¿Puede ‘Torrente, presidente’ convertirse en la película más taquillera del año? Así está el ranking de la saga

Imagen de 'Torrente, el brazo tonto de la ley', primera película de la saga

Todo listo para Torrente, presidente. La sexta entrega de la película escrita y dirigida por Santiago Segura llega a los cines este viernes 13 de marzo con un aura de misterio a su alrededor. Doce años después de la última entrega, donde en Torrente 5: Operación Eurovegas (2014) imaginó que el expolicía corrupto atracaba el casino del mismo nombre con ayuda del mismísimo Alec Baldwin, en esta ocasión el público va a ciegas.

A ciegas porque el propio Segura no ha querido desvelar casi nada de la película. Ni trailer ni póster han sido compartidos, y la prensa tampoco ha tenido oportunidad de verla..Por ahora, los detalles con pocos, solo lo que se filtró en verano: su parodia a Vox con ‘Nox’, un partido político ficticio. Tal vez por eso, la promoción que se está haciendo va enfocada en unas también ficticias elecciones.

Primeras imágenes de 'Torrente presidente', la nueva película de Santiago Segura en la que el famoso expolicía participará en política. (X)

Lo que sí se sabe ya, a ciencia cierta, es que será un éxito. Según ha confirmado Sony este jueves, en la preventa ya se habrían vendido más de 150.000 entradas para este fin de semana. Será el lunes cuando se publiquen los datos oficiales para comprobar si se confirman las previsiones de éxito.

“Hoy 12 de marzo, jornada de reflexión, tan solo queremos compartir con vosotros la información que nos facilita el centro de control de datos de la campaña electoral sobre el voto adelantado: mas de 150.000 personas ya han ejercido su derecho a voto de forma anticipada. Una vez trascurrida la jornada electoral este 13 de marzo, iremos actualizando los datos de participación”, escriben desde Sony.

El ranking de la saga Torrente: de la más a la menos taquillera

En sus cinco películas y de 1998 hasta 2014, la saga ha recaudado más de 80 millones de euros, esto sin contar la inflacción.

La primera entrega, Torrente, el brazo tonto de la ley (1998), se convirtió en un auténtico fenómeno y arrasó en taquilla desde su estreno. La película cerró el año como la producción española más taquillera, con 10,9 millones de euros y tres millones de espectadores. Además, fue la tercera películas más vista en España, solo por detrás de Titanic y Mejor imposible.

Santiago Segura en 'Torrente. El brazo tonto de la ley'. (Cartel)

El éxito continuó con Torrente 2: Misión en Marbella (2001), que volvió a liderar la taquilla nacional con una recaudación total de 22,1 millones de euros, convirtiéndose de nuevo en la película española más vista de ese año. En total 5,3 millones de espectadores fueron a verla.

La tercera entrega, Torrente 3: El Protector (2005) también volvió a situarse como la película española más taquillera, con una recaudación total de 18,1 millones de euros y 3,5 millones de espetacores. Con Torrente 4: Lethal Crisis (2011) volvió a cerrar el año como la película más vista, con 19,36 millones de euros acumulado. Más de 2,6 millones de personas fueron a verla.

Por último, Torrente 5: Operación Eurovegas (2014) debutó con 3,6 millones de euros en su primer fin de semana y alcanzó una recaudación total de 10,6 millones. Aunque no lideró la taquilla anual —dominado ese año por Ocho apellidos vascos—, se situó entre las cinco películas españolas más vistas del año.

El ranking quedaría así:

Torrente 2: Misión en Marbella (2001): 22,1 millones de euros Torrente 4: Lethal Crisis (2011): 19,36 millones de euros Torrente 3: El Protector (2005): 18,1 millones de euros Torrente, el brazo tonto de la ley (1998): 10,9 millones de euros Torrente 5: Operación Eurovegas (2014): 10,6 millones de euros

De lo que llevamos de 2026, Aída y vuelta

Ahora, con la vista puesta en lo que ocurra en las próximas semanas, todas las miradas están puestas en si Torrente presidente logrará repetir el fenómeno comercial que convirtió a la saga en una de las más exitosas del cine español. Por el momento a nivel nacional y con más de 3 millones de euros, 2026 lo lidera la Aida y vuelta, que en formato largometraje ironiza cómo habría sido el final de la serie si hubiera ocurrido en 2018 y no cuatro años antes.

Si las previsiones se cumplen, el regreso del expolicía más irreverente podría confirmar que, doce años después, Torrente sigue siendo un fenónemo.