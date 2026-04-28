España invitará a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en Madrid

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, asiste a una reunión con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. (REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria)

España invitará a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre. El anuncio lo ha hecho este martes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, desde Santo Domingo, donde prosigue una gira con la que el Gobierno trata de garantizar la asistencia de los principales líderes latinoamericanos a una cita que aspira a recuperar peso político.

No hay, según el ministro, margen para interpretaciones excepcionales. La invitación, ha dicho, responde a una pauta asentada en este tipo de foros. “En estos momentos lo que estamos haciendo es dirigirnos a todos los países y siempre se invita a quienes tienen la representación internacional. Esta cumbre no va ser diferente a otras”, ha señalado.

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El encaje de las sanciones europeas

La decisión se produce, sin embargo, bajo la sombra de las sanciones que la Unión Europea mantiene sobre Rodríguez desde julio de 2018. Aquellas medidas, adoptadas en el contexto de la deriva autoritaria del régimen de Nicolás Maduro, forman parte de un régimen sancionador más amplio aprobado en noviembre de 2017 contra altos cargos venezolanos. Incluyen la prohibición de viajar al espacio comunitario y la congelación de activos, además de un embargo de armas y de material susceptible de ser utilizado para la represión interna.

La UE prorrogó por última vez estas sanciones el pasado 15 de diciembre de 2025, extendiendo su vigencia hasta el 10 de enero de 2027. En su justificación, Bruselas aludió a las “acciones persistentes que socavan la democracia y el Estado de derecho”, así como a las violaciones de derechos humanos y la represión de la oposición, en un escenario especialmente tensionado tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene en una reunión del Consejo Nacional de Soberanía y Paz en Caracas (Europa Press / Contacto/ Wei Neiruilaquanguodaibiaoda)

En paralelo, el Gobierno español ha movido ficha en el ámbito comunitario para tratar de levantar el veto que pesa sobre la dirigente venezolana, sin que hasta ahora se haya producido una decisión en ese sentido. La posición de Madrid se apoya en una interpretación flexible de las sanciones cuando están en juego foros multilaterales. Como antecedente, recuerdan la presencia de la propia Rodríguez en la cumbre entre la UE y la Celac celebrada en Bruselas en 2023.

El contraste con Estados Unidos añade otra capa a la cuestión: Washington ha retirado a Rodríguez de su lista negra, lo que dibuja un escenario desigual entre aliados occidentales y deja margen para distintas lecturas diplomáticas.

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Una gira con la cumbre en el horizonte

El anuncio de Albares no se entiende al margen de la gira que le ha llevado a Puerto Rico, República Dominicana y que continuará en México. El objetivo declarado es asegurar una participación amplia en la Cumbre Iberoamericana de Madrid, en un momento en que este foro arrastra años de menor visibilidad y asistencia irregular de mandatarios.

En Santo Domingo, el ministro ha entregado la invitación oficial del Rey al presidente Luis Abinader a través de su canciller, Roberto Álvarez. La respuesta ha sido inmediata: el mandatario dominicano estará en Madrid. La agenda del titular de Exteriores incluye ahora México, donde trasladará la invitación a la presidenta Claudia Sheinbaum.

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El propio Albares ha situado este viaje dentro de una estrategia más amplia, con la que España pretende reactivar el espacio iberoamericano y reforzar su papel como plataforma de diálogo político. En mensajes difundidos durante la gira, el ministro ha insistido en la necesidad de “hablar del español y de lo hispano” y de proyectar una cumbre renovada, capaz de responder a los desafíos actuales de la región.