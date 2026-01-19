Un documental de Filmin sobre los disturbios del ‘Procés’ en Barcelona desata las críticas y un boicot a la plataforma: “No censuramos películas por su ideología”

Imágenes del documental 'Ícaro: la semana en llamas'. (Filmin)

“Cuando el Tribunal Supremo condena a los 12 líderes independentistas por sedición, malversación y desobediencia, el rechazo de muchos ciudadanos a la sentencia provoca una oleada de manifestaciones, protestas y enfrentamientos violentos que convierten las calles de Barcelona, y de otras ciudades de Cataluña, en un auténtico campo de batalla”.

Esta es la sinopsis oficial de Ícaro: la semana en llamas, el documental de Filmin que ha desatado la polémica en redes sociales por su enfoque sobre los disturbios en Barcelona tras los juicios y la sentencia del Procés. “Las calles ardieron, la policía cargó contra multitudes y Barcelona vivió cinco jornadas históricas”, reza la descripción de un documental dirigido por Elena G. Cedillo y Susana Alonso, creadoras de la serie de Movistar Plus+, Fugitivos.

Al igual que en este proyecto, el enfoque de Ícaro: la semana en llamas se centra en las vivencias de los agentes de los cuerpos de seguridad. En concreto, el documental narra la experiencia de diferentes grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que trabajaron durante los disturbios.

Tráiler de 'Ícaro: la semana en llamas'. (Sindicato de la Policía Nacional/Instagram)

Una exdiputada de Vox prendió la mecha

El estreno del documental en Filmin pasó a estar en el centro de la polémica a raíz de un post en X con cientos de miles de visualizaciones de la exportavoz y secretaria general de Vox, Macarena Olona, quien afirmó haber llorado al verlo. “Lágrimas de orgullo, respeto y mucha impotencia”, seguía la política, “Operación Ícaro, la historia de la semana que Barcelona ardió en llamas tras la sentencia del Procés, contada por los agentes de la UIP desplegados. Debería ser obligatorio que se exhibiera en todos los colegios y Academias policiales de España”.

Las palabras de Olona no tardaron en volverse virales, y el que hasta entonces había sido un lanzamiento poco conocido de Filmin, pasó a ser un asunto muy criticado por muchos usuarios de la plataforma, que entienden que el documental muestra una visión parcial de los hechos al centrarse en lo que vivieron los miembros de la UIP (excluye, además de a los manifestantes, también a los Mossos d’Escuadra) y tratarlos como “héroes”.

Por ello, muchos han lamentado que una empresa fundada en Barcelona dé espacio a un documental que invisibiliza aspectos como la violencia policial o el sufrimiento de los manifestantes independentistas. Además, se ha promovido una campaña de bajas masivas por los que muchos catalanes han dicho adiós a la plataforma.

Imágenes de 'Ícaro: la semana en llamas'. (Filmin)

La respuesta de Filmin

La polémica ha llegado a tal punto que el cofundador y director del servicio de streaming, Jaume Ripoll, ha publicado un comunicado en nombre de la plataforma. En este texto, se asegura que en Filmin son “muy conscientes de que los hechos de octubre de 2019 siguen siendo una herida abierta para la sociedad catalana”. Por ello, entienden tanto el malestar como las críticas generadas por el lanzamiento de Ícaro: la semana en llamas.

Tras esta afirmación, Ripoll alega que el documental, “como cualquier obra”, no pretende abarcar todo lo que ocurrió en las calles de Barcelona tras la sentencia a los políticos independentistas. Además, incide en que “programar una película en Filmin no equivale a suscribir su enfoque”.

“Filmin no censura películas por su orientación ideológica”, continúa. “Nuestro compromiso es con el cine y el documental como herramientas para entender, contrastar y debatir, siempre dentro del marco legal”. De este modo, cita los más de 11.000 títulos del catálogo de la plataforma para demostrar la pluralidad de puntos de vista que se incluyen, incluyendo varias obras “muy vinculadas al debate político y cultural catalán”.