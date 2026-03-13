En la primera sesión de ‘Torrente: presidente’: estos son todos los secretos de la última película de Santiago Segura

Imagen de 'Torrente, el brazo tonto de la ley', primera película de la saga

Torrente, presidente llega a todos los cines de España este viernes 13 de marzo con un aura de misterio a su alrededor. Su director y protagonista, Santiago Segura, ha conseguido mantener en secreto la trama, los cameos y todos los detalles de esta última entrega de la saga del polícia más canalla y corrupto del cine español. Hace 12 años, en la última película, Torrente 5: Operación Eurovegas (2014), Segura imaginó que su personaje atracaba el casino del mismo nombre con ayuda del mismísimo Alec Baldwin. Pero en esta ocasión, el público va a ciegas. Y la expectación es máxima: según los datos difundidos por la campaña de la película, se prepara para ser un éxito en taquilla el fin de semana de su estreno, ya que ha vendido más de 150.000 entradas. [AVISAMOS, CONTIENE SPOILERS]

Por eso en Infobae nos hemos apuntado a la primera sesión en Madrid de ‘Torrente: presidente’ para conocer y contar todos los detalles de la sexta y última entrega de la saga.

Imagen del póster oficial de 'Torrente presidente'

Hemos elegido para esta ocasión los Cine Verdi de Madrid. Pocos minutos antes del inicio de la sesión, no hay cola, poca gente —unas 15-16 personas—, algunos con palomitas y mayoría de hombres de mediana edad. De hecho, en la sala solo hay una mujer, más otra llega cuando ya han empezado los tráilers.

Y comienza la película. “Irresponsablemente dirigida por Santiago Segura”. Entre los primeros cameos en aparecer, Guillermo Willy Bárcenas, el cantante de Taburete, que ha creado la canción original para la película, hijo del antiguo tesorero del PP, condenado por corrupción, Luis Bárcenas. Es un mítin del partido político Nox: “Hay más chinos que personas”, comenta el protagonista. Reaparece Gabino Diego retomando su personaje de Torrente 2, Cuco, y la primera mención a la actualidad política es un chiste sobre Ábalos, aunque cambiando su nombre, lo que es la tónica a lo largo del resto de la película. Así, el líder de Nox se llama ‘Jacobs Carrascal’, mientras que el cómico David Suárez pertenece a las Juventudes de este partido.

La siguiente referencia política es para el Golpe de Estado del 23-F. ¿Quién era el famoso ‘elefante blanco’? Santiago Segura tiene una respuesta para este supuesto misterio, uno de los favoritos de los conspiranoicos en España: por supuesto, se trataba de Torrente. El personaje se declara a continuación a favor del matrimonio homosexual: “A los mariquitas hay que dejarles que se casen, son buenos muchachos”. “No hay que encabronar a posibles votantes, más de media España es gay”.

Primeras imágenes de 'Torrente presidente', la nueva película de Santiago Segura en la que el famoso expolicía participará en política. (X)

...Y aparece el único cameo que se había filtrado en la prensa: el agitador Vito Quiles, haciendo de sí mismo y enzarzándose con un personaje llamado ‘Paulo Echenique’. Siguiendo con el baile de nombres en esta ficción política ambientada, ya puede decirse, en una realidad alternativa, aparecen también Idoia Montero, presidenta del PSAE y trans, y el partido Pudimos. Y no se pierden la fiesta Ana Rosa Quintana, Richy Castellanos, Dani Güiza y Leo Harlem.

El siguiente personaje conocido en aparecer es Carlos Herrera como Miguel Ángel González, jefe de Comunicación de Nox, cuyo community manager será... el Pequeño Nicolás.

Seguirá ampliación...