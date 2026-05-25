Las autoridades españolas advierten sobre un producto con alérgeno no declarado

Se trata de una Ampliación de información sobre la alerta por presencia de Salmonella spp. en moringa ecológica procedente de Alemania (Ref. ES2026/240) (Infobae)

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) divulgó una alertasanitaria debido a la contaminación hallada en un alimento. Las autoridades hacen un llamado a la población en general a que, de tener este producto en casa, evite consumirlo.

Si bien la AESAN cuenta con alertas que podrían afectar únicamente a consumidores específicos, en esta ocasión va enfocada a la población en general, debido a su repercusión sanitaria o por su posible distribución al consumidor final.

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Mediante sus canales oficiales, las autoridades alimentarias emitieron la Ampliación de información sobre la alerta por presencia de Salmonella spp. en moringa ecológica procedente de Alemania (Ref. ES2026/240)

La AESAN explicó el grado de peligrosidad del contaminante descubierto, explicó las posibles consecuencias de su consumo y proporcionó instrucciones sobre qué hacer con el producto si se encuentra en el hogar.

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Alerta sanitaria

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) amplía la información relativa a la alerta por presencia de Salmonella spp. en moringa ecológica procedente de Alemania (Ref. ES2026/240)Se está procediento a retirar un nuevo producto de la marca Foorganic.Este producto está siendo retirado de los canales de comercialización desde el inicio de la notificación de alerta.Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos.

Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)

¿Qué hacer en caso de una alerta alimentaria?

Cuando la AESAN divulga una alerta sanitaria lo hace con el fin de informar a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.

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En el caso de que el alimento contaminado hallado por las autoridades se encuentra en tu casa, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:

1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es .

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2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.

3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.

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Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.