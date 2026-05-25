Dinamita Montilla, el asesino en serie de Tiktok que mató a cuatro personas en los años 80 y vuelve a estar acusado por el crimen de Los Montes

El asesino en serie José Jurado Montilla en el juzgado, a 25 de mayo de 2026. (EFE/ Jorge Zapata)

Le llaman ‘Titi‘, ‘Dinamita Montilla‘ y, desde hace unos años, también se le conoce como ‘el asesino de TikTok‘. Detrás de todos esos motes está José Jurado Montilla, un hombre de 63 años condenado por matar a cuatro personas en los ochenta, investigado por el asesinato de una mujer en Gandía y acusado de disparar hasta matar a un joven de 21 años en los Montes de Málaga en 2022. Este último caso es el que le lleva a enfrentarse esta semana a una petición fiscal de 26 años de prisión -25 años por un delito de asesinato en concurso con robo con violencia y uno por tenencia ilícita de armas-.

Los hechos se remontan al 29 de agosto de 2022, en la zona conocida como Los Ciegos, cerca de una casa de apero de la familia del joven. La víctima fue a recoger algarrobas cuando, según sostiene la acusación, fue abordada por Monilla, que tendría el objetivo de robarle. La hipótesis que plantea la Fiscalía es que el acusado llegó a la parcela con una escopeta, mantuvo una breve conversación con el joven y después lo siguió hasta la zona donde se encontraban las algarrobas. Entonces, aprovechó que la víctima se encontraba sola y con la intención de arrebatarle lo que llevaba encima, le disparó. Lo hizo más de una vez. La acusación sostiene que habría disparado sin piedad hasta matarlo.

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El primer tiro le alcanzó en el cuello. Según la acusación, cuando el joven cayó al suelo, el procesado habría vuelto a dispararle, esta vez en la cabeza. Fue un tiro mortal. Después, presuntamente, dio la vuelta al cadáver, abrió la mochila de la víctima y se llevó los efectos de valor que pudiera encontrar. No valían más de 200 euros.

A pesar de que los hechos sucedieron en 2022, no fue hasta mayo de 2024 cuando fue detenido en Badajoz por su presunta implicación en el asesinato del joven en Málaga. La investigación policial fue clave para reabrir el rastro del crimen casi dos años después. Unos vestigios biológicos hallados en la cremallera de la mochila que portaba la víctima permitieron seguir la pista de un perfil genético.

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Los análisis, apoyados en bases de datos de ADN de personas detenidas, no llevaron directamente al acusado en un primer momento, sino a un perfil de una persona sin relación con el crimen que sí permitió orientar la investigación hacia un pariente. Pero la Policía también utilizó vídeos que el propio acusado subía a TikTok para avanzar en las pesquisas, ubicarle y capturarle.

Otros cuatro asesinatos a sus espaldas

El caso de Los Montes de Málaga lleva a Montilla frente a un juzgado popular, pero no es la primera vez que le colocan frente a la Justicia. Este sería el quinto crimen que se le atribuye. Ya fue condenado a más de 120 años de cárcel por otros cuatro homicidios en la provincia de Málaga entre 1985 y 1987. Fue puesto en libertad definitiva en diciembre de 2013, tras fijarse en 30 años el tiempo máximo de cumplimiento por acumulación de penas.

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El asesino en serie José Jurado Montilla, alias el Titi o Dinamita Montilla, en el juzgado por la muerte a tiros de un joven de 21 años en agosto de 2022 en Los Montes de Málaga, a 25 de mayo de 2026. (EFE/ Jorge Zapata)

Sus cuatro víctimas entonces fueron Francisco González, vecino de Puerta de la Torre de 57 años que había ido a dar una vuelta por su cortijo y al que mató con un disparo de escopeta. Los siguientes fueron dos turistas, un inglés y un alemán que se encontraban de acampada. Les encontraron con disparos y heridas de arma blanca. El último fue Antonio Paniagua, de 46 años y exchofer de Juanito Valderrama, cuyo cadáver fue hallado semicarbonizado en una casa de campo en el puerto de Los Randos, en Campanillas. No obstante, podría haber una sexta víctima.

Montilla también está siendo investigado en relación con el asesinato de Ester Estepa, una mujer sevillana desaparecida en agosto de 2023 y cuyo cuerpo fue hallado en Gandía. Montilla habría sido la última persona que la habría visto con vida y la familia de la mujer le acusa directamente.

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Por qué le llaman ‘el asesino de TikTok‘

El apodo de “el asesino de TikTok” proviene directamente de su exposición en redes, donde mantenía la cuenta ‘DinamitaJuradoMontilla’. En dicha plataforma reunió cerca de 4.000 seguidores y sumó más de 1.600 likes antes de que la cuenta fuera eliminada. Su actividad se caracterizaba por compartir vídeos de sus recorridos por la península, incorporar fragmentos musicales de Julio Iglesias o Boney M, y realizar reseñas de lugares visitados, narrar aspectos de su vida o explicar los motivos que le llevaron previamente a prisión.

La notoriedad del sobrenombre se consolidó tras la publicación en Netflix de un documental de true crime titulado ‘El asesino de TikTok’, en el que se relata el caso de Ester Estepa y el papel determinante de las pistas digitales dejadas por Montilla.

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Imagen promocional de la serie 'El asesino de TikTok'. (Netflix)

El documental reconstruye las últimas horas de Estepa y detalla cómo los mensajes, vídeos e imágenes publicados por Montilla facilitaron la labor de familiares y entorno para reconstruir los movimientos de la víctima en ausencia de respuestas oficiales, convirtiendo esa huella digital en fuente esencial para esclarecer qué sucedió.