Ca7riel y Paco Amoroso estrenaron su canción con la actuación de Jack Black: humor, innovación y ciencia ficción

Ca7riel y Paco Amoroso presentaron su nueva canción junto a Jack Black

Después de mucha expectativa, Ca7riel y Paco Amoroso presentaron su nueva canción “Goo Goo Ga Ga”, cuyo video cuenta con la actuación estelar de Jack Black. Fiel a su estilo, el dúo argentino se lució con una pieza audiovisual y sonora situa a los tres artistas en un entorno ficticio repleto de ciencia ficción, humor y una mirada crítica al mundo de la música.

El tema actúa como adelanto del álbum Free Spirits, próximo a publicarse el 19 de marzo, y marca para el dúo argentino una apuesta de alcance internacional gracias a la participación del actor y músico estadounidense.

El videoclip introduce a Black junto a Ca7riel y Paco en el ficticio “Free Spirits Wellness Center”: los tres aparecen con mamelucos y electrodos en la cabeza, dando vida a personajes inspirados en la ciencia ficción.

El clip recurre a una estética de género, con Jack Black saliendo de un tubo criogénico denominado Cryo-Cerebral Rebirth. En la primera escena, el actor emerge envuelto en humo y recibe a los músicos argentinos, estableciendo una atmósfera surrealista.

A nivel conceptual, el videoclip plantea una crítica a la industria musical y aborda el tema de la salud mental. Mediante humor, ciencia ficción y el simbolismo del “Free Spirits Wellness Center”, la obra explora el bienestar emocional de los artistas en el entorno actual.

Tal es así que el video comienza relatando paso a paso la rutina de relajación: “La sesión comienza dentro de una cámara de crioterapia asistida. El frío extremo activa el sistema nervioso y libera noradrenalina. Esto coloca al cuerpo y al cerebro en un estado muy receptivo. Una vez que el cuerpo alcanza este estado, la hipnosis comienza”.

Acto seguido, se ve a los tres protagonistas siendo masajeados en la cabeza por un grupo de asistentes. “Un practicante realiza un masaje en las sienes mientras repite sonidos de bebé. Incluso las personalidades rígidas muestran rápidos cambios de comportamiento.”, explica la ilustración del video.

A partir de entonces, Ca7riel, Paco y Black comienzan a actuar como bebés, gateando por la sala y jugando con un oso de peluche. En este punto, las asistentes regresan para controlar su actividad cerebral y asegurarse de que regrese a un estado preverbal. Un estado conocido por su altísima neuroplasticidad y capacidad de aprendizaje.

Según relata el clip, esto provoca que los protagonistas pierdan a su niño interior, su curiosidad vital y flexibilidad emocional. Una vez que los artistas regresan a la cámara con baja temperatura, los asistentes abordan el síndrome de Peter Pan.

Ca7riel y Paco siguen las indicaciones al pie de la letra con el objetivo de lograr su claridad mental y obtener una capacidad de aprendizaje mejorada.

El lanzamiento se inscribe en una etapa de renovación para el dúo. Tras la notoriedad internacional obtenida con el EP “Papota” y cinco nominaciones o premios en los Latin Grammy, Ca7riel y Paco Amoroso atravesaron una crisis personal y profesional.

Ese proceso los llevó a cancelar un disco previo y a replantear el enfoque creativo. Actualmente, su búsqueda gira en torno al bienestar, el autocuidado y la “vida calma”, principios que definen el espíritu del disco de próxima aparición.

El álbum “Free Spirits” está previsto para el 19 de marzo y constará de 12 canciones. El proyecto se concibe como un “programa de recuperación”, reflejando la transformación interna vivida por el dúo y extendiendo esa experiencia al público a través de la música.

Aunque persisten incógnitas sobre su contenido específico, el disco destaca por su estética conceptual y la inclusión de colaboraciones internacionales, proyectando una nueva etapa creativa para Ca7riel y Paco Amoroso.

La cooperación con Jack Black no solo simboliza la apertura global del dúo, sino que pone de manifiesto su capacidad de expandir los límites de su propuesta artística tras alcanzar reconocimiento internacional.