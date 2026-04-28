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El guion de la película que cambió la carrera de Clint Eastwood y que al principio se negó a leer: “Dije que no me interesaba. Quería mejorar mi juego de golf”

Un viaje a España y una lectura a última hora bastaron para transformar su carrera (y la del wéstern)

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30/09/2020 Clint Eastwood en Por un puñado de dólares CULTURA CONSTANTIN FILM/JOLLY FILM/OCEAN FILMS
30/09/2020 Clint Eastwood en Por un puñado de dólares CULTURA CONSTANTIN FILM/JOLLY FILM/OCEAN FILMS

Hace más de 60 años, mucho antes de convertirse en una leyenda de Hollywood y de alzarse con cuatro premios Oscar —dos como mejor director y dos como productor—, un casi desconocido Clint Eastwood aceptaba un proyecto que, sin saberlo, cambiaría el rumbo de su carrera para siempre. Un viaje a Europa —con parada en España incluida— lo llevó a trabajar con el cineasta italiano Sergio Leone en una película destinada a redefinir el wéstern e inaugurar una nueva corriente cinematográfica: el spaghetti western.

Estamos hablando, como no puede ser de otra manera, de la legendaria Trilogía del Dólar, iniciada con Por un puñado de dólares(1964). Sin embargo, el proyecto tal y como lo conocemos en la actualidad pudo no existir.

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Por aquel entonces, Eastwood ya gozaba de cierta popularidad gracias a su papel en la serie Rawhide, emitida entre 1959 y 1965 en la cadena CBS, sin embargo, cuando su agente le envió el guion de la película durante el parón entre temporadas, su respuesta fue clara: un no. “Le dije por teléfono que no me interesaba. Quería concentrarme en mi juego de golf”, relató el actor a Associated Press en 1965, según recuerda Metv. Pese a su negativa inicial, su agente encontró otro argumento: el rodaje incluía viajar a Europa, un destino que Eastwood aún no conocía. El resto fue historia. “En cuanto lo leí, me gustó”, explicó tiempo después.

Un viaje que lo cambió todo

Pese a que la cinta todavía no se había estrenado en Estados Unidos, sí lo hizo en Italia, convirtiéndole en una estrella. “La primera vez que fui, simplemente entré a escondidas”, dijo. “Tenía barba, pero no importó. Nadie me conocía de todos modos. Y nadie me prestó atención” Pero la segunda fue totalmente diferente: “Caminaba por la Via Veneto y la gente se me acercaba para pedirme autógrafos. Me agasajaron con comida y bebida y me trataron como a un rey”, afirmó, según el citado medio.

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La trama de Por un puñado de dólares arranca con la llegada de un misterioso pistolero, conocido como Joe, el “hombre sin nombre” interpretado por Clint Eastwood, a un pueblo fronterizo dominado por dos familias enfrentadas: los Baxter y los Rojo. Allí decide jugar a dos bandas para sacar beneficio, enfrentando a ambos clanes en una espiral de violencia. Frente a él se sitúa Ramón Rojo, interpretado por Gian Maria Volonté, el principal antagonista.

La película, dirigida por Sergio Leone, fue el punto de partida de la Trilogía del Dólar, que continuó con La muerte tenía un precio (1965), donde Eastwood encarna a Manco y comparte protagonismo con el coronel Douglas Mortimer, interpretado por Lee Van Cleef; y culminó con El bueno, el feo y el malo (1966), en la que el actor vuelve como Blondie, acompañado por Tuco (Eli Wallach) y Sentencia (de nuevo Van Cleef).

El éxito de la trilogía no fue solo cultural, también económico. Por un puñado de dólares, rodada con un presupuesto muy reducido, se convirtió en un fenómeno en Europa y multiplicó su inversión en taquilla. Las siguientes entregas consolidaron ese impacto internacional, especialmente El bueno, el feo y el malo, hoy considerada una de las grandes obras del wéstern. Aunque en su momento no arrasaron en los grandes premios de Hollywood, sí lograron un reconocimiento creciente con los años, convirtiéndose en títulos de culto y en referentes absolutos del género.

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