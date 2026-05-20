Los consejos de una psicóloga para detectar y evitar a narcisistas, sociópatas y otras “personas venenosas”: “Suelen estar muy interesadas en conseguir poder”

'Personas venenosas. Cómo detectarlas para protegernos'. (Grijalbo)

Cuando Leanne Ten Brinke habla de “personas venenosas”, no habla solamente de los psicópatas, ni de los asesinos en serie que podemos ver en las series de televisión o leer en los periódicos. Los mismos “rasgos oscuros” que pueden tener estos, advierte, pueden manifestarse en un vecino, en nuestro compañero de trabajo, en un pariente o, incluso, en nuestra pareja.

“Podríamos llamar a estas personas manipuladoras, narcisistas, impulsivas, antisociales, insensibles o incluso sádicas, pero no son solo eso”, escribe esta profesora de la Universidad de Columbia Británica en Personas venenosas (Grijalbo), un ensayo sobre cómo detectar a este tipo de individuos que, pese a ser una minoría, causan buena parte del daño social de nuestros días.

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Ten Brinke lleva dos décadas estudiando este tipo de personalidades. “Según nuestras estimaciones, el 1 % de la población presenta niveles clínicos de psicopatía”, señala en una entrevista por escrito con Infobae, aunque el porcentaje puede elevarse al 10 % si tenemos en cuenta los niveles subclínicos. “Por lo tanto”, concluye, “es poco probable que nunca te hayas cruzado con una de estas personas”. Por eso, su libro pretende dotar a sus lectores de las herramientas suficientes como para “aprender a identificar y evitar, o a manejar a estas personas para que no tengan un impacto tan tóxico en tu vida”.

Una persona a contraluz extiende su mano.

Lo que une a todas las personas venenosas

El interés de esta psicóloga por las personas venenosas comenzó en el instituto. “Cursé una asignatura de sociología y, un día, nuestro profesor trajo un televisor con reproductor de vídeo y puso un documental sobre la psicopatía”, recuerda. “Me fascinó muchísimo porque la experiencia de ser psicópata, tal y como se describía en el documental, me resultaba totalmente ajena. ¿Cómo es no sentir culpa ni remordimiento? ¿No preocuparse por los demás? Me parecía una forma de vida muy diferente a la mía".

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Desde entonces, Leanne Ten Brinke se ha especializado en este tipo de “personalidades oscuras”, como ella misma las describe, con un nexo en común: “La insensibilidad, la manipulación y el antagonismo (la hostilidad hacia los demás)”. “Todos comparten este núcleo oscuro, pero presentan matices ligeramente diferentes. La psicopatía implica impulsividad, mientras que el maquiavelismo es más estratégico y busca el poder. El narcisismo implica grandiosidad y un sentido de derecho. El sadismo implica disfrutar con el dolor ajeno. Todos estos rasgos tienen la capacidad de causar un gran daño, pero a menudo también se dan juntos”, afirma.

Sin embargo, lo cierto es que todos nosotros engañamos, mentimos, o somos crueles alguna vez. El egocentrismo, la ambición o el exceso de impulsividad no se deben directamente a una personalidad oscura, sino a emociones pasajeras, la presión o el estrés. Por lo tanto, esta experta señala que el indicio más importante para detectar a las personas venenosas es “la constancia”. “Las personas con altos niveles de rasgos oscuros adoptan estos comportamientos de forma repetida, independientemente del momento y el contexto”. De hecho, la repetición de una conducta es lo que construye sus personalidades, y también lo que hace que el daño que provocan cada vez sea mayor.

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Qué hacer si tu jefe tiene una personalidad tóxica

El libro de Leanne Ten Brinke señala que no sería descabellado que alguno de tus jefes resultara ser una persona venenosa, puesto que suele ser habitual que los individuos con este tipo de personalidades acaben ocupando puestos de poder. “En primer lugar, porque suelen estar muy interesadas en conseguirlo”, argumenta. “En segundo lugar, su seguridad en sí mismas puede confundirse con competencia, o bien mienten descaradamente sobre sus habilidades para impresionarnos (¡y nosotros caemos en la trampa!)”.

El daño en este tipo de situaciones puede ser muy grande, por lo que la psicóloga ofrece varios consejos en su libro. “Si sabes que vas a tener una conversación difícil con ellos, tal vez en la que les vayas a dar algún comentario negativo, te recomendaría intentar establecer primero un pequeño punto en común. Las investigaciones sugieren que las personas con altos niveles de rasgos narcisistas, en particular, tienden a tratar mejor a los demás si sienten que tienen algo en común con ellos”. Un equipo de fútbol, una ciudad, un punto de vista: “Menciona eso antes de llegar a la parte más difícil de la conversación”.

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Otra recomendación de la experta es “plantear los comentarios en forma de pregunta”. “En lugar de decir: ‘Realmente tenemos que cambiar la forma en que estamos llevando a cabo este estudio’, di: ‘¿Qué te parece cambiar el protocolo del estudio de esta manera?’“. Este tipo de consejos pueden ayudar a que los perfiles más autoritarios y agresivos nos escuchen, en lugar de simplemente descartar lo que decimos. ”Otro consejo práctico es negociar con una personalidad oscura por mensaje de texto o correo electrónico en lugar de hacerlo cara a cara. Las personalidades oscuras pierden parte de su poder de persuasión cuando se reducen a palabras escritas en una página".

Imagen de archivo de un sociópata.

El 20 % de los prisioneros tiene rasgos oscuros en su personalidad

Un dato llamativo de Personas venenosas es que, pese a suponer solo un 1 % de la población, los estudios indican que representan entre un 15 y un 20 % del total de los presos de las cárceles. Leanne Ten Brinke señala que, hasta ahora, la investigación se ha centrado sobre todo en el daño que estas personas provocan, y que es necesario un cambio de enfoque. “Necesitamos más investigación sobre tratamientos, y necesitamos más conclusiones prácticas sobre cómo diseñar lugares de trabajo y gobiernos que puedan reducir la probabilidad de que estas personalidades ocupen puestos de responsabilidad, o que puedan mitigar el daño que una sola persona puede causar si se le coloca en una posición de poder”.

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En la misma línea, señala que los centros y sistemas penitenciarios podrían beneficiarse de ofrecer más tratamientos para todos aquellos reos que, debido a su personalidad, pueden verse como difíciles de tratar. La intervención temprana sería un factor muy importante: “En particular, en el caso de los jóvenes con rasgos de personalidad psicopática, las investigaciones sugieren que cada dólar invertido en tratamiento puede ahorrar más de 7 dólares en futuros costes de la justicia penal”, justifica.

Esta postura desmiente la creencia de que las personalidades están “grabadas en piedra”, tanto en el caso de las personas corrientes como en aquellas que tienen una personalidad oscura. “Podemos cambiar, poco a poco, y sobre todo si nos comprometemos a hacerlo de alguna manera”, asegura la psicóloga. “Puede resultar difícil mantenerlas motivadas para seguir un tratamiento, pero las investigaciones demuestran que, si lo siguen, son menos propensas a reincidir en el futuro (en comparación con las personas con psicopatía que no siguen ningún tratamiento)”.

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Una mujer con uniforme de prisión blanco está esposada por las muñecas detrás de su espalda, con las rejas de una celda visibles en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Creo que la gente es consciente de que hay personas que mienten mucho”

En un contexto u otro, es difícil no topar con personas venenosas. “Creo que, en general, la gente es consciente de que hay personas en sus vidas que mienten mucho, que tienden a no preocuparse mucho por los demás, que suelen ser hostiles, y que esas personas (aunque sean pocas) pueden causarnos enormes problemas”, deduce Leanne Ten Brinke. “Las personalidades narcisistas parecen impresionantes al principio, pero se vuelven antipáticas con bastante rapidez. También dominan las conversaciones y reducen la eficacia de la toma de decisiones en grupo”.

“Con este libro”, continúa, “lo que realmente quiero es que la gente adquiera una visión clara de los rasgos de personalidad que subyacen a ese fenómeno de la manzana podrida. También espero poder ofrecer algunas herramientas que ayuden a detectar esos rasgos a tiempo y a aprender a gestionar las interacciones, de modo que podamos limitar el daño que causan estas personalidades maliciosas“.

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