España

Pedro Almodóvar revela su momento más difícil en ‘Cara al show’: “Temía no poder volver a rodar”

El director español acude al programa de La Sexta durante la segunda semana de vida Atresmedia, donde promociona su última película, ‘Amarga Navidad’

Guardar
Pedro Almodóvar, en 'Cara al show'
El director español más reconocido internacionalmente acude al programa de La Sexta en su segunda semana de vida, con Marc Giró como presentador. / Captura de pantalla

En la segunda semana entre liderazgos de late nights, con Henar Álvarez y Marc Giró como protagonistas, las estrellas que han acudido a ambos programas son de talla internacional. En el caso de Cara al show, el presentador catalán ha acogido al director Pedro Almodóvar como primer invitado, mientras la madrileña ha recibido a Karla Sofía Gascón como cabeza de cartel.

Marc Giró ha continuado acaparando la atención en las noches de La Sexta, donde ha enfrentado en clave de humor a las posiciones ideológicas de derecha e izquierda en su monólogo de apertura, y ha entrevistado al director español ganador de seis premios Goya. Almodóvar, durante su intervención, ha compartido reflexiones sobre el clima político español y detalles acerca de su salud y proyectos futuros.

PUBLICIDAD

Cara al show ha reunido en su segunda emisión en La Sexta a 727.000 espectadores y ha alcanzado un 8,5% de cuota de pantalla, superando en share a su competidor directo Al cielo con ella en TVE, que ha sumado 729.000 seguidores y un 8,0%. Estos registros han convertido el espacio liderado por Marc Giró en uno de los formatos de estreno con mejores cifras de audiencia en los últimos seis años en la cadena.

Durante su monólogo inicial, Marc Giró ha recurrido a la ironía para delinear lo que considera la “principal diferencia” entre ambos espectros políticos: la velocidad de reacción: “Las de izquierdas son muchísimo más rápidas que las de derechas”. Para ilustrarlo, ha afirmado que basta con plantear la abolición de la esclavitud para que la “persona de izquierdas, sin titubear, dice: ‘Lo veo, vamos allá’”, mientras que “las personas de derechas son más lentas, lentas de cojones”.

PUBLICIDAD

Marc Giró, en 'Cara al show'
Marc Giró, presentador del programa de La Sexta, durante su monólogo inicial contra la incomodidad en la derecha por pronunciar palabras tales como 'genocidio'. / Captura de pantalla

Cómo llegó la democracia para los padres de Marc Giró: con ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’, de Pedro Almodóvar

Durante el programa, el cineasta Pedro Almodóvar ha sido recibido con un homenaje inspirado en su filme Tacones lejanos y presentado el libro del guion de su última película, Amarga Navidad. El director ha calificado esta obra como “una película muy sofisticada en cuanto a lo que cuenta”, centrada en un realizador en crisis creativa que acaba escribiendo sobre sí mismo y su entorno. Según su testimonio, todo lo que el personaje de Aitana Sánchez-Gijón expresa en los últimos 20 minutos de la cinta “es algo que yo podría decirme contra mí mismo”.

En este marco, Marc Giró ha rememorado la influencia de la filmografía de Almodóvar en su propia educación sentimental, relatando cómo la película Mujeres al borde de un ataque nervios supuso para su madre una señal de la llegada de la democracia a España. Por su parte, Almodóvar ha compartido que el impacto internacional de La ley del deseo le ha deparado multitud de encuentros con admiradores que le agradecen haberles ayudado a aceptar su identidad. En concreto, ha afirmado: “He recorrido el mundo, y en todos los lugares hay alguien que se me acerca para decirme ‘gracias, entendí mi situación y salí del armario’”.

Pedro Almodóvar tilda de “desmoralizador” el escaso diálogo entre españoles

El conductor del programa ha descrito a Almodóvar como un creador tenaz, impresión que el director ha matizado relatando el episodio médico que le obligó a someterse a una operación de la espalda. Tal y como ha narrado el propio cineasta, “me operé de la espalda, que me afectaba a varias vértebras, y cuando entran en tu espalda, tu vida cambia”. A propósito de las consecuencias de la intervención, confesó que “temía no poder volver a rodar, pero había escrito Julieta y volví sabiendo que lo máximo que había estado de pie seguido era media hora”. La vuelta al trabajo supuso para él un momento “mágico” y “milagroso”, al declarar que, al comenzar el rodaje, “la espalda desapareció”.

En otro momento de la conversación, el cineasta ha hecho balance sobre la política y la televisión españolas. Ha explicado a Marc Giró que no es aficionado a la pequeña pantalla y ha rechazado en el pasado ofertas de trabajar en ese medio, pese a los “cheques en blanco” recibidos. Sin embargo, sí ha admitido ver habitualmente La Sexta Noche, programa en el que, en su opinión, “los españoles somos incapaces de hablar de uno en uno”.

El aclamado director Pedro Almodóvar expresa su alegría por la selección de tres películas españolas para competir en el prestigioso Festival de Cannes, un hecho que califica como 'insólito' y que demuestra el buen estado del cine nacional.

Ya en un tono más serio, ha extrapolado esta falta de diálogo al ambiente político del país, afirmando que en el Congreso “es aún más desmoralizador, porque es gente que te está representando”. En cuanto a su futuro inmediato, Almodóvar ha adelantado que tiene ya escrito su próximo proyecto y que optará por el “humor negro”, con una trama centrada en “una peripecia para que dos personas que no deberían encontrarse acaben haciéndolo”.

Temas Relacionados

La SextaPedro AlmodóvarAtresmediaCine EspañaGente EspañaFamosos EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cupón Diario de la Once: comprueba los resultados ganadores del martes 28 de abril

Esta lotería lleva a cabo cuatro sorteos a la semana, aquí está la combinación ganadora de este martes

Cupón Diario de la Once: comprueba los resultados ganadores del martes 28 de abril

El mensaje de una clásica actriz española a Miguel Ángel Revilla, expresidente cántabro: “No te lo pienses”

María Galiana, ampliamente conocida por su papel en ‘Cuéntame’, regresa como invitada al programa para promocionar su nueva película, ‘Mi querida señorita’, y la obra que arranca mañana, ‘Yo solo quiero irme a Francia’

El mensaje de una clásica actriz española a Miguel Ángel Revilla, expresidente cántabro: “No te lo pienses”

¿Eres alérgico? Cuidado con este producto, porque cuenta con alérgenos no declarados

La AESAN divulgó una alerta sanitaria en la que avisa sobre el contenido potencialmente peligroso en un popular producto alimentario

¿Eres alérgico? Cuidado con este producto, porque cuenta con alérgenos no declarados

Julia y Luis, al límite tras la primera hoguera de confrontación en ‘La isla de las tentaciones 10’

Julia valora abandonar el programa tras una sucesión de reproches y la aparición de celos por la conexión de Luis con una de las tentadoras

Julia y Luis, al límite tras la primera hoguera de confrontación en ‘La isla de las tentaciones 10’

El alegato de Candela Peña en favor de la regularización de migrantes, en ‘La Revuelta’: “Esto no es política, es sentido común”

La actriz catalana ha intervenido en el programa de RTVE como colaboradora habitual

El alegato de Candela Peña en favor de la regularización de migrantes, en ‘La Revuelta’: “Esto no es política, es sentido común”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España invitará a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en Madrid

España invitará a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en Madrid

Las derechas tumban por tercera vez la prórroga de alquileres y la incertidumbre regresa para millones de inquilinos

Tesh Sidi, diputada de Sumar que gana 79.000 euros al año: “Tengo que compartir piso”

Conclusión del accidente de Adamuz: la CIAF dice que se rompió el carril y descarta anomalías previas en los trenes

Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”

ECONOMÍA

Andrés Millán, abogado: “Puedes ganar dinero si avisas de herencias que no tienen heredero”

Andrés Millán, abogado: “Puedes ganar dinero si avisas de herencias que no tienen heredero”

El puente más largo del mundo: se cruza en 40 minutos en coche y costó 17.000 millones de euros

¿Qué pasará con los inquilinos que han solicitado la prórroga del alquiler tras ser tumbada en el Congreso?

Una aerolínea británica entra en liquidación tras solo tres años de nacer: culpa a la crisis del combustible y al aumento de costes

Más de siete millones de trabajadores cobran menos del salario mínimo y las mujeres representan el 55% de la precariedad laboral

DEPORTES

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”