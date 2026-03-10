Regresa el ‘live-action’ de ‘One Piece’ a Netflix: todos los detalles de la segunda temporada

Un nuevo amanecer se acerca, y la Gran Ruta no está hecha para cobardes. Agárrate fuerte, ¡porque ONE PIECE: RUMBO A LA GRAN RUTA» zarpa en 2026! Y parece que la temporada 3 ya está en producción... (Netflix)

El regreso de One Piece en su adaptación de imagen real para Netflix ha supuesto una nueva apuesta por trasladar los elementos fantásticos del manga original de Eiichirō Oda a la pantalla. En este nuevo ciclo, la serie incorpora personajes como Chopper, Robin o Cocodrilo, con la intención de mantener la fidelidad a la obra.

Así, esta temporada suma a la tripulación del Sombrero de Paja nuevos aliados y enemigos, presentando retos que exploran tanto el absurdo como la emoción que caracterizan al anime.

La segunda temporada, bajo el título One Piece: Rumbo a la Grand Line, se compone de un total de 8 episodios en los que la tripulación busca el acceso a la Grand Line, una formación geográfica única que divide el mundo y concentra a los piratas más temidos. Así, los piratas liderados por Luffy enfrentan desafíos como la aparición de criaturas, entre ellas ballenas gigantes y otros antagonistas, y reciben a nuevos compañeros como el reno médico Chopper, cuya presencia ha sido lograda por imagen generada por ordenador.

Novedades de la segunda temporada

El nivel de ambición técnica está reflejado en la decisión de Netflix de realizar a Chopper completamente en CGI, prescindiendo de marionetas para dotar al personaje de flexibilidad visual.

La trama abarca desde la llegada de la tripulación a Loguetown hasta su travesía por la isla Drum. El desarrollo se centra en la aventura, con estructura de episodios en los que las secuencias de acción, escenarios extravagantes y la dinámica interna del grupo definen el ritmo narrativo. La adaptación en imagen real reproduce elementos como barcos engullidos por ballenas, islas prehistóricas y combates de gigantes, manteniéndose bajo la lógica del cuento fantástico.

One Piece - Temporada 2 (Netflix)

Respecto a los antagonistas, la temporada presenta a Los Barrocos, una organización de asesinos con aspecto y poderes singulares, que persigue a la tripulación por su recompensa y la desaparición de la princesa Vivi de Alabasta. Cada miembro, como Miss Valentine o Mr. 5, exhibe poderes particulares y su propia estética, actuando como amenazas directas para Luffy y sus compañeros. El tratamiento visual asume las formas del manga y el anime, potenciando la identidad de la franquicia.

La aparición de Cocodrilo, el primer gran emperador del mar, destaca por la interpretación de Joe Manganiello.

De qué va ‘0ne Piece: Rumbo a la Grand Line’

La narración de One Piece: Rumbo a la Grand Line asume un tono más cercano al cuento infantil que la de la primera temporada, limitando el desarrollo de los antagonistas y orientando los capítulos a episodios cerrados de superación y viajes.

El personaje de Smoker, agente de los Marines presentado al inicio de la temporada, ilustra cómo ciertas tramas secundarias pierden peso y quedan pendientes para desarrollos futuros.

Aunque la producción ha cubierto solo parte del original del anime (con 16 episodios en Netflix que no alcanzan los cien capítulos del anime), esta versión ha logrado captar tanto a seguidores antiguos como a nuevos espectadores. La estrategia de Netflix contempla, además de la serie de acción real, la emisión simultánea de los capítulos del arco de Egghead, el remake del anime en su catálogo y nuevas versiones dobladas al español.

Jeff Ward como Buggy, Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy en la segunda temporada de 'One Piece' Cr. Casey Crafford/Netflix © 2026

El plan de Oda, quien supervisa la adaptación como productor, garantiza la continuidad del proyecto. La tercera temporada ya está confirmada, aunque la batalla decisiva entre Cocodrilo y Luffy quedará reservada para ese futuro ciclo.

La variedad de versiones y formatos de One Piece disponibles en la plataforma ha permitido el acceso a todo el universo pirata. En paralelo al ‘live action’, el catálogo incorpora el reestreno de los primeros episodios de la animación con doblaje nuevo y la inclusión del especial Monsters: El infierno del dragón, también firmado por Oda.