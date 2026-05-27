Así operaba la red de narcotráfico que usaba drones para transportar hachís y cocaína desde Marruecos

Una red de narcotráfico usaba drones para transportar hachís y cocaína desde Marruecos. (Policía Nacional)

Una organización criminal dedicada al tráfico de drogas ha sido desmantelada este miércoles por la Policía Nacional. La organización, asentada en las provincias de Cádiz y Álava, introducía estupefacientes desde Marruecos hasta el sur de España, desde donde posteriormente eran enviados hacia Francia. En el marco de la operación HORUS, las autoridades han detenido hasta el momento a ocho personas, según ha informado la Policía Nacional.

La investigación, iniciada el pasado año, ha permitido a los agentes reconstruir el funcionamiento del grupo. El grupo utilizaba drones de ala fija, aeronaves no tripuladas de gran autonomía, para transportar alijos de hachís y cocaína desde Marruecos, cruzando el estrecho de Gibraltar por vía aérea hasta territorio español.

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Una vez en territorio español, la droga era ocultada en vehículos con compartimentos ocultos de gran sofisticación, en muchos casos mediante dobles fondos, diseñados específicamente para evitar su detección en los controles policiales. Desde allí, el cargamento era trasladado hasta el País Vasco, concretamente a Vitoria, donde se distribuía a distintas redes criminales de origen francés dedicadas al tráfico de drogas.

Drones con autonomía suficiente para cruzar el estrecho de Gibraltar

Durante el desarrollo de la operación, los investigadores lograron intervenir uno de los drones empleados por la organización para el transporte de la droga. Se trata de una aeronave de grandes dimensiones, con una envergadura de cuatro metros, equipada con cuatro motores y diseñada para soportar cargas de hasta 20 kilogramos.

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Drogas y dinero incautados por la Policía Nacional.

Este tipo de aeronaves no tripuladas está concebido para trayectos de media y larga distancia, lo que les permite cubrir el estrecho de Gibraltar y conectar Marruecos con el sur de España en apenas unos minutos. Además, pueden alcanzar velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora, lo que incrementa la rapidez con la que se ejecutaban los envíos de estupefacientes.

La investigación, dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Algeciras (Plaza número 4), ha culminado con la realización de cinco registros domiciliarios simultáneos en las localidades de Algeciras y Vitoria, que se han saldado con la detención de ocho personas, por el momento.

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Durante la operación, los agentes han intervenido 40 kilogramos de hachís, dos kilogramos de cocaína, dos vehículos utilizados para el transporte de la droga, 14.000 euros en efectivo y uno de los drones empleados por la organización criminal, además de diverso material relacionado con la actividad ilícita.

Uso de drones para el narcotráfico

En los últimos años, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han desarticulado distintas organizaciones criminales que empleaban drones para introducir hachís desde Marruecos hacia España a través del estrecho de Gibraltar. Este método, cada vez más sofisticado, ha sido detectado en varias operaciones policiales que reflejan la evolución tecnológica del narcotráfico.

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La Guardia Civil desarticula una organización de ‘narcodrones’ en el Estrecho de Gibraltar en 2024.

En una operación desarrollada en noviembre de 2025, los dispositivos utilizados por una de estas redes contaban con capacidad para recorrer distancias superiores a los 200 kilómetros y realizar múltiples viajes en una sola noche, lo que permitió la introducción de más de 200 kilos de hachís en una sola jornada.

Un año antes, en 2024, otra operación policial desmanteló una organización que empleaba los conocidos como “narcodrones”, aeronaves no tripuladas capaces de transportar alrededor de 10 kilos por vuelo y con una autonomía superior a los 50 kilómetros, utilizadas para cruzar el Estrecho y facilitar el transporte de droga entre Marruecos y el sur de España.

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