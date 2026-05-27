Los profesores de Madrid irán a la huelga indefinida tras las vacaciones de verano: los sindicatos denuncian el deterioro de las condiciones laborales

Profesores de la educación pública no universitaria durante una manifestación en Valencia (Rober Solsona / Europa Press)

Comisiones Obreras, UGT y la asociación de familias Confapa han anunciado su intención de convocar una huelga indefinida en la educación no universitaria de Madrid tras las vacaciones de verano, coincidiendo con el inicio del próximo curso en septiembre. La medida busca ejercer presión sobre la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y abrir un proceso de negociación con el Gobierno regional, según ha adelantado El País.

Los sindicatos madrileños denuncian un deterioro progresivo de las condiciones laborales del profesorado, con demandas que incluyen mejoras salariales, reducción de ratios en las aulas, horario lectivo y una mayor cobertura de las bajas que actualmente no se cubren. El anuncio oficial de la convocatoria está previsto para este miércoles, siguiendo el ejemplo de las movilizaciones educativas en la Comunidad Valenciana.

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Desde Comisiones Obreras, su responsable de Educación en Madrid, Aida San Millán, ha criticado en declaraciones a El País las diferencias salariales entre comunidades autónomas y ha señalado que “no es normal que un profesor madrileño gane menos que uno del País Vasco, pese al mayor coste de la vivienda en la capital”, en referencia al malestar del sector docente.

Los sindicatos defienden que se trata de una acción conjunta abierta a otras organizaciones que quieran sumarse. En UGT Madrid, su responsable del sector de Enseñanza, Javier Becerra, asegura que “llevamos tiempo trabajando en esta situación” y que las protestas en otras regiones han contribuido a que la comunidad educativa madrileña se decida a dar este paso.

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