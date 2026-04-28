El mensaje de una clásica actriz española a Miguel Ángel Revilla, expresidente cántabro: “No te lo pienses”

La actriz andaluza, conocida por su eterno papel en 'Cuéntame', es la actriz invitada al programa de RTVE. / Captura de pantalla

La actriz María Galiana (Sevilla, 90 años) ha regresado al programa La Revuelta por cuarta vez, presentado por David Broncano en La 1, para presentar una nueva versión de la película Mi querida señorita. Durante su participación en la emisión de este martes, la intérprete ha mostrado su vitalidad en plató y ha destacado por sus declaraciones directas, un reflejo de su incombustible trayectoria profesional.

María Galiana, encantada conductora con carné recién renovado, ha compartido que ha disfrutado de buena salud y que mantiene intacta su pasión por el trabajo y el deporte. La actriz sevillana ha insistido en que, a pesar de algunos achaques propios de la edad, ha seguido activa y con los reflejos a punto, tras haber conseguido la renovación de su carné de conducir por dos años más.

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Durante la grabación, Broncano ha querido dar la bienvenida a Galiana refiriéndose a su energía y a su contribución al cine español. Ella, agradecida, ha manifestado su satisfacción por regresar al espacio de la cadena pública. En el tradicional intercambio de regalos, Galiana ha manifestado: “No querría ser como Miguel Ángel Revilla —que va mucho a la televisión—, pero piensa de forma clara y natural, es capaz de decir todas las verdades”. Estas palabras han abierto la puerta a que el presentador propusiera llamar al expresidente cántabro, invitándole a participar en el programa, a lo que la actriz se ha mostrado inmediatamente dispuesta: “No te lo pienses”.

La intérprete también ha hecho referencia a su actividad teatral con la obra Yo solo quiero irme a Francia, con la que ha recorrido diferentes localidades españolas; al ser preguntada por el medio de transporte, ha asegurado: “No, en furgoneta no, en AVE y los trenes Renfe son malísimos”, según ha relatado en el programa presentado por David Broncano.

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“Tengo una cara de vieja que no veas”, ha reconocido entre risas María Galiana

En el transcurso de la entrevista, la actriz ha compartido una reflexión humorística sobre el paso del tiempo: “He tenido la suerte que me renueven el carnet 2 años más, no oigo nada, pero veo bien. Los años no perdonan y tengo una cara de vieja que no veas”. Esta declaración ha provocado las risas y aplausos del público presente, señalando el tono desenfadado que ha presidido su intervención, según ha informado Marca.

Por parte del equipo del programa, Broncano ha realizado un guiño a la carrera de Galiana con un dibujo en el que el contorno del trazado representaba el rostro de la actriz en una maratón simbólica por Madrid. Ella ha replicado con humor: “Parece lo de, ‘un seis y un cuatro, la cara de tu retrato.

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La pasión de Galiana por el deporte se ha hecho patente en otra parte de la conversación, donde ha declarado: “Por hablar contigo me estoy perdiendo el tenis”, y ha lamentado no acudir a partidos por motivos laborales: “También me pierdo los partidos por los ensayos de teatro. Es un rollazo”. Consultada sobre si le gustaría tener un hijo tenista, ha respondido que prefiere que trabajen en aquello que les motive: “Pues que trabajen en lo que les gusta porque no hay nada mejor. Ganen más o ganen menos”.

Promo del último capítulo de "Cuéntame".

Al término de la emisión, María Galiana ha abordado aspectos de la actualidad deportiva, ha mencionado el torneo Mutua Madrid Open y la progresión de Rafa Jódar, tenista español de 19 años que está despuntando en la competición. Finalmente, la artista ha vuelto a promocionar la nueva versión de Mi querida señorita producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, y ha respondido a las preguntas habituales que plantea David Broncano en el espacio de La 1.

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