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Se reedita después de seis décadas uno de los grandes libros de la literatura europea, cuya adaptación al cine ganó un Oscar

La editorial Galaxia Gutenberg rescata 60 años después de su publicación la gran obra maestra de Bohumil Hrabal, un canto de resistencia frente al nazismo

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Bohumil Hrabal y su libro 'Trenes rigurosamente vigilados' (nueva edición de Galaxia Gutenberg)
Bohumil Hrabal y su libro 'Trenes rigurosamente vigilados' (nueva edición de Galaxia Gutenberg)

Se han cumplido seis décadas desde la publicación de una de las obras fundamentales de la nueva ola de la literatura de la Europa del Este. Se trata de Trenes rigurosamente vigilados, que ha ido consolidando su lugar como una de las novelas más influyentes de la literatura europea del siglo XX.

La obra, escrita por Bohumil Hrabal, está ambientada en una estación ferroviaria checa durante la Segunda Guerra Mundial, y ha sido reconocida por su particular tratamiento de la resistencia frente al nazismo, combinando un tono tragicómico con una profundidad humana poco habitual en el género.

El reconocimiento internacional de Trenes rigurosamente vigilados se incrementó notoriamente tras la obtención del Óscar en 1967 a la mejor película extranjera para su adaptación cinematográfica dirigida por Jirí Menzel.

Ahora, La editorial Galaxia Gutenberg celebra este aniversario publicando una nueva edición, que cuenta con la traducción de Monika Zgustova (considerada la mayor especialista en la obra de Hrabal) y un epílogo suyo que pone en contexto tanto el universo del autor como la singularidad de esta novela.

De qué va ‘Trenes rigurosamente vigilados’

La novela narra un día en la vida de Miloš Hrma, joven aprendiz de ferroviario en una estación fronteriza de lo que era entonces el Protectorado de Bohemia y Moravia. A través de Miloš, quien durante la guerra desempeña tareas de guardavía, el relato se adentra en la vida cotidiana bajo ocupación alemana, plasmando tanto la realidad de la resistencia como el despertar personal del protagonista.

'Trenes rigurosamente vigilados', la obra maestra de Jiří Menzel que ganó el Oscar a la mejor película extranjera
'Trenes rigurosamente vigilados', la obra maestra de Jiří Menzel que ganó el Oscar a la mejor película extranjera

El libro contiene una galería de personajes peculiares: desde el jefe de circulación, Hubička, con sus artimañas amorosas que provocan situaciones tan insólitas como la famosa escena de los sellos en la telegrafista Zdenicka, hasta el jefe de estación, obsesionado por mantener un historial laboral intachable.

El personaje central regresa al trabajo tras sobrevivir a un intento de suicidio derivado de su inseguridad sexual, un detalle crucial que muestra la delicadeza y la vulnerabilidad que atraviesan al protagonista.

Su relación con Máša, también ferroviaria, y su posterior encuentro sexual satisfactorio con Viktoria Freie marcan hitos dentro de la trama antes de su participación en una operación de sabotaje contra un tren militar alemán cargado de armas.

Bohumil Hrabral, de ferroviario a escritor

El autor, Bohumil Hrabal (Brno, 1914- Praga, 1997), está considerado como uno de los escritores más potentes de la Europa de la segunda mitad del siglo XX. Su adolescencia transcurrió entre los talleres y el microcosmos ferroviario de Nymburk, localidad que inspiró muchos de sus escenarios novelescos.

Tras estudiar Derecho, Hrabal trabajó en multitud de oficios, incluyendo el de ferroviario durante la guerra, experiencia que puso en la base de esta ficción. Comenzó en la literatura con poesía en 1948, pero la llegada del comunismo impidió la publicación de obras propias hasta los años sesenta. Entre sus principales títulos además de Trenes rigurosamente vigilados destacan también Una soledad demasiado ruidosa, Yo serví al rey de Inglaterra, Bodas en casa y La pequeña ciudad donde se detuvo el tiempo; muchos escritos en los años setenta y perseguidos de nuevo por la censura estatal.

El escritor checoslovaco Bohumil Hrabral, autor de 'Trenes rigurosamente vigilados'
El escritor checoslovaco Bohumil Hrabral, autor de 'Trenes rigurosamente vigilados'

El personaje de Miloš no encarna el arquetipo del héroe tradicional, sino que se mueve entre la duda, la timidez y las dificultades para asumir su madurez. Su aparente debilidad es precisamente lo que le convierte en un personaje con el que el lector puede identificarse con facilidad. La novela aprovecha esta dimensión para explorar, desde lo cotidiano y el humor, la crudeza de vivir bajo ocupación, así como los impulsos de dignidad y rebelión ante el invasor.

El relato se apoya en una impagable colección de personajes a través de un tono ligero o casi cómico que sirven de contrapunto a la tragedia que finalmente se relata.

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el psiquiatra del Ejército estadounidense, Douglas Kelley, es asignado a evaluar a Hermann Göring y a otros altos funcionarios nazis mientras los Aliados preparan los históricos Juicios de Núremberg. A medida que Kelley se adentra en la mente de los líderes del régimen, se enfrenta a una realidad de cómo hombres comunes son capaces de una maldad extraordinaria. (DIamond Films)

La traducción de Monika Zgustova aporta una nueva lectura e interpretación al texto, contribuyendo a renovar el acceso a la novela en su contexto original sesenta años después de su aparición. La mítica adaptación cinematográfica está disponible en Filmin y es una de las cumbres de la ‘nueva ola’ checoslovaca, un movimiento de vanguardia que afectó a todas las disciplinas y que tuvo entre sus miembros a personalidades tan insignes como Milos Forman.

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