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El despliegue “único en la historia” que hizo falta para mover el ‘Guernica’ de Picasso por última vez: “Es más fácil desmontar un templo egipcio que eso”

Miguel Ángel Cajigal, conocido en redes como ‘El Barroquista’, ha compartido imágenes del dispositivo de la operación realizada en 1992 tras la petición del País Vasco para trasladarlo allí

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Imágenes del traslado del 'Guernica' en Madrid.
Imágenes del traslado del 'Guernica' en Madrid.

Varios días después de la petición de traslado temporal del Guernica de Pablo Picasso al Museo Guggenheim de Bilbao, el Gobierno del País Vasco sigue insistiendo en la solicitud de mover el cuadro pese a las resistencias del Museo Reina Sofía. La institución donde actualmente puede verse el cuadro ha desaconsejado “rotundamente” realizar la operación debido a los “daños” que la obra ya ha sufrido tanto por el paso de los años como por anteriores viajes.

En mitad de este cruce de opiniones, Miguel Ángel Cajigal, historiador del arte ampliamente reconocido por su labor divulgativa en redes sociales (donde se conoce como El Barroquista), ha publicado unas imágenes que ilustran la complejidad que podría implicar el traslado del monumental cuadro de Picasso. “Hay gente que parece que crea que el Guernica es un póster que te compras en la FNAC”, lamenta. “La última vez que se movió hubo que organizar un despliegue único en la historia, hubo que tirar paredes y adaptar vehículos. Y solo se movió un kilómetro”.

Fotografía de la carretera de Madrid por la que se trasladó el Guernica. (Museo Reina Sofía)
Fotografía de la carretera de Madrid por la que se trasladó el Guernica. (Museo Reina Sofía)

“Un operativo que se hace una vez en la vida”

El Barroquista hace referencia al último traslado del cuadro, realizado en julio de 1992. Por aquel entonces, el cuadro llevaba una década expuesto al público en el Casón del Buen Retiro (después de su regreso a España en 1981 procedente del Museo de Arte Moderno de Nueva York). Desde ahí pasaría al Reina Sofía, donde ha permanecido durante más de tres décadas sin moverse de su segunda planta.

Sin embargo, el historiador ha recordado toda la maquinaria que se requirió para realizar “partes enteras del recorrido” sosteniendo el cuadro “en volandas para evitar baches y sacudidas”. “Fueron horas de trabajo para moverlo poco más de 1.000 metros. Un operativo que se hace una vez en la vida”. Antes de aquella operación, el Guernica había sido uno de los cuadros más viajeros del mundo, exponiéndose en museos de todo el mundo. “Por eso ahora está tan deteriorado”, explica Cajigal, que señala directamente al escaso cuidado que se tuvo en muchos de aquellos traslados.

Imágenes del traslado del 'Guernica' al Museo Reina Sofía. (Museo Reina Sofía)
Imágenes del traslado del 'Guernica' al Museo Reina Sofía. (Museo Reina Sofía)

Los nuevos análisis realizados por el Reina Sofía han certificado ahora la existencia de grietas, craquelados, microfisuras y diferentes alteraciones en toda la superficie del cuadro. Un deterioro que podría ir a más si se siguieran realizando nuevos traslados.

“La gente no es consciente de lo dañado que está”

El Barroquista no se pronuncia explícitamente sobre el traslado al País Vasco del cuadro, pero sí señala que los lienzos del tamaño del Guernica (unos 3,5 metros de alto por 7,8 de ancho) “no se mueven” por una buena razón. “Es más seguro desmontar un templo egipcio que mover el Guernica. Creo que la gente no es consciente de lo dañado que está. O no les importa un pimiento”.

La reina Sofía inaugura la muestra Raíces Bíblicas de Picasso en la Catedral de Burgos. (Europa Press)

Desde el Ejecutivo Vasco han rechazado las justificaciones del Reina Sofía para no mover el Guernica. “Nosotros no hemos pedido información sobre el estado del cuadro ni cuál es la opinión desde el punto de vista de la conservación de quienes tienen la responsabilidad de conservarlo”, ha señalado Ibone Bengoetxea, vicelehendakari y consejera de Cultura, quien reclama “un cambio de mirada, valentía política y poder tener la información precisa de qué es lo que necesitaría ese eventual traslado para que el cuadro pudiera ser conservado, mantenido y, a su vez, trasladado a Euskadi en las mejores condiciones”.

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