‘Torrente’ vuelve a los cines: dónde ver toda la saga para preparar el regreso de Santiago Segura al personaje

Torrente vuelve pronto a los cines

El estreno de Torrente, presidente está previsto para el viernes 13 de marzo de 2026. Esta sexta entrega supondrá el retorno a la gran pantalla de José Luis Torrente, figura central de una de las franquicias más exitosas del país. La noticia ha generado expectación tanto entre los seguidores habituales de la saga como entre el público general. Doce años después de la última aparición del personaje, la nueva película dirigida y protagonizada por Santiago Segura promete volver a captar la atención de los espectadores. El anuncio de la emisión en abierto de las cinco películas anteriores, a través de La Sexta, refuerza el interés por el retorno de Torrente. Las fechas exactas de emisión todavía no han sido especificadas por la cadena, pero la disponibilidad está confirmada para todo el territorio español antes del estreno en salas.

La saga Torrente se ha consolidado como la segunda más vista en la historia del cine español. Solo la supera en número de espectadores la comedia Ocho apellidos vascos. Hasta la fecha, las películas de Torrente han superado los 13 millones de espectadores, situándose muy por delante de otras franquicias populares en España, como Padre no hay más que uno, también dirigida por Segura. El fenómeno Torrente no solo destaca por su número de seguidores, sino también por su rendimiento en taquilla. Las cinco películas estrenadas hasta ahora han recaudado conjuntamente 80 millones de euros y suman más de 16 millones de espectadores. La secuela Torrente 2: Misión en Marbella alcanzó un pico de popularidad y una recaudación de 22 millones de euros en su estreno en el año 2000, convirtiéndose en un referente del cine nacional de las últimas décadas.

Esta combinación de éxito comercial y presencia continuada en la conversación pública ha convertido a Torrente en un personaje reconocible e influyente dentro de la cultura popular española. Su retorno es, por tanto, un acontecimiento con impacto asegurado en la cartelera nacional. La decisión de La Sexta, cadena perteneciente al grupo Atresmedia, de emitir en abierto todas las películas previas a ‘Torrente, presidente’ permitirá que el público pueda revisitar la saga sin coste alguno. Esta iniciativa busca que tanto los seguidores de siempre como los nuevos espectadores lleguen al estreno de la sexta entrega con el contexto completo de la historia del personaje.

Imagen de 'Torrente, el brazo tonto de la ley', primera película de la saga

Dónde ver la saga al completo

Para quienes no deseen esperar la emisión en televisión, las cinco películas de la saga están también disponibles en Netflix, única plataforma de streaming en España que incluye en su catálogo todos los títulos previos. Así, el público puede optar tanto por la emisión gratuita en televisión como por el acceso bajo suscripción a través de internet. Ver las entregas anteriores es una forma de prepararse para el estreno de la nueva cinta, ya que permite seguir la evolución narrativa y el desarrollo del personaje creado por Segura desde sus inicios hasta la actualidad.

El debut de José Luis Torrente se produjo en 1998 con el estreno de Torrente, el brazo tonto de la ley. La película presentó a un personaje que, con su irreverencia y tono satírico, conectó rápidamente con el público. Dos años más tarde, Torrente 2: Misión en Marbella superó las expectativas iniciales y consolidó el fenómeno, situando la saga en lo más alto de la taquilla nacional.

En 2005 llegó Torrente 3: El protector, que mantuvo la tendencia de éxito en salas. Ya en la década siguiente, la saga sumó Torrente 4: Lethal Crisis en 2011, y Torrente 5: Operación Eurovegas en 2014, manteniendo el interés del público durante más de una década. Ahora, con la llegada de Torrente, presidente, la franquicia vuelve a ocupar un lugar destacado en la actualidad cinematográfica española, y la posibilidad de ver todas las entregas previas en abierto facilita el acceso y la experiencia completa para quienes acudan a las salas en marzo.