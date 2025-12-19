Este tema de Rosalía es una de las mejores canciones de 2025 para Barack Obama: “Espero que encuentres algo nuevo que disfrutar”

Obama ha escogido una canción de Rosalía entre sus favoritas de 2025

Barack Obama ha renovado su tradicional selección de recomendaciones culturales para despedir el año, y en esta ocasión la protagonista indiscutible es la música en español. La lista de 2025, publicada recientemente en las redes sociales del expresidente estadounidense, confirma el ascenso imparable de este fenómeno global y el lugar privilegiado que ocupan artistas hispanos en el gusto personal de una de las figuras más influyentes de la política internacional.

“Ahora que el año 2025 llega a su fin, continúo con una tradición que comencé durante mi estancia en la Casa Blanca: compartir mis listas anuales de libros, películas y música favoritos. Espero que encuentres algo nuevo que te guste y, por favor, ¡envíame cualquier recomendación para que le eche un vistazo!“, expresaba el político a través de sus redes sociales, adjuntando sus distintas listas con lo mejor del año 2025 en materia cultural. Pero, ¿qué es lo que más ha llamado la atención de esta selección?

El nombre que más destaca es el de Rosalía, que vuelve a ser reconocida por Obama, esta vez por su canción Sexo, Violencia y Llantas de su recién publicado Lux. Su presencia repetida en esta prestigiosa recopilación consolida a la catalana como uno de los máximos exponentes del éxito hispano fuera de sus fronteras. Para muchos observadores, la decisión de Obama visibiliza hasta qué punto Rosalía ha transformado el panorama musical: su capacidad para innovar, su proyección mediática y la ambición de su discurso artístico la han posicionado como referente de una nueva era del pop en español. No es la primera vez que Obama se acuerda de Rosalía, ya que mencionó SAOKO en su lista de 2022.

La influencia hispana no se restringe a Rosalía. Este año, la selección incluye también a Mora y De La Rose con Aurora, y a Xavi y Manuel Turizo con En Privado. Su aparición confirma el peso adquirido por las nuevas músicas urbanas y las fusiones latinas, que amplían y enriquecen el panorama cultural contemporáneo. La apuesta de Obama por estas voces emergentes sirve de impulso para proyectos nacidos lejos de los grandes circuitos anglosajones, reforzando la presencia de creadores hispanos en listas internacionales.

Javier Bardem y Brad Pitt en 'F1: La película'

Un guiño a la música latina y su mujer

Además de destacar el talento latino, Obama mantiene su mirada panorámica y ecléctica, reuniendo cerca de treinta canciones donde conviven nombres tan establecidos como Lady Gaga, Drake, BLACKPINK, Kendrick Lamar y Bruce Springsteen. La elección de figuras de diferentes regiones y estilos musicales reafirma su conocida vocación por la diversidad cultural, y al mismo tiempo amplifica el impacto mediático de su lista, que cada año sirve de escaparate a numerosos artistas consagrados y emergentes.

El apartado literario tampoco pasa inadvertido: Obama ha resaltado “The Look”, escrito por Michelle Obama, entre sus once libros seleccionados, junto a obras de Zadie Smith, Ian McEwan y Jill Lepore. La integración de títulos y voces de distintos géneros refuerza la imagen de una selección cuidada y variada, dirigida a un público amplio y curioso.

El final de la lista está reservado para el cine, con once películas elegidas por Obama para cerrar 2025. Las obras seleccionadas abarcan distintos géneros y nacionalidades, y destacan trabajos de directores como Paul Thomas Anderson, Joachim Trier, Chloé Zhao y Park Chan-wook. Esta variedad confirma el empeño por acercar miradas internacionales y narrativas singulares al gran público, y convierte sus recomendaciones en un referente para quienes buscan inspiración o nuevos horizontes culturales. Así, la selección de Barack Obama para 2025 se reafirma como un reflejo del dinamismo y la diversidad de la escena cultural mundial, haciendo foco en el aporte hispano y finalizando con una visión amplia del mejor cine reciente.