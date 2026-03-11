Cultura

Marco Aurelio y la frase estoica que muchos usan para encontrar calma

La reflexión del emperador romano sobre la mente y la felicidad continúa inspirando debates actuales acerca del autocontrol y la gestión de pensamientos para alcanzar el equilibrio en situacione s adversas, según diversas fuentes especializadas

Guardar
Marco Aurelio gobernó el Imperio
Marco Aurelio gobernó el Imperio romano bajo situaciones extremas y dejó un legado en torno al estoicismo y el autocontrol mental - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el siglo II, Marco Aurelio gobernó el Imperio romano en uno de sus periodos más convulsos. Nació en el año 121 en Roma y ocupó el trono imperial desde 161 hasta 180. Destacó tanto por su liderazgo militar como por su devoción a la filosofía, en especial al estoicismo. Su vida, marcada por guerras, epidemias y crisis internas, atravesó la búsqueda de la serenidad interior y la reflexión ética.

Más allá de sus decisiones como emperador, Marco Aurelio dejó un legado intelectual que sigue vigente. En medio de las dificultades del gobierno y la vida personal, escribió las Meditaciones, un diario filosófico en el que reunió sus pensamientos y principios morales. Esta obra, redactada originalmente en griego, se transformó en uno de los textos más influyentes de la filosofía occidental, según explicó la Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Las Meditaciones de Marco Aurelio
Las Meditaciones de Marco Aurelio se consideran un referente fundamental de la filosofía occidental y del pensamiento estoico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En sus Meditaciones, Marco Aurelio afirmó: “La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos”. Esta cita, recogida en el libro V de su obra, sintetiza la esencia del estoicismo y la visión del emperador sobre el control mental como vía para el bienestar. El filósofo sostuvo que la mente dirige la experiencia personal y que solo el individuo puede decidir qué pensamientos alberga.

Según la plataforma FixQuotes, la frase completa dice: “La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos; por lo tanto, ten cuidado y procura no albergar nociones inadecuadas para la virtud y la naturaleza razonable”. La Stanford Encyclopedia of Philosophy señala que esta idea constituye el núcleo del pensamiento del emperador y su propuesta de serenidad interior.

La frase 'La felicidad de
La frase 'La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos' sintetiza el enfoque de Marco Aurelio sobre el control de la mente como camino al bienestar

Origen de la frase de Marco Aurelio

Marco Aurelio redactó sus reflexiones personales en los últimos años de su vida, cuando enfrentó conflictos fronterizos y desafíos políticos. Las Meditaciones surgieron como un ejercicio de autoconocimiento y disciplina, de acuerdo con la Stanford Encyclopedia of Philosophy. El emperador utilizó la escritura como medio para reforzar los principios de virtud, autocontrol y racionalidad.

El especialista Donald Robertson, en su obra How to Think Like a Roman Emperor, asegura que Marco Aurelio propuso que la mente constituye el espacio donde se establece la calidad de la vida y que la vigilancia activa de los pensamientos protege la integridad moral y la estabilidad emocional. Según la Stanford Encyclopedia of Philosophy, el filósofo diferenció entre los hechos externos, que no dependen de la voluntad propia, y la interpretación interna, que sí corresponde a cada persona.

Marco Aurelio defendió que la
Marco Aurelio defendió que la vigilancia sobre los pensamientos propios es clave para la integridad moral y la estabilidad emocional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué significa la frase de Marco Aurelio

Esta máxima sitúa la felicidad fuera del alcance de factores externos y la vincula al juicio personal. Marco Aurelio defendió que la clave para el equilibrio reside en la vigilancia de los pensamientos y en la elección de aquellos que resultan compatibles con la virtud y la razón. El artículo publicado por la Stanford Encyclopedia of Philosophy sostiene que el emperador consideró la felicidad como un estado de orden interno, no como ausencia de problemas o placer inmediato.

El pensamiento de Marco Aurelio coincide con la concepción estoica de que los eventos no afectan al ser humano por sí mismos, sino por la interpretación que hace de ellos. Según la Stanford Encyclopedia of Philosophy, Epicteto, maestro del emperador, ya advertía que “no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas”, una idea que Marco Aurelio divulgó y amplificó en sus textos.

La influencia de Marco Aurelio
La influencia de Marco Aurelio se mantiene actual al ofrecer herramientas prácticas para enfrentar la sobrecarga de estímulos y la incertidumbre cotidiana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué sigue tan vigente

La frase sobre la calidad de los pensamientos mantiene vigencia por su conexión con la psicología contemporánea. La terapia cognitivo-conductual, según la American Psychological Association, sostiene que los patrones de pensamiento influyen directamente en las emociones y el bienestar. El principio que defendió Marco Aurelio anticipó este enfoque, al vincular el juicio mental con la posibilidad de alcanzar serenidad y fortaleza interior.

La Stanford Encyclopedia of Philosophy explica que la influencia de Marco Aurelio trasciende la antigüedad y ofrece herramientas para enfrentar la sobrecarga de estímulos y la incertidumbre diaria. Según la American Psychological Association, la recomendación de vigilar el diálogo interno y mantener la atención en pensamientos constructivos se volvió clave en contextos de estrés y crisis.

Marco Aurelio consolidó el ideal de que la mente, disciplinada y atenta, permite sobrellevar la adversidad y construir una existencia guiada por la integridad y la calma. Su propuesta, documentada por fuentes como la Stanford Encyclopedia of Philosophy y la American Psychological Association, sigue inspirando a quienes buscan equilibrio y autonomía ante los desafíos de la vida cotidiana.

Temas Relacionados

Marco AurelioFilosofíaNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

‘Morir en la arena’: Padura y Cuba, con rabia y dolor

El autor caribeño ha escrito la crónica de una derrota, en una novela que mira de frente la realidad de un país que pasó del sueño a la pesadilla

‘Morir en la arena’: Padura

“Oye guapa”, el audio viral que despertó el debate sobre la seducción

La frase de Luciano Castro puso en el centro de la conversación la manera en que los hombres seducen y el eterno regreso de Don Juan, esta vez en clave contemporánea

“Oye guapa”, el audio viral

Con un mundo en transición, París vuelve a emerger como meca artística en TEFAF Maastricht

Muchas de las galerías que exponen en la feria de arte más importante del mundo son de Francia, un signo de su creciente influencia en el arte y el coleccionismo

Con un mundo en transición,

Liza Minnelli cuenta sin filtros la historia junto a su madre Judy Garland y los altibajos de la fama

A punto de cumplir 80 años, la actriz y cantante convertida en leyenda repasa una infancia marcada por su familia y una vida adulta surcada por adicciones y romances

Liza Minnelli cuenta sin filtros

El Museo Nacional de Sudán perdió más del 60% de sus piezas durante la guerra

La desaparición masiva de tesoros resguardados hasta 2023 evidencia obstáculos crecientes para reconstruir vínculos sociales e institucionales en el país africano

El Museo Nacional de Sudán
DEPORTES
Pasó de la D a

Pasó de la D a Primera, jugó en San Lorenzo y en España, lo dirigió Ruggeri y se retiró a los 45 años: “Fue como si me apagaran la luz”

La computadora de Messi, a un paso de los 900 goles en su carrera: sus gritos año a año

Adebayo hizo historia y firmó la segunda mejor actuación de la NBA: las marcas de Kobe Bryant, LeBron James y Luka Doncic que pulverizó

La emoción del relator Hernán Feler por el debut de su hijo Luca en el empate de Vélez ante Tigre

El tenis argentino dice presente en tres torneos del circuito Challenger

TELESHOW
Quiénes fueron las 6 participantes

Quiénes fueron las 6 participantes que salieron de placa en Gran Hermano: “Todas mujeres”

Viggo Mortensen recordó su infancia en Argentina y contó por qué su familia se instaló en el país: “Yo era un bebé”

Quién es el famoso actor internacional que se unirá a Ca7riel & Paco Amoroso en su nueva canción

La respuesta de Wanda Nara tras ser acusada de fingir su encuentro con el exDT de Mauro Icardi

Tras dejar a su novio en vivo en Gran Hermano, Luana Fernández tuvo un fuerte derecho a réplica con su ex: “Eso no es amor”

INFOBAE AMÉRICA

Israel lanzó una nueva ofensiva

Israel lanzó una nueva ofensiva contra cuarteles y almacenes de armas del grupo terrorista Hezbollah en Beirut

El régimen de Corea del Norte se sumó a Rusia y respaldó la elección del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei

El jefe de la policía de Irán amenazó a los manifestantes que confronten al régimen: “Les haremos lo mismo que a un enemigo”

Ucrania bombardeó una fábrica rusa de misiles en Bryansk y presiona al Kremlin en camino a nuevas negociaciones

Los regímenes de China y Corea del Norte amplían su cooperación regional: reanudarán el servicio de trenes tras 6 años suspendido