Pradales presiona a Sánchez para que autorice el traslado del ‘Guernica’ a Euskadi: “¿Sacaron a Franco de su tumba y no son capaces de traer un cuadro desde Madrid?”

El lehendakari Imanol Pradales ha afirmado que la cesión de el 'Guernica' de Picasso a Euskadi de forma temporal podría ser "una buena forma de avanzar en reparación". (PNV)

El lehendakari Imanol Pradales ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el traslado del ‘Guernica’ a Euskadi y le ha exigido que aclare si cumplirá los compromisos adquiridos con el PNV en la recta final de la legislatura. “Es la hora de la verdad”, advirtió durante su intervención en el acto central del Aberri Eguna en Bilbao.

El jefe del Ejecutivo vasco planteó de forma directa el alcance de esa responsabilidad política: “¿Va a cumplir o no los compromisos pactados con Euskadi? ¿Cómo quiere pasar a la historia ante nuestro pueblo?”.

Un pulso político en torno al ‘Guernica’

Pradales situó el traslado del cuadro como una cuestión de voluntad política más que técnica. La propuesta consiste en que el lienzo pueda exhibirse, al menos temporalmente, en el Museo Guggenheim Bilbao, en el marco de un ciclo de aniversarios de fuerte carga histórica: los 90 años del primer Gobierno vasco y el recuerdo del bombardeo de Gernika.

“¿Va a tener el Gobierno español la valentía política de traer el ‘Guernica’ a Euskadi? ¿Sí o no?”, insistió el lehendakari, que reforzó su argumento con una comparación: “¿Sacaron a Franco de su tumba en el Valle de los Caídos y no son capaces de traer un cuadro de Madrid a Euskadi?”.

La iniciativa no es nueva, pero sí lo es el tono empleado. En las últimas semanas, tanto el propio Pradales como la vicelehendakari Ibone Bengoetxea han trasladado formalmente la petición al Ejecutivo central. La respuesta, canalizada a través del Museo Reina Sofía, se apoya en informes técnicos que desaconsejan cualquier traslado por el delicado estado de la obra.

El límite de los informes técnicos

El Guernica, pintado en 1937 como denuncia del bombardeo de la villa vizcaína, arrastra un historial de desplazamientos que ha condicionado su conservación. Su llegada a España en 1981, tras décadas en Nueva York, y su posterior traslado en 1992 al Reina Sofía implicaron complejas operaciones logísticas que evidenciaron su fragilidad.

Imágenes del traslado del 'Guernica' en Madrid.

Los estudios técnicos describen un lienzo con deformaciones, fisuras, pequeñas pérdidas de material y un craquelado asociado a los sucesivos enrollamientos. Su estructura, reforzada en distintas fases, lo convierte en una obra especialmente sensible a vibraciones, cambios de temperatura o variaciones de humedad.

Ese diagnóstico ha consolidado un consenso entre especialistas: cualquier movimiento entraña riesgos significativos. El último traslado, hace más de tres décadas, exigió un despliegue técnico extraordinario, con sistemas de amortiguación, embalajes específicos y hasta modificaciones arquitectónicas para evitar tensiones sobre la obra.

Frente a ese criterio, Pradales insiste en que el Guernica no puede analizarse exclusivamente desde parámetros de conservación. A su juicio, su valor trasciende lo artístico para situarse en el terreno de la memoria democrática. “Sería una buena forma de avanzar en la reparación al pueblo vasco”, defendió, subrayando también su dimensión como símbolo universal contra la guerra.

Críticas a EH Bildu y defensa del autogobierno

Más allá del Guernica, el lehendakari aprovechó su intervención para lanzar críticas a EH Bildu, cuestionando su apelación a la unidad abertzale. “Bonitos deseos, ojalá se correspondieran con la realidad”, afirmó, preguntándose dónde ha estado la coalición en negociaciones recientes sobre materias como el subsidio de desempleo o la gestión de infraestructuras.

Pradales reivindicó asimismo el autogobierno como pilar del bienestar en Euskadi y censuró a quienes, a su juicio, obstaculizan su desarrollo. “No me cabe en la cabeza cómo alguien puede poner palos en las ruedas o minusvalorar logros positivos para la ciudadanía”, señaló.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la obra, el Guernica de Pablo Picasso (Europa Press / O. Barroso)

En ese contexto, lanzó una advertencia dirigida al Ejecutivo central: “Esté quien esté en la Moncloa, me reuniré las veces que haga falta, con quien haga falta, para defender los intereses de Euskadi”.