Estafan al futbolista Lucas Pérez al vender su Lamborghini y varios relojes de lujo: le pagaron 340.000 euros con billetes falsos

El futbolista Lucas Pérez, estafado. (Europa Press)

El futbolista del Cádiz CF, Lucas Pérez, ha sido víctima de una estafa de 340.000 euros tras la falsa venta de un Lamborghini y varias joyas de lujo en Madrid.

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres, de nacionalidad francesa y belga, acusados de participar en el fraude cometido mediante el método del rip deal (negocio redondo), una técnica habitual en operaciones de compraventa de artículos de gran valor.

PUBLICIDAD

Los hechos se remontan al pasado mes de febrero, cuando el delantero gallego puso a la venta los bienes, entre ellos un Lamborghini, cuatro relojes de lujo, tres anillos de oro y diamantes y distintas prendas de ropa de alta gama. Los supuestos compradores contactaron con él mostrando un gran interés por cerrar la operación de manera rápida y sin apenas negociar el precio.

Billetes falsos

Tras una primera reunión para revisar los artículos, ambas partes volvieron a encontrarse días después en un hotel del centro de Madrid para completar la compraventa. Durante el encuentro, los estafadores entregaron varias bolsas con fajos de billetes y utilizaron una máquina para contarlos, generando así una falsa sensación de seguridad.

PUBLICIDAD

Sin embargo, cuando Lucas Pérez regresó a casa y revisó el dinero con más calma, descubrió el engaño: únicamente tres billetes de 100 euros eran auténticos y el resto eran copias sin valor legal.

Policía Nacional. (Europa Press)

Qué es el ‘Rip Deal’

El conocido método del Rip Deal, también llamado “negocio redondo”, es una estafa en la que los delincuentes se hacen pasar por empresarios o compradores con gran poder adquisitivo para ganarse la confianza de la víctima. Normalmente buscan personas que venden coches de lujo, relojes, joyas, inmuebles o cualquier otro artículo exclusivo. Suelen aceptar rápidamente el precio y proponer pagos en efectivo para hacer la operación más atractiva y rápida.

PUBLICIDAD

El fraude se produce en el momento del intercambio. Los estafadores muestran fajos aparentemente reales, aunque solo los billetes visibles son auténticos y el resto son falsificaciones o simples recortes de papel. En muchos casos utilizan máquinas contadoras para reforzar la credibilidad del pago y evitar sospechas. Cuando la víctima descubre la estafa, los delincuentes ya han desaparecido con los bienes adquiridos.

Para evitar estafas de este tipo, entre las principales medidas de seguridad destacan priorizar transferencias bancarias verificadas, comprobar el dinero en una entidad bancaria antes de entregar el producto y desconfiar de compradores que tengan demasiada prisa por cerrar el trato. También aconsejan verificar siempre la identidad de las personas implicadas y evitar reuniones en hoteles o lugares improvisados para realizar pagos de gran cantidad.

PUBLICIDAD

Detenido un hombre por estafar a jóvenes futbolistas sudamericanos con la promesa de jugar en equipos de élite del fútbol español

Dos detenidos

Tras la denuncia presentada por el ex del Deportivo de La Coruña, Arsenal, Alavés o Elche, entre otros, la Policía Nacional inició una investigación que permitió localizar y detener a los dos sospechosos en un hotel de Madrid. En el momento de la detención, ambos llevaban 50.000 euros en efectivo. cuya procedencia no pudieron justificar, por lo que los investigadores no descartan que estén relacionados con otros casos similares. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.