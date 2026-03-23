Ca7riel y Paco Amoroso anuncian dos actuaciones en España en una gira internacional: estas son las fechas y el modo de conseguir entradas

Paco Amoroso (izquierda) y Ca7riel (derecha). (Instagram)

El dúo musical argentino Ca7riel y Paco Amoroso ha anunciado que dará dos conciertos en España como parte de su nuevo Spirits World Tour. Los cantantes han hecho públicas las fechas de la gira con un post en sus redes sociales, donde se pueden ver actuaciones planificadas tanto en Barcelona como en Madrid de cara al próximo mes de septiembre.

Spirits World Tour llevará a la mítica pareja de artistas a lo largo de diferentes países, en un recorrido que dará inicio en Buenos Aires el 14 de mayo y pasará por ciudades como Los Ángeles (16 de julio), Ciudad de México (6 de agosto), Milán (7 de septiembre) o Lima (27 de noviembre). “Es la primera vez en la que nos embarcamos en una gira tan grande”, comentan a sus fans en la publicación, “completamente propia, tocando en muchos de los teatros y arenas más emblemáticos del mundo”.

Ca7riel, derecha, y Paco Amoroso aceptan el premio al mejor álbum de rock latino o alternativo por 'Papota' en los premios Grammy. (AP/Chris Pizzello)

Estas son las fechas en las que el dúo argentino tocará en España

En Barcelona, será el Palau Sant Jordi el que acoja a Ca7riel y Paco Amoroso para una actuación el día 10 de septiembre. Por su parte, en Madrid el concierto se realizará el 17 del mismo mes en el Movistar Arena. No se trata de la primera actuación del dúo en España, pero no ha sido hasta hace poco que han comenzado a cantar en los escenarios más grandes, debido a un ascenso meteórico en la industria en la que no han faltado ni los millones de escuchas ni los premios.

“El año pasado vivimos las experiencias más locas de nuestras vidas”, confiesan. “Viajamos por el mundo tocando en ciudades que jamás hubiéramos pensado conocer. Tocamos muchas veces, quizás demasiadas. Fuimos y volvimos mil veces, tocamos en casa, en Japón, en los festivales más grandes del mundo, y en salas donde podíamos verles las caras a todos. Tocamos en Glastonbury, Coachella, Roskilde, Lollapalooza, Outside Lands, en Puerto Rico, Perú, España, Austria, Suecia y tantos más. Volvimos a Latinoamérica, a tocar por primera vez en arenas y llenarlas. ¡Una locura! Hicimos estadios con Kendrick. Todo junto a nuestros amigos. Fue un hermoso caos".

Ca7riel y Paco Amoroso presentaron su nueva canción junto a Jack Black

Cómo conseguir entradas

Para ver a los argentinos, las entradas en España se pondrán a la venta el próximo viernes 27 de marzo a partir de las 9.00 en la web de Live Nation y sus distribuidores. Sin embargo, antes habrá dos preventas: una desde la plataforma Santander SMusic el día 25 y otra para los registrados en la web de la promotora el día 26. En los dos casos, la venta dará comienzo también a las 9.00 de la mañana.

“Estamos ensayando mucho y todo está sonando increíble. Disfrutando las canciones nuevas que son las mejores que hicimos”, afirman Ca7riel y Paco Amoroso al final de su mensaje en redes sociales. Aquellos que ya vinieron, vuelvan y traigan amigos. No existe cosa más linda que ver y escuchar música en vivo. Aquellos que nunca nos vieron, sean bienvenidos. ¡No la van a poder creer! ¡Nos vemos muy pronto!“.