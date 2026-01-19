España Cultura

Un documental de Filmin sobre los disturbios del ‘Procés’ en Barcelona desata las críticas y un boicot a la plataforma: “No censuramos películas por su ideología”

Jaume Ripoll, cofundador y director del servicio de ‘streaming’, ha compartido un comunicado dando respuesta al boicot

Guardar
Imágenes del documental 'Ícaro: la
Imágenes del documental 'Ícaro: la semana en llamas'. (Filmin)

“Cuando el Tribunal Supremo condena a los 12 líderes independentistas por sedición, malversación y desobediencia, el rechazo de muchos ciudadanos a la sentencia provoca una oleada de manifestaciones, protestas y enfrentamientos violentos que convierten las calles de Barcelona, y de otras ciudades de Cataluña, en un auténtico campo de batalla”.

Esta es la sinopsis oficial de Ícaro: la semana en llamas, el documental de Filmin que ha desatado la polémica en redes sociales por su enfoque sobre los disturbios en Barcelona tras los juicios y la sentencia del Procés. “Las calles ardieron, la policía cargó contra multitudes y Barcelona vivió cinco jornadas históricas”, reza la descripción de un documental dirigido por Elena G. Cedillo y Susana Alonso, creadoras de la serie de Movistar Plus+, Fugitivos.

Al igual que en este proyecto, el enfoque de Ícaro: la semana en llamas se centra en las vivencias de los agentes de los cuerpos de seguridad. En concreto, el documental narra la experiencia de diferentes grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que trabajaron durante los disturbios.

Tráiler de 'Ícaro: la semana en llamas'. (Sindicato de la Policía Nacional/Instagram)

Una exdiputada de Vox prendió la mecha

El estreno del documental en Filmin pasó a estar en el centro de la polémica a raíz de un post en X con cientos de miles de visualizaciones de la exportavoz y secretaria general de Vox, Macarena Olona, quien afirmó haber llorado al verlo. “Lágrimas de orgullo, respeto y mucha impotencia”, seguía la política, “Operación Ícaro, la historia de la semana que Barcelona ardió en llamas tras la sentencia del Procés, contada por los agentes de la UIP desplegados. Debería ser obligatorio que se exhibiera en todos los colegios y Academias policiales de España”.

Las palabras de Olona no tardaron en volverse virales, y el que hasta entonces había sido un lanzamiento poco conocido de Filmin, pasó a ser un asunto muy criticado por muchos usuarios de la plataforma, que entienden que el documental muestra una visión parcial de los hechos al centrarse en lo que vivieron los miembros de la UIP (excluye, además de a los manifestantes, también a los Mossos d’Escuadra) y tratarlos como “héroes”.

Por ello, muchos han lamentado que una empresa fundada en Barcelona dé espacio a un documental que invisibiliza aspectos como la violencia policial o el sufrimiento de los manifestantes independentistas. Además, se ha promovido una campaña de bajas masivas por los que muchos catalanes han dicho adiós a la plataforma.

Imágenes de 'Ícaro: la semana
Imágenes de 'Ícaro: la semana en llamas'. (Filmin)

La respuesta de Filmin

La polémica ha llegado a tal punto que el cofundador y director del servicio de streaming, Jaume Ripoll, ha publicado un comunicado en nombre de la plataforma. En este texto, se asegura que en Filmin son “muy conscientes de que los hechos de octubre de 2019 siguen siendo una herida abierta para la sociedad catalana”. Por ello, entienden tanto el malestar como las críticas generadas por el lanzamiento de Ícaro: la semana en llamas.

Tras esta afirmación, Ripoll alega que el documental, “como cualquier obra”, no pretende abarcar todo lo que ocurrió en las calles de Barcelona tras la sentencia a los políticos independentistas. Además, incide en que “programar una película en Filmin no equivale a suscribir su enfoque”.

“Filmin no censura películas por su orientación ideológica”, continúa. “Nuestro compromiso es con el cine y el documental como herramientas para entender, contrastar y debatir, siempre dentro del marco legal”. De este modo, cita los más de 11.000 títulos del catálogo de la plataforma para demostrar la pluralidad de puntos de vista que se incluyen, incluyendo varias obras “muy vinculadas al debate político y cultural catalán”.

Temas Relacionados

FilminIndependentismo CatalánBarcelonaPolicía Nacional EspañaDocumentalDocumentales EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Anuncian una película sobre Cecilia Giménez y ‘El Ecce Homo’ de Borja con dos famosos actores como protagonistas

La historia de la restauradora del cuadro convertido en meme podrá verse en la gran pantalla en un proyecto que se encuentra aún en fase de preproducción

Anuncian una película sobre Cecilia

Esta película sobre la Segunda Guerra Mundial es uno de los mejores relatos sobre cómo vivían los soldados dentro de los tanques nazis: “Visceral y escalofriante”

Dennis Gansel, director de ‘La Ola’, presenta en Prime Video una asfixiante película en la que el deber militar confronta con la lucha interna de los soldados alemanes

Esta película sobre la Segunda

Ni ‘The Killing’ ni ‘El puente’: la miniserie de suspense con solo cinco episodios que arrasa en Netflix con la historia del asesinato de un adolescente

En sus primeras semanas en la plataforma, esta producción sueca ha logrado convertirse en una de las más vistas en todo el mundo

Ni ‘The Killing’ ni ‘El

‘El caballero de los Siete Reinos’ se estrena en HBO Max: crítica del primer capítulo de esta ‘precuela’ de ‘Juego de Tronos’ y ‘La Casa del Dragón’

Analizamos el episodio inaugural de esta nueva franquicia basada en el universo épico de George R.R. Martin

‘El caballero de los Siete

La escena escatológica de ‘El caballero de los Siete Reinos’ que marca la diferencia de tono con ‘Juego de Tronos’: “Todo es artesanal, el culo es real”

Acaba de aterrizar en HBO Max, que adapta una saga de novelas cortas de George R.R. Martin y se desmarca del estilo de la fantasía heróica de las anteriores apostando por más humor

La escena escatológica de ‘El
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente pone fecha provisional

Óscar Puente pone fecha provisional a la reapertura de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía: será el próximo 2 de febrero

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: ascienden a 40 las víctimas mortales y 12 de los heridos siguen en la UCI

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a que los dos últimos vagones del Iryo chocaron con el Alvia

Salvador Illa, diagnosticado con osteomielitis púbica, una enfermedad muy poco frecuente pero con una evolución “muy favorable”

Las principales formaciones de Aragón retrasan la campaña electoral por el accidente de Adamuz, excepto Vox: “No vamos a dejar de trabajar ni un solo día”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: conoce

Triplex de la Once: conoce la combinación ganadora del Sorteo 4 de este lunes 19 de enero

Jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 de Super Once este lunes 19 de enero del 2026

España gana el pulso económico a Europa: el FMI prevé que crecerá en 2026 el doble que la eurozona y solo una décima menos que EEUU

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy, 19 de enero del 2026

Hasta 300 euros en avión y 800 en taxi, el precio que tendrán que pagar algunos viajeros varados tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

DEPORTES

Ralf Schumacher avisa sobre el

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”

El padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz