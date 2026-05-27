Mediaset confirma que prepara un concurso con ‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’: un nuevo programa, con otro nombre, pero con la misma prueba final

Christian Gálvez en 'Pasapalabra' (Mediaset España')

Tras una semana en la que Pasapalabra y su estado judicial ha estado en boca de todos, Mediaset España ha decidido tomar la delantera y confirmar que se ha hecho con los derechos de ‘El Rosco’, la prueba que tendrá que dejar de utilizar Atresmedia. El grupo de Fuencarral ya ha confirmado que prepara “un nuevo programa que incluirá ‘El Rosco’ como elemento final y principal”.

Al fin, Mediaset España ha oficializado que desarrollará un nuevo concurso, sin especificar si irá a parar a Telecinco, que es lo más seguro, que tendrá como prueba principal la reconocida ronda de ‘El Rosco’, distintiva de Pasapalabra. De este modo, introducirá en su parrilla un formato inédito que, aunque no llevará el nombre original del mítico concurso, permitirá a la cadena capitalizar la mecánica que más identifica al programa, según ha confirmado la propia Mediaset.

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La sentencia reciente del Tribunal Supremo obliga a Atresmedia a retirar ‘El Rosco’ de su versión de Pasapalabra. Esta medida judicial, que la cadena tendrá que acatar en cuanto la resolución sea firme en las próximas semanas, implica que Antena 3 puede mantener el concurso, pero eliminando el último tramo. La propiedad intelectual de la prueba final corresponde a MC&F, empresa que alcanzó un acuerdo de cesión de derechos con Mediaset hace aproximadamente un año y medio, tal como recogió Informalia la semana pasada.

Mediaset adquiere los derechos de ‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’

La adquisición de los derechos de ‘El Rosco’ por parte de Mediaset, anunciada ahora oficialmente, supone un reposicionamiento estratégico en la competencia por la audiencia de la franja que precede al informativo nocturno. Atresmedia, que según pudo saber Infobae continuará emitiendo Pasapalabra con los episodios ya grabados, deberá excluir la icónica ronda en cuanto se ratifique la sentencia del Supremo, manteniéndose únicamente con el resto de la mecánica del concurso bajo el contrato que tiene con ITV.

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La operación entre Mediaset y MC&F se concretó tras un proceso de negociación liderado por Alessandro Salem, consejero delegado del grupo audiovisual, y ofrece a Telecinco la posibilidad de lanzar un formato propio, basado en la prueba más reconocible del universo Pasapalabra. Sin embargo, la cadena no podrá replicar el título original ni la estructura íntegra del programa, ya que el conjunto del concurso, salvo ‘El Rosco’, sigue siendo propiedad de ITV, que mantiene su acuerdo vigente con Antena 3.

El espíritu de ‘Pasapalabra’ vuelve a Mediaset

El conflicto que ha desembocado en este escenario parte de una larga disputa judicial entre las cadenas. En 2019, el Supremo ya dictaminó que Mediaset debía dejar de emitir el formato completo de Pasapalabra en Telecinco por carecer de los derechos globales, los cuales estaban en manos de ITV, pese a llevar emitiéndolo desde 2007. Atresmedia, tras adquirir esos derechos de forma regular, aprovechó para hacerse cargo del programa, reforzando la franja y su noticiario.

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Las implicaciones de la resolución actual generan una situación sin precedentes en la televisión española: Antena 3 mantendrá Pasapalabra pero sin ‘El Rosco’, mientras que Telecinco estrenará una propuesta en que la prueba final será el eje central, aunque deba prescindir del título original y parte sustancial de la mecánica por limitaciones contractuales.

La multa millonaria por ‘Pasapalabra’

Eso sí, tampoco para Mediaset ha acabado esta batalla judicial televisiva. La Audiencia Provincial de Madrid ordenó al grupo audiovisual pagar 73,2 millones de euros a ITV, la empresa británica titular de los derechos de Pasapalabra, por los beneficios obtenidos al emitir el programa sin autorización entre 2012 y 2019. Esta cifra representa una de las mayores indemnizaciones en España por propiedad intelectual en el ámbito audiovisual. La sentencia es firme y no admite recurso.

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El tribunal aumentó considerablemente la cantidad inicial, que era de 44,3 millones de euros, al estimar que los ingresos publicitarios generados por el éxito del formato en Telecinco fueron superiores a los calculados en la primera valoración. Además, la resolución reconoce el “efecto arrastre”, es decir, el beneficio indirecto que Pasapalabra aportaba a otros espacios de la cadena, especialmente a los informativos posteriores. Por este concepto, Mediaset deberá sumar otros 233.134 euros a la indemnización principal.

Por su parte, desde la matriz italiana de Mediaset, Media For Europe (MFE), han pedido que se anule el juicio teniendo en cuenta que habría que restar de la multa lo equivalente a los derechos de ‘El Rosco’, que es el momento que más público atraía y del que sí tienen los derechos. Además, para ello señalan directamente la sentencia del Tribunal Supremo hacia Atresmedia, que sería incompatible con la suya propia al hablar de la famosa prueba en ambas.

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*En ampliación