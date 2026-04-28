España

España invitará a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en Madrid

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirma desde Santo Domingo que el Gobierno seguirá el criterio de invitar a quienes ostentan la representación internacional de sus países

Guardar
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, asiste a una reunión con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. (REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria)
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, asiste a una reunión con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. (REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria)

España invitará a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre. El anuncio lo ha hecho este martes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, desde Santo Domingo, donde prosigue una gira con la que el Gobierno trata de garantizar la asistencia de los principales líderes latinoamericanos a una cita que aspira a recuperar peso político.

No hay, según el ministro, margen para interpretaciones excepcionales. La invitación, ha dicho, responde a una pauta asentada en este tipo de foros. “En estos momentos lo que estamos haciendo es dirigirnos a todos los países y siempre se invita a quienes tienen la representación internacional. Esta cumbre no va ser diferente a otras”, ha señalado.

PUBLICIDAD

El encaje de las sanciones europeas

La decisión se produce, sin embargo, bajo la sombra de las sanciones que la Unión Europea mantiene sobre Rodríguez desde julio de 2018. Aquellas medidas, adoptadas en el contexto de la deriva autoritaria del régimen de Nicolás Maduro, forman parte de un régimen sancionador más amplio aprobado en noviembre de 2017 contra altos cargos venezolanos. Incluyen la prohibición de viajar al espacio comunitario y la congelación de activos, además de un embargo de armas y de material susceptible de ser utilizado para la represión interna.

La UE prorrogó por última vez estas sanciones el pasado 15 de diciembre de 2025, extendiendo su vigencia hasta el 10 de enero de 2027. En su justificación, Bruselas aludió a las “acciones persistentes que socavan la democracia y el Estado de derecho”, así como a las violaciones de derechos humanos y la represión de la oposición, en un escenario especialmente tensionado tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

PUBLICIDAD

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene en una reunión del Consejo Nacional de Soberanía y Paz en Caracas (Europa Press / Contacto/ Wei Neiruilaquanguodaibiaoda)
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene en una reunión del Consejo Nacional de Soberanía y Paz en Caracas (Europa Press / Contacto/ Wei Neiruilaquanguodaibiaoda)

En paralelo, el Gobierno español ha movido ficha en el ámbito comunitario para tratar de levantar el veto que pesa sobre la dirigente venezolana, sin que hasta ahora se haya producido una decisión en ese sentido. La posición de Madrid se apoya en una interpretación flexible de las sanciones cuando están en juego foros multilaterales. Como antecedente, recuerdan la presencia de la propia Rodríguez en la cumbre entre la UE y la Celac celebrada en Bruselas en 2023.

El contraste con Estados Unidos añade otra capa a la cuestión: Washington ha retirado a Rodríguez de su lista negra, lo que dibuja un escenario desigual entre aliados occidentales y deja margen para distintas lecturas diplomáticas.

Una gira con la cumbre en el horizonte

El anuncio de Albares no se entiende al margen de la gira que le ha llevado a Puerto Rico, República Dominicana y que continuará en México. El objetivo declarado es asegurar una participación amplia en la Cumbre Iberoamericana de Madrid, en un momento en que este foro arrastra años de menor visibilidad y asistencia irregular de mandatarios.

En Santo Domingo, el ministro ha entregado la invitación oficial del Rey al presidente Luis Abinader a través de su canciller, Roberto Álvarez. La respuesta ha sido inmediata: el mandatario dominicano estará en Madrid. La agenda del titular de Exteriores incluye ahora México, donde trasladará la invitación a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El propio Albares ha situado este viaje dentro de una estrategia más amplia, con la que España pretende reactivar el espacio iberoamericano y reforzar su papel como plataforma de diálogo político. En mensajes difundidos durante la gira, el ministro ha insistido en la necesidad de “hablar del español y de lo hispano” y de proyectar una cumbre renovada, capaz de responder a los desafíos actuales de la región.

Temas Relacionados

Delcy RodríguezVenezuelaJosé Manuel AlbaresMinisterio de Asuntos ExterioresGobierno de EspañaEspaña-NacionalEspaña-InternacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ensalada de lentejas alta en proteína: una receta fácil que puedes preparar en menos de 20 minutos

Una preparación con la que puedes sorprender a tus invitados y que sirve como plato principal o guarnición

Ensalada de lentejas alta en proteína: una receta fácil que puedes preparar en menos de 20 minutos

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 28 abril

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 28 abril

¿Beber cerveza tiene algún beneficio para la salud? Esto es lo que dice un estudio

La presencia de vitamina B6 en esta bebida no es comparable a la ingesta de alimentos de una dieta equilibrada

¿Beber cerveza tiene algún beneficio para la salud? Esto es lo que dice un estudio

El rey Carlos III menciona el intento de atentado contra Trump en su histórico discurso en el Congreso de EEUU: “Intentó fomentar el miedo y la discordia”

El monarca británico ha hablado de los lazos que unen Inglaterra y los Estados Unidos llegando a bromear con una cita de Oscar Wilde

El rey Carlos III menciona el intento de atentado contra Trump en su histórico discurso en el Congreso de EEUU: “Intentó fomentar el miedo y la discordia”

Una adolescente de 19 años pierde la vista después de ducharse con lentillas: “No valoramos lo maravilloso que es poder ver”

La joven ha empezado una GoFundMe para poder recaudar fondos y poder pagar el tratamiento

Una adolescente de 19 años pierde la vista después de ducharse con lentillas: “No valoramos lo maravilloso que es poder ver”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las derechas tumban por tercera vez la prórroga de alquileres y la incertidumbre regresa para millones de inquilinos

Las derechas tumban por tercera vez la prórroga de alquileres y la incertidumbre regresa para millones de inquilinos

Tesh Sidi, diputada de Sumar que gana 79.000 euros al año: “Tengo que compartir piso”

Conclusión del accidente de Adamuz: la CIAF dice que se rompió el carril y descarta anomalías previas en los trenes

Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”

Acoso sexual dentro de las Fuerzas de Seguridad en 2026: la Guardia Civil tiene tres procedimientos abiertos y la Policía Nacional dos casos no estimados

ECONOMÍA

Andrés Millán, abogado: “Puedes ganar dinero si avisas de herencias que no tienen heredero”

Andrés Millán, abogado: “Puedes ganar dinero si avisas de herencias que no tienen heredero”

El puente más largo del mundo: se cruza en 40 minutos en coche y costó 17.000 millones de euros

¿Qué pasará con los inquilinos que han solicitado la prórroga del alquiler tras ser tumbada en el Congreso?

Una aerolínea británica entra en liquidación tras solo tres años de nacer: culpa a la crisis del combustible y al aumento de costes

Más de siete millones de trabajadores cobran menos del salario mínimo y las mujeres representan el 55% de la precariedad laboral

DEPORTES

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”