE/ Chema Moya
Vista del Guernica de Picasso en el Museo Reina Sofía de Madrid. EFE/ Chema Moya

“Mi obligación como ministro es garantizar el acceso a la cultura, pero también garantizar la protección del patrimonio. Y en cuestiones como esta hay que escuchar siempre a los técnicos y, particularmente, a aquellos que llevan más de 30 años cuidando la obra para conservarla como es debido. Y los informes de los técnicos del Museo Reina Sofía, actualizados recientemente, son claros: desaconsejan el traslado de forma rotunda por criterios estrictamente técnicos”, ha asegurado el ministro en respuesta al senador del PNV Igotz López Torre durante la sesión de control en el pleno del Senado, en declaraciones recogidas por Europa Press.

El cuadro ya presenta “grietas, craquelados, microfisuras y alteraciones”

El País Vasco había solicitado instalar el cuadro de manera temporal en el Museo Guggenheim de Bilbao. Sin embargo, el informe técnico elaborado por el Departamento de Conservación-Restauración del museo destacó el elevado número de alteraciones que ya ha sufrido el cuadro, poniendo en duda la posibilidad de que ese traslado se convierta en realidad. Entre estas alteraciones, se encuentran “deformaciones, craquelado por los antiguos enrollados o pequeñas roturas reparadas, acumulados tras décadas de traslados internacionales, hasta 11 en países distintos”.

Sin embargo, el ministro asegura entender “perfectamente la sensibilidad que hay detrás de esta petición” y ha enfatizado que se trata de “una obra profundamente vinculada a la memoria de Gernika y al dolor que simboliza, y además en un contexto muy significativo”. “Celebrar el 90 aniversario del bombardero debe ser también garantizar que esta obra pueda cumplir 90 años más, que siga explicando a las generaciones futuras el horror y el fascismo que Picasso quiso denunciar. Y mi obligación como ministro de Cultura es preservar este valiosísimo patrimonio”, ha añadido.

El lehendakari Imanol Pradales ha afirmado que la cesión de el 'Guernica' de Picasso a Euskadi de forma temporal podría ser "una buena forma de avanzar en reparación". (PNV)

Hace unas semanas, el lehendakari Imanol Pradales trasladó esta petición al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.. “¿Va a tener el Gobierno español la valentía política de traer el ‘Guernica’ a Euskadi? ¿Sí o no?”, insistió, que reforzó su argumento con una comparación: “¿Sacaron a Franco de su tumba en el Valle de los Caídos y no son capaces de traer un cuadro de Madrid a Euskadi?”.

Ya en la década de 1960, el propio Pablo Picasso comenzó a mostrarse contrario a que el Guernica continuara viajando por el mundo. Desde su creación en 1937, en París, la obra había recorrido distintos países hasta instalarse en Nueva York en 1939. Allí permaneció durante décadas, custodiada en Museo de Arte Moderno (MoMA) hasta su regreso definitivo a España en 1981.

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