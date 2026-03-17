Todo lo que sabemos del primer concierto de la gira de Rosalía: escenario en forma de cruz, orquesta de cuerda, concepto teatral y mucho poderío

Rosalía en un momento de su actuación en Lyon donde ha abierto su gira 'Lux Tour'

El estreno de la gira mundial Lux tour de Rosalía ha congregado a 16.000 asistentes en el LDLC Arena de Lyon con un espectáculo escénico que ha unido innovación artística y despliegue teatral. La cantante, acompañada por la Heritage Orchestra, ha ofrecido un repertorio que ‘revisita’ su nuevo álbum y anteriores etapas, incorporando una escenografía que rompe los patrones habituales de los conciertos españoles.

En el concierto celebrado en Lyon, la aparición sobre el escenario de Rosalía, envuelta en una caja blanca y vestida al modo de una muñeca de caja de música, ha marcado el inicio de un espectáculo estructurado en cuatro actos. El montaje ha incluido coreografías de inspiración cubista y el uso de cuerdas angulosas en convivencia con bases electrónicas. Los textos de las canciones se han proyectado en pantallas traducidos al francés y la orquesta, dirigida por Yudania Gómez, se ha situado en el centro de la pista, rodeada por el público en una disposición en cruz.

La actuación ha comenzado con Sexo, violencia y llantas, pieza que da apertura al nuevo trabajo, y ha cerrado con Magnolias, manteniéndose fiel al concepto funerario y poético que recorre el álbum Lux.

Escenario y presencia de la orquesta

La crítica francesa ha destacado que el escenario semicircular incluía un lienzo móvil para transformar el ‘atrezzo’ de forma continua, en sintonía con la teatralidad lírica de la propuesta. Así, la escenografía, lejos del exhibicionismo técnico, ha optado por la imaginación visual, con referencias a la vanguardia rusa y la alternancia de vestuarios sorprendentes, desde tocados fantásticos hasta cuernos mitológicos.

La Heritage Orchestra, con una veintena de instrumentistas mayoritariamente de cuerda, ha ejecutado arreglos en directo para una selección de piezas nuevas y recuperadas de Motomami, además de rescates inesperados como El redentor del primer álbum Los Ángeles (2017).

Rosalía actúa en la gala de los BRIT Awards antes de ser proclamada como Artista Internacional del año. (X/@Rosalia INFO)

La orquesta ha alternado con los beats electrónicos y el eco flamenco, mientras que el público, donde se ha escuchado castellano y catalán, ha respondido con entusiasmo a la puesta en escena y a los pasajes audiovisuales avanzados de cada canción.

La disposición escénica ha supuesto una de las mayores novedades del espectáculo. La ubicación de la orquesta en el centro de la pista, circundada por los asistentes en las cuatro secciones abiertas a modo de cruz, ha marcado la diferencia respecto a anteriores giras.

Repertorio de ‘Lux Tour’

En el repertorio, la presencia de temas como Berghain (con un giro hacia el ‘hard techno’ ya presentado en los Brit Awards) y las versiones renovadas de Saoko o La combi Versace han servido para mostrar la versatilidad del espectáculo. Destaca la revisión de De madrugá, en clave flamenca acompañada de sección de cuerdas, junto a la interpretación, en clave recitativa, de Saeta al redentor. La ausencia de Malamente contrasta con la inclusión de otras canciones ya emblemáticas del repertorio de la artista.

La conexión con el público francés ha quedado patente en la intervención lingüística de la cantante, así como en los detalles pensados para la audiencia local, entre ellos las pantallas traduciendo las letras.

También ha habido momentos coreográficos de alto impacto (como la bajada de Rosalía al escenario para fundirse con la orquesta en el desenlace de CUUUUteeeeee, seguida de la transición a Sweet dreams de Eurythmics) han proporcionado algunos de los instantes más celebrados de la noche.

Más allá de las cifras y la magnitud del despliegue técnico, el estreno del Lux tour ha sido descrito como una experiencia sensorial donde la propuesta artística ha primado sobre los recursos convencionales del pop.

ROSALIA durante su ya actuación mítica en los Brit Awards REUTERS/Isabel Infantes

La prensa resalta que cada pieza ha sido tratada como un segmento audiovisual independiente manteniendo la continuidad dramática del show, comparando el planteamiento con el teatro lírico y destacando la eficacia de recursos como los juegos de sombras, la lluvia de confeti dorado en Sauvignon blanc o la nieve artificial en La yugular.

Durante la interpretación de La perla, Rosalía se ha convertido en confesora, usando el humor y el contraste escénico frente a la solemnidad de pasajes como Magnolias, elegida para poner el broche final.

El desenlace ha supuesto el clímax de un espectáculo que aspira a estimular la sensibilidad y crear debate en el panorama de la música pop contemporánea. Este debut en Lyon posiciona la gira Lux como un proyecto singular, apoyado en la integración de elementos operísticos, flamenco y electrónica.