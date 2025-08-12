España Cultura

'One Piece' adelanta imágenes de su segunda temporada y varias actrices de su reparto sufren ataques racistas: "Este comportamiento es ignorante y vergonzoso"

La actriz Charithra Chandran ha recibido comentarios ofensivos por el tono de su piel pese a que el personaje que interpreta relación directa con Oriente Medio

Nel Gómez

Por Nel Gómez

Un nuevo amanecer se acerca, y la Gran Ruta no está hecha para cobardes. Agárrate fuerte, ¡porque ONE PIECE: RUMBO A LA GRAN RUTA» zarpa en 2026! Y parece que la temporada 3 ya está en producción... (Netflix)

“No te queremos en One Piece”

Tras el arrollador éxito de su primera temporada, cada vez queda menos para que la serie de acción real de One Piece lance su esperadísima segunda parte el próximo 2026. Así lo ha confirmado la llegada de su primer tráiler, con espectaculares imágenes de la continuación de Luffy y la tripulación de los piratas del sombrero de paja en busca del mayor tesoro de la historia de los piratas.

Sin embargo, el lanzamiento de este primer tráiler se ha visto empañado por una oleada de críticas y ataques racistas por parte de algunos usuarios de redes sociales hacia algunas de las nuevas incorporaciones del reparto. La elección de la actriz británica de ascendencia india Charithra Chandran como Nefertari Vivi, por ejemplo, ha generado una intensa polémica después de que diversos usuarios arremetieran contra la intérprete compartiendo mensajes insultantes que ella misma expuso en sus redes sociales: “NO TE QUEREMOS EN ONE PIECE”, “Viendo a esta Vivi espero que Crocodile gane en el arco de Arabasta para que no la veamos de nuevo”, “No creo que Arabasta se basase en la India. La comida callejera, los ríos y las ciudades estaban limpias. No vi a los ciudadanos de Arabasta adorar a las vacas o la tontería que hagan”.

Imágenes de la segunda temporada
Imágenes de la segunda temporada de 'One Piece'. (Captura de tráiler oficial)

La respuesta de uno de los compañeros de reparto

Rob Colletti, quien interpretará a Wapol en la misma temporada, expresó su apoyo público a Chandran y rechazó la intolerancia mostrada por algunos sectores del público. “Me sorprende enormemente, en el mal sentido, cómo ciertos sectores minoritarios (pero demasiado ruidosos) de los fans de One Piece pueden ver a un pirata de goma, un médico reno y un pez gigante que camina y habla sin ningún problema... pero se rebelan ante la simple IDEA de que Nefertari Vivi sea interpretada por una mujer que no sea blanca”, escribió el actor. Colletti enfatizó que Chandran fue elegida “personalmente por Oda, y él conoce y entiende a sus propios personajes mucho mejor que nadie”.

En su declaración, Colletti aporta también información relevante sobre la inspiración del personaje y su contexto geográfico y cultural: “Nefertari es egipcia. ¿Dónde está Egipto? En Oriente Medio. El reino de Arabasta se inspira en gran medida en la cultura de Oriente Medio y el sur de Asia. ¿Y te quejas porque la actriz elegida para interpretar el papel... no es blanca? ¿Sabes lo ridículo que suenas?”. Remarca, además, el valor que aporta la inclusión y señaló que “la representación importa. Elegir a Charithra no es ‘cambiar el personaje’. En realidad, es honrar la visión que Oda tenía en mente”.

La polémica surge en un contexto donde la saga ha abordado en múltiples ocasiones el tema de la discriminación y la igualdad racial. Para el elenco y la producción de la nueva temporada, la respuesta a la controversia ha sido reafirmar los valores de diversidad y respeto que la historia original promueve. Colletti se muestra contundente al señalar la importancia del trabajo de Chandran: “Charithra ofrece una interpretación ASOMBROSA. Una que resonará para siempre en la comunidad de fans de One Piece. No solo es buena en la serie, es EXCEPCIONAL”. Subraya, por último, que la actriz “encarna TODO lo que los héroes de One Piece están escritos para encarnar”.

(Netflix)
(Netflix)

Muy pronto grabarán nuevos capítulos

La segunda temporada de One Piece, titulada oficialmente One Piece: Rumbo a la Grand Line, terminó su rodaje en febrero de 2025 y actualmente se encuentra en fase de postproducción. La serie incorporará a varios nuevos personajes clave, incluyendo a Chopper, representado por Mikaela Hoover, Joe Manganiello como Crocodile, David Dastmalchian como Mr. 3 y Lera Abova como Nico Robin.

Los capítulos abordarán arcos narrativos relevantes del manga como Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden e Isla Drum, y sentarán las bases para el esperado arco de Arabasta, que será cubierto en la tercera temporada. Además, recientemente se ha conocido que la producción de esa tercera parte arrancará este mismo año en Ciudad del Cabo, con la confirmación de Ian Stokes y Joe Tracz como showrunners.

