Pedro Almodóvar revela su momento más difícil en ‘Cara al show’: “Temía no poder volver a rodar”

El director español más reconocido internacionalmente acude al programa de La Sexta en su segunda semana de vida, con Marc Giró como presentador. / Captura de pantalla

En la segunda semana entre liderazgos de late nights, con Henar Álvarez y Marc Giró como protagonistas, las estrellas que han acudido a ambos programas son de talla internacional. En el caso de Cara al show, el presentador catalán ha acogido al director Pedro Almodóvar como primer invitado, mientras la madrileña ha recibido a Karla Sofía Gascón como cabeza de cartel.

Marc Giró ha continuado acaparando la atención en las noches de La Sexta, donde ha enfrentado en clave de humor a las posiciones ideológicas de derecha e izquierda en su monólogo de apertura, y ha entrevistado al director español ganador de seis premios Goya. Almodóvar, durante su intervención, ha compartido reflexiones sobre el clima político español y detalles acerca de su salud y proyectos futuros.

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Cara al show ha reunido en su segunda emisión en La Sexta a 727.000 espectadores y ha alcanzado un 8,5% de cuota de pantalla, superando en share a su competidor directo Al cielo con ella en TVE, que ha sumado 729.000 seguidores y un 8,0%. Estos registros han convertido el espacio liderado por Marc Giró en uno de los formatos de estreno con mejores cifras de audiencia en los últimos seis años en la cadena.

Durante su monólogo inicial, Marc Giró ha recurrido a la ironía para delinear lo que considera la “principal diferencia” entre ambos espectros políticos: la velocidad de reacción: “Las de izquierdas son muchísimo más rápidas que las de derechas”. Para ilustrarlo, ha afirmado que basta con plantear la abolición de la esclavitud para que la “persona de izquierdas, sin titubear, dice: ‘Lo veo, vamos allá’”, mientras que “las personas de derechas son más lentas, lentas de cojones”.

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Marc Giró, presentador del programa de La Sexta, durante su monólogo inicial contra la incomodidad en la derecha por pronunciar palabras tales como 'genocidio'. / Captura de pantalla

Cómo llegó la democracia para los padres de Marc Giró: con ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’, de Pedro Almodóvar

Durante el programa, el cineasta Pedro Almodóvar ha sido recibido con un homenaje inspirado en su filme Tacones lejanos y presentado el libro del guion de su última película, Amarga Navidad. El director ha calificado esta obra como “una película muy sofisticada en cuanto a lo que cuenta”, centrada en un realizador en crisis creativa que acaba escribiendo sobre sí mismo y su entorno. Según su testimonio, todo lo que el personaje de Aitana Sánchez-Gijón expresa en los últimos 20 minutos de la cinta “es algo que yo podría decirme contra mí mismo”.

En este marco, Marc Giró ha rememorado la influencia de la filmografía de Almodóvar en su propia educación sentimental, relatando cómo la película Mujeres al borde de un ataque nervios supuso para su madre una señal de la llegada de la democracia a España. Por su parte, Almodóvar ha compartido que el impacto internacional de La ley del deseo le ha deparado multitud de encuentros con admiradores que le agradecen haberles ayudado a aceptar su identidad. En concreto, ha afirmado: “He recorrido el mundo, y en todos los lugares hay alguien que se me acerca para decirme ‘gracias, entendí mi situación y salí del armario’”.

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Pedro Almodóvar tilda de “desmoralizador” el escaso diálogo entre españoles

El conductor del programa ha descrito a Almodóvar como un creador tenaz, impresión que el director ha matizado relatando el episodio médico que le obligó a someterse a una operación de la espalda. Tal y como ha narrado el propio cineasta, “me operé de la espalda, que me afectaba a varias vértebras, y cuando entran en tu espalda, tu vida cambia”. A propósito de las consecuencias de la intervención, confesó que “temía no poder volver a rodar, pero había escrito Julieta y volví sabiendo que lo máximo que había estado de pie seguido era media hora”. La vuelta al trabajo supuso para él un momento “mágico” y “milagroso”, al declarar que, al comenzar el rodaje, “la espalda desapareció”.

En otro momento de la conversación, el cineasta ha hecho balance sobre la política y la televisión españolas. Ha explicado a Marc Giró que no es aficionado a la pequeña pantalla y ha rechazado en el pasado ofertas de trabajar en ese medio, pese a los “cheques en blanco” recibidos. Sin embargo, sí ha admitido ver habitualmente La Sexta Noche, programa en el que, en su opinión, “los españoles somos incapaces de hablar de uno en uno”.

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El aclamado director Pedro Almodóvar expresa su alegría por la selección de tres películas españolas para competir en el prestigioso Festival de Cannes, un hecho que califica como 'insólito' y que demuestra el buen estado del cine nacional.

Ya en un tono más serio, ha extrapolado esta falta de diálogo al ambiente político del país, afirmando que en el Congreso “es aún más desmoralizador, porque es gente que te está representando”. En cuanto a su futuro inmediato, Almodóvar ha adelantado que tiene ya escrito su próximo proyecto y que optará por el “humor negro”, con una trama centrada en “una peripecia para que dos personas que no deberían encontrarse acaben haciéndolo”.