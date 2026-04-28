España

El mensaje de una clásica actriz española a Miguel Ángel Revilla, expresidente cántabro: “No te lo pienses”

María Galiana, ampliamente conocida por su papel en ‘Cuéntame’, regresa como invitada al programa para promocionar su nueva película, ‘Mi querida señorita’, y la obra que arranca mañana, ‘Yo solo quiero irme a Francia’

Guardar
María Galiana en 'La Revuelta'
La actriz andaluza, conocida por su eterno papel en 'Cuéntame', es la actriz invitada al programa de RTVE. / Captura de pantalla

La actriz María Galiana (Sevilla, 90 años) ha regresado al programa La Revuelta por cuarta vez, presentado por David Broncano en La 1, para presentar una nueva versión de la película Mi querida señorita. Durante su participación en la emisión de este martes, la intérprete ha mostrado su vitalidad en plató y ha destacado por sus declaraciones directas, un reflejo de su incombustible trayectoria profesional.

María Galiana, encantada conductora con carné recién renovado, ha compartido que ha disfrutado de buena salud y que mantiene intacta su pasión por el trabajo y el deporte. La actriz sevillana ha insistido en que, a pesar de algunos achaques propios de la edad, ha seguido activa y con los reflejos a punto, tras haber conseguido la renovación de su carné de conducir por dos años más.

PUBLICIDAD

Durante la grabación, Broncano ha querido dar la bienvenida a Galiana refiriéndose a su energía y a su contribución al cine español. Ella, agradecida, ha manifestado su satisfacción por regresar al espacio de la cadena pública. En el tradicional intercambio de regalos, Galiana ha manifestado: “No querría ser como Miguel Ángel Revilla —que va mucho a la televisión—, pero piensa de forma clara y natural, es capaz de decir todas las verdades”. Estas palabras han abierto la puerta a que el presentador propusiera llamar al expresidente cántabro, invitándole a participar en el programa, a lo que la actriz se ha mostrado inmediatamente dispuesta: “No te lo pienses”.

La intérprete también ha hecho referencia a su actividad teatral con la obra Yo solo quiero irme a Francia, con la que ha recorrido diferentes localidades españolas; al ser preguntada por el medio de transporte, ha asegurado: “No, en furgoneta no, en AVE y los trenes Renfe son malísimos”, según ha relatado en el programa presentado por David Broncano.

PUBLICIDAD

“Tengo una cara de vieja que no veas”, ha reconocido entre risas María Galiana

En el transcurso de la entrevista, la actriz ha compartido una reflexión humorística sobre el paso del tiempo: “He tenido la suerte que me renueven el carnet 2 años más, no oigo nada, pero veo bien. Los años no perdonan y tengo una cara de vieja que no veas”. Esta declaración ha provocado las risas y aplausos del público presente, señalando el tono desenfadado que ha presidido su intervención, según ha informado Marca.

Por parte del equipo del programa, Broncano ha realizado un guiño a la carrera de Galiana con un dibujo en el que el contorno del trazado representaba el rostro de la actriz en una maratón simbólica por Madrid. Ella ha replicado con humor: “Parece lo de, ‘un seis y un cuatro, la cara de tu retrato.

La pasión de Galiana por el deporte se ha hecho patente en otra parte de la conversación, donde ha declarado: “Por hablar contigo me estoy perdiendo el tenis”, y ha lamentado no acudir a partidos por motivos laborales: “También me pierdo los partidos por los ensayos de teatro. Es un rollazo”. Consultada sobre si le gustaría tener un hijo tenista, ha respondido que prefiere que trabajen en aquello que les motive: “Pues que trabajen en lo que les gusta porque no hay nada mejor. Ganen más o ganen menos”.

Promo del último capítulo de "Cuéntame".

Al término de la emisión, María Galiana ha abordado aspectos de la actualidad deportiva, ha mencionado el torneo Mutua Madrid Open y la progresión de Rafa Jódar, tenista español de 19 años que está despuntando en la competición. Finalmente, la artista ha vuelto a promocionar la nueva versión de Mi querida señorita producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, y ha respondido a las preguntas habituales que plantea David Broncano en el espacio de La 1.

Temas Relacionados

RTVEDavid BroncanoLa RevueltaTVEGente EspañaFamosos EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Eres alérgico? Cuidado con este producto, porque cuenta con alérgenos no declarados

La AESAN divulgó una alerta sanitaria en la que avisa sobre el contenido potencialmente peligroso en un popular producto alimentario

¿Eres alérgico? Cuidado con este producto, porque cuenta con alérgenos no declarados

Julia y Luis, al límite tras la primera hoguera de confrontación en ‘La isla de las tentaciones 10’

Julia valora abandonar el programa tras una sucesión de reproches y la aparición de celos por la conexión de Luis con una de las tentadoras

Julia y Luis, al límite tras la primera hoguera de confrontación en ‘La isla de las tentaciones 10’

El alegato de Candela Peña en favor de la regularización de migrantes, en ‘La Revuelta’: “Esto no es política, es sentido común”

La actriz catalana ha intervenido en el programa de RTVE como colaboradora habitual

El alegato de Candela Peña en favor de la regularización de migrantes, en ‘La Revuelta’: “Esto no es política, es sentido común”

Macarena Gómez relata en ‘El Hormiguero’ cómo convive con el vértigo y la misofonía: “Me molestan los sonidos cotidianos, me provocan ansiedad”

La actriz explicó que utiliza tapones a diario y que llega a cambiar varias veces de mesa en restaurantes por molestias de equilibrio

Macarena Gómez relata en ‘El Hormiguero’ cómo convive con el vértigo y la misofonía: “Me molestan los sonidos cotidianos, me provocan ansiedad”

Comprobar Eurojackpot: los resultados ganadores del martes 28 de abril

Estos son los números victoriosos del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si la suerte estuvo de tu lado

Comprobar Eurojackpot: los resultados ganadores del martes 28 de abril
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España invitará a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en Madrid

España invitará a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en Madrid

Las derechas tumban por tercera vez la prórroga de alquileres y la incertidumbre regresa para millones de inquilinos

Tesh Sidi, diputada de Sumar que gana 79.000 euros al año: “Tengo que compartir piso”

Conclusión del accidente de Adamuz: la CIAF dice que se rompió el carril y descarta anomalías previas en los trenes

Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”

ECONOMÍA

Andrés Millán, abogado: “Puedes ganar dinero si avisas de herencias que no tienen heredero”

Andrés Millán, abogado: “Puedes ganar dinero si avisas de herencias que no tienen heredero”

El puente más largo del mundo: se cruza en 40 minutos en coche y costó 17.000 millones de euros

¿Qué pasará con los inquilinos que han solicitado la prórroga del alquiler tras ser tumbada en el Congreso?

Una aerolínea británica entra en liquidación tras solo tres años de nacer: culpa a la crisis del combustible y al aumento de costes

Más de siete millones de trabajadores cobran menos del salario mínimo y las mujeres representan el 55% de la precariedad laboral

DEPORTES

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”