Rosalía da marcha atrás tras sus polémicas palabras sobre Picasso: “No tenía consciencia de que había casos reales de maltrato”

(YouTube: Fashion Neurosis)

Rosalía ha publicado un vídeo en TikTok para pedir disculpas y aclarar su postura tras la controversia generada por sus declaraciones sobre Picasso. La artista reconoció que no tenía conocimiento de la existencia de casos reales de maltrato atribuidos al pintor y admitió que se equivocó al hablar sobre el tema sin la información necesaria. “Es verdad que me he equivocado. Es importante no hablar de según qué temas cuando uno no tiene suficiente conocimiento”, afirmó Rosalía en el comunicado.

En su intervención, la cantante explicó que llevaba varios días queriendo pronunciarse, pero que buscó primero las palabras adecuadas, ya que no se sentía a gusto con lo que había expresado sobre Picasso. “No estoy en paz con lo que dije de Picasso y todo el mundo me recomienda que no haga ningún vídeo, que no conteste, que no diga nada, pero yo personalmente no estoy en paz”, señaló. Reconoció que su comentario inicial “no tiene sentido” y agradeció a quienes le señalaron el error. “Voy a intentar aprender más. Yo pensaba que Picasso era un hombre muy tremendo, pero no tenía consciencia de que había casos reales de maltrato”, declaró.

La polémica se originó días atrás, cuando Rosalía participó en una conversación pública con la escritora argentina Mariana Enriquez, organizada por Spotify. En aquel encuentro, la cantante defendió la idea de separar al artista de su obra y puso a Picasso como ejemplo. “Nunca me ha molestado diferenciar al artista de la obra. Quizás a ese señor, si le hubiera conocido, no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado. Pero, quién sabe, a lo mejor sí. No me importa, disfruto de su obra”, expresó Rosalía durante la charla. Esta postura generó un debate inmediato en redes sociales y medios, ya que algunos usuarios la interpretaron como una falta de sensibilidad ante las denuncias conocidas sobre el pintor.

Rosalía subió este vídeo a su canal de TikTok para matizar sus palabras en torno al pinto Pablo Picasso después de la polémica levantada con su participación en el podcast de Mariana Enríquez.

Pidiendo disculpas y admitiendo el error

En el vídeo publicado ahora, la cantante también quiso dirigirse a quienes se sintieron ofendidos por su postura. “Quiero pedir disculpas si hubo falta de sensibilidad por mi parte y esa falta de empatizar con esas mujeres y esos testimonios”, sostuvo Rosalía. Subrayó que el vídeo no responde a las críticas de sus detractores, sino a la necesidad personal de aclarar el malestar que sentía tras el revuelo mediático.

Desde el lanzamiento de su disco LUX, Rosalía ha estado en el centro de la atención mediática también por sus declaraciones relacionadas con el feminismo. Parte de la polémica reciente estuvo vinculada a la percepción de que la artista evitaba posicionarse con claridad sobre el movimiento. Ante estas críticas, en el mismo vídeo, aclaró: “Yo no tengo más que amor, respeto y agradecimiento por el feminismo. Quizás a veces peco de ser demasiado cuidadosa por ese respeto. Siento que me da miedo denominarme según qué manera por no ser una representación lo suficientemente buena de ello”. Explicó que su forma de vivir, escribir y hacer música es, en su opinión, “muy feminista”, aunque entiende que para parte del público esa postura puede no haber sido suficientemente explícita.

La escritora Mariana Enriquez y la cantante Rosalía comparten un momento de risas y emoción durante su esperada entrevista en un ambiente íntimo de café.

Los casos que se conocen del pintor malagueño

La cantante concluyó su intervención reflexionando sobre la exigencia actual de tomar posición en debates sociales. “Hoy en día, si no te posicionas de una forma muy clara... el mundo es muy polarizado y parece que si no estás en un lado y lo dices muy claramente, entonces estás en el otro”, indicó. Aseguró que su mensaje estaba dirigido a quienes la apoyan de manera constante, no a los críticos en redes sociales.

El debate sobre el legado de Picasso y la separación entre la figura del artista y su obra ha cobrado fuerza en los últimos años. Diversos testimonios han documentado conductas controvertidas del pintor. Según Vanity Fair, Françoise Gilot, quien fue pareja de Picasso entre 1943 y 1953, lo describió como una persona cruel y posesiva. Gilot declaró a The Sidney Morning Herald: “Era muy cruel, sádico y despiadado con los demás y consigo mismo. Picasso les mentía infinitamente a todas [sus mujeres] para mantenerlas orbitando a su alrededor de una manera perversa y posesiva. Nunca quiso que su hijo llegara a nada; lo menospreciaba y lo convirtió en su chófer”.

Además, se ha señalado su relación con Marie-Thérèse Walter, que comenzó cuando ella tenía 17 años, y la práctica habitual de utilizar a sus parejas como modelos en su obra. La reciente intervención de Rosalía se produce tras días de debate público en torno a sus palabras y a la figura de Picasso. El vídeo publicado por la cantante busca responder a la controversia, aceptar el error y mostrar una postura más informada y empática respecto a los testimonios de maltrato vinculados al artista.