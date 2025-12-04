Rosalía anuncia LUX Tour: estas son las fechas y ciudades de la gira

Rosalía presenta 'LUX', su nuevo álbum.

A dos años del lanzamiento que redefinió su trayectoria, ROSALÍA prepara el escenario internacional con un desafío inédito: LUX TOUR 2026, una gira orquestada en torno al álbum LUX, comienza el 16 de marzo en el LDLC Arena de Lyon y recorrerá 17 países con 42 conciertos, según publicó el equipo de la artista y la promotora Live Nation. Las ciudades de Madrid y Barcelona serán puntos neurálgicos de este recorrido, con ocho fechas agrupadas en los prestigiosos recintos Movistar Arena y Palau Sant Jordi.

El anuncio se ha acogido con expectación tanto por el alcance del tour como por los hitos recientes que acompañan a la cantante. Según Live Nation, las fechas españolas en Madrid (30 de marzo, 1, 3 y 4 de abril) y en Barcelona (13, 15, 17 y 18 de abril) contarán con un sistema escalonado de venta de entradas, que arrancará el jueves 11 de diciembre en portales como livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés para las primeras fechas, mientras que las siguientes saldrán ese mismo día a las 11 horas. Faltan sólo semanas para un proceso que promete una alta demanda.

El recorrido de la gira refleja una trayectoria imparable: arrancará en Francia y llevará a ROSALÍA por escenarios de tamaño formidable en Suiza, Italia, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, México y culminará el 3 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan. En total, casi seis meses de actuaciones, con ambición de récord y presencia constante en algunos de los mercados musicales de mayor peso a nivel mundial, publicó Live Nation.

Cuándo salen las entradas

El contexto de LUX TOUR 2026 es el lanzamiento de LUX, el cuarto álbum de la artista catalana, grabado originalmente con la London Symphony Orchestra y bajo la batuta del islandés Daníel Bjarnason. El disco, que vio la luz este año, reúne colaboraciones con figuras internacionales como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor, la Escolanía de Montserrat y el Coro de Cámara del Palau de la Música Catalana. La presencia coral, las orquestaciones y la unión de voces han sido parte del cambio de dirección musical que la artista ha evidenciado recientemente.

El impacto del álbum ha sido inmediato y contundente. Desde el día de su aparición, LUX debutó en el puesto número uno de la lista Global Top Albums de Spotify, constituyendo el segundo debut global #1 de la artista y superando la marca histórica de mayor debut de streaming para una artista femenina en español. Según datos difundidos por la discográfica, el trabajo ha escalado al primer puesto en mercados europeos clave, entre ellos España, Francia y Reino Unido. Además, alcanzó su mejor registro en Estados Unidos y ha consolidado el ascenso en Latinoamérica.

La repercusión comercial se suma al reconocimiento artístico. Críticos y colegas han subrayado la capacidad de ROSALÍA para fusionar elementos de la música clásica, la innovación en el pop global y matices de espiritualidad e intimidad lírica. El resultado es un álbum y una gira que prometen redefinir el concierto en vivo, marcando un punto de inflexión en la carrera de la cantante. La producción, ideada junto a Live Nation, mantiene la apuesta por escenarios de gran formato, reforzando el perfil internacional de la artista.

Las entradas para esta gira estarán disponibles en preventa desde el próximo 9 de diciembre a las 10h en LiveNation, mientras que la venta general comenzará el día 11 a las 10h a través de Ticketmaster y El Corte Inglés.