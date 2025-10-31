España Cultura

Un compositor analiza ‘Berghain’ de Rosalía con solo tres acordes: “Es como si el tema empezara en el siglo XVIII y terminara en 2025″

El compositor de bandas sonoras Jordin Longan ha hecho un exhaustivo análisis de la canción de la artista catalana

David Pardillos

David Pardillos

El lanzamiento de Berghain de Rosalía ha generado un desconcierto tan intenso como la fascinación que despierta su audaz propuesta musical. Un compositor de bandas sonoras analizó el tema y destacó para su audiencia: “Rosalía nos ha dejado tan descolocados como fascinados con un tema que podría haberse compuesto perfectamente en 1712 por su sonoridad barroca”. Esta afirmación resume el asombro ante una pieza que, aunque contemporánea, se apoya en recursos propios del barroco y los reinterpreta con una producción moderna.

El análisis técnico revela que la canción se construye sobre una base armónica sencilla: “La canción está en re menor y se sostiene solo sobre tres acordes: re menor, sol menor y la séptima, que van reapareciendo una y otra vez en distintas combinaciones”, explicó el compositor. Sin embargo, la simplicidad armónica contrasta con la complejidad rítmica y tímbrica que se despliega a lo largo del tema. No ha sido el único capaz de desentrañar la canción y de poner en valor su calidad musical, ya que expertos musicólogos también han salido a defender la canción.

Uno de los elementos que más llamó la atención del especialista fueron los arpegios de violín ejecutados en sautillé, una técnica que permite tocar notas rápidas con el rebote del arco. El compositor expresó sus dudas sobre la autenticidad de la velocidad de ejecución: Tengo mis dudas de que esa parte esté grabada a ese tempo real. Mi teoría es que se grabó más lenta y luego se aceleró digitalmente, porque hay algo ahí que me parece un poco demasiado artificial. Esta sospecha se refuerza al comparar la partitura publicada por Rosalía con la grabación final: “En la partitura aparecen tresillos de semicorchea... Mientras que en el tema se escuchan fusas, que son mucho más rápidas”, detalló el analista, sugiriendo que la partitura fue el boceto original y que la producción aceleró y varió el patrón rítmico para enriquecer la textura.

El desarrollo de la pieza sorprende por sus contrastes dinámicos y tímbricos. Tras la introducción, el tempo se ralentiza de forma abrupta antes de que la orquesta y un coro en alemán irrumpan con fuerza. La entrada de Rosalía, cantando en alemán con un registro de soprano lírica, añade otra capa de extrañeza y sofisticación. El compositor subrayó: “Todo esto con los arpegios del principio sonando de fondo, pero mucho más rápidos y esta vez sí que se notan manipulados”. Incluso propuso un experimento: “Si reproduces la primera parte del tema en YouTube a velocidad 1.15, suena prácticamente igual que esta sección”, reforzando su hipótesis sobre la manipulación digital del tempo.

27/10/2025 La artista Rosalía publica 'Berghain' con Björk e Yves Tumor. CULTURA SONY MUSIC SPAIN

Una estructura libre con Björk como acompañante

La estructura de Berghain se fragmenta y muta. Rosalía cambia al español y desciende una octava, recuperando su registro habitual y aportando una energía distinta. Esta sección se apoya en un ostinato de arpegios y en violines en glissando, elementos que reaparecen y adquieren protagonismo en el clímax final. El compositor describió el momento de transición: “Justo antes de pasar al siguiente bloque, hay un ritardando bestial donde oímos a Björk por primera vez y en inglés para pasar a un parón superépico que crea un silencio con muchísimo peso dramático. Ese silencio es lo que abre el segundo acto del tema”.

La irrupción de Björk marca un giro radical en la atmósfera: “Cuando entra Björk, el sonido se transforma por completo. Es más oscuro, más sintético, pero los acordes son los mismos, solo que con distintas inversiones y texturas”, analizó el compositor. En la parte final, la voz de Yves Tumor se desintegra mediante efectos de delay, reverb y distorsión, mientras los violines en glissando regresan para conducir la pieza hacia un clímax cinematográfico y surrealista.

El especialista sintetizó su impresión general con una imagen temporal: “Es como si el tema empezara en el siglo XVIII y terminara en 2025. Y eso, para mí, es lo que hace que Berghain sea tan fascinante”. Para él, la canción representa un puente entre el barroco y la vanguardia, una muestra más de la capacidad de Rosalía para reinventar los límites de la música popular: “Un tema entre el barroco y la vanguardia donde Rosalía nos demuestra de nuevo la increíble musicaza que es. A mí me ha parecido una locura total”, concluyó el compositor.

