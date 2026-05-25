España

Cupón Diario de la Once: comprueba los números ganadores del 25 de mayo

Esta lotería lleva a cabo cuatro sorteos a la semana, aquí está la combinación ganadora de este lunes

Guardar
Google icon
Esta lotería forma parte de los sorteos de Juego ONCE (Infobae)
Esta lotería forma parte de los sorteos de Juego ONCE (Infobae)

Conoce al instante los ganadoresdel Cupón Diario de la Once de este 25 de mayo llevado a cabo por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan con una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos celebrados por Juegos Oncejamás caducan siempre y cuando hayas realizado la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo realizaste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

PUBLICIDAD

Ganadores del Cupón Diario

Fecha: lunes, 25 de mayo de 2026

Número: 99784

Serie: 037

De lunes a jueves se efectúa un sorteo del Cupón Diario de la Once y los ganadores se difunden a las 21:25 horas (hora de Madrid). Puedes seguir el sorteo en vivo o verlo en diferido a través de la página oficial de JuegosONCE.

Plan de premios

El Cupón Diario de la Once se caracteriza por tener una larga lista de premios y la facilidad con la que puedes ganar alguno de ellos.

Si bien para recibir el premio mayor de esta lotería tu apuesta tiene que coincidir con la combinación ganadora más su serie, puede hacerte de uno de sus premios con solo atinar a uno de los dígitos.

Este es el plan de premios del Cupón Diario:

Un premio de 500 mil euros a las cinco cifras y la serie.

49 premios de 35 mil euros a las cinco cifras.

450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras.

450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras.

4 mil 500 premios de 25 euros a las tres primeras cifras.

4 mil 500 premios de 25 euros a las tres últimas cifras.

45 mil premios de 6 euros a las dos primeras cifras.

44 mil 550 premios de 6 euros a las dos últimas cifras.

445 mil 500 premios de 2 euros a la primera cifra.

405 mil premios de 2 euros a la última cifra.

Paso a paso cómo jugar en el Cupón Diario

Aquí te decimos como ganar el Cupón Diario de la ONCE (EFE)
Aquí te decimos como ganar el Cupón Diario de la ONCE (EFE)

Para poder jugar al Cupón Diario lo primero que debes de hacer es ingresar a tu cuenta de JuegosONCE en la página web oficial. Si no tienes, crea una.

Posteriormente, selecciona el sorteo del día que quieres jugar. Recuerda que esta lotería se realiza de lunes a jueves.

Ahora, elige el número de tu apuesta que debe estar conformado por cinco dígitos, más tres de serie. 

Puedes escoger la combinación de números de forma aleatoria o tienes la opción de darle clic al botón "Buscar otro cupón" para ver diferentes números propuestos para tu cupón.

Si lo prefieres, puedes elegir una fecha de sorteo concreta y un número o terminación desde las opciones de búsqueda.

Una vez hayas terminado de seleccionar las opciones deseadas, haz clic en el botón "Buscar" para encontrar tu cupón o en el botón "Restablecer" para volver a la selección anterior y poder continuar con tu compra.

Cuando hayas finalizado el proceso de compra, recibirás por correo electrónico el comprobante de tu compra y podrás ver toda la información de tu compra en la sección "Mis compras".

Una vez celebrado el sorteo de la ONCE, te enviaremos un correo electrónico con el resultado de tu Cupón Diario y así sabrás si tu número ha sido premiado o no. Si has ganado, el importe se ingresará directamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE.

Temas Relacionados

Resultado Cupón Diario HoyÚltimas actualizacionesLoterías de EspañaCupón Diario ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El portavoz de Vox en Alcalá de Henares, Víctor Acosta, es denunciado por presuntos delitos de acoso laboral y sexual

La formación de ultraderecha cuestiona la denuncia en un comunicado e insiste en que “en un Estado de Derecho ninguna persona debe ser condenada por un titular”

El portavoz de Vox en Alcalá de Henares, Víctor Acosta, es denunciado por presuntos delitos de acoso laboral y sexual

Las autoridades españolas advierten sobre un producto con alérgeno no declarado

Las pruebas han evidenciado la presencia de sustancias peligrosas que podrían causar problemas de salud

Las autoridades españolas advierten sobre un producto con alérgeno no declarado

Las cuatro órdenes internacionales de detención que ha dictado el juez Calama en el marco del caso Plus Ultra

El magistrado de la Audiencia Nacional solicitó el 17 de marzo la detención de Rodolfo José Reyes Rojas, María Aurora López López, Luis Felipe Baca Arbulu y Simon Leendert Verhoeven

Las cuatro órdenes internacionales de detención que ha dictado el juez Calama en el marco del caso Plus Ultra

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del lunes 25 de mayo

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del lunes 25 de mayo

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del lunes 25 de mayo de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del lunes 25 de mayo de 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El portavoz de Vox en Alcalá de Henares, Víctor Acosta, es denunciado por presuntos delitos de acoso laboral y sexual

El portavoz de Vox en Alcalá de Henares, Víctor Acosta, es denunciado por presuntos delitos de acoso laboral y sexual

Las cuatro órdenes internacionales de detención que ha dictado el juez Calama en el marco del caso Plus Ultra

Última hora del caso Plus Ultra, en directo | La Policía halló 286.000 euros en efectivo sin declarar repartidos por toda la casa del testaferro de Zapatero

Simón Verhoeven, el empresario neerlandés con dos lingotes de oro que usó tres sociedades pantalla para conceder préstamos a Plus Ultra

La UDEF sitúa a Zapatero como intermediario de operaciones de oro, níquel y petróleo venezolano con compradores chinos y suizos

ECONOMÍA

La mejora de los accesos de la línea C-5 de cercanías de Madrid beneficiará a 72 millones de viajeros

La mejora de los accesos de la línea C-5 de cercanías de Madrid beneficiará a 72 millones de viajeros

Caos de la tasa de basuras: sentencias contradictorias ponen en jaque las cuentas de miles de ayuntamientos y una recaudación de 3.500 M€

Adiós al billete de metro en Madrid: los viajeros podrán pagar con tarjeta bancaria y móvil a partir del 1 de junio

La vivienda pública se dispara: las licitaciones alcanzan los 465 millones en el primer trimestre, la mejor cifra en 18 años

La visita del papa León XIV a Madrid tendrá un impacto de entre 90 y 120 millones de euros

DEPORTES

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La indirecta de Huijsen tras quedarse fuera de la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Los 26 de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: Joan Garcia a Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino

La reacción de Gavi al enterarse de que se encontraba en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Luis de la Fuente deja fuera de la lista al Real Madrid: ni Huijsen ni Carvajal, la mala temporada blanca lastra a los internacionales