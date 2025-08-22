España Cultura

Sale a subasta el traje original de Spider-Man: esto es lo que cuesta convertirse en el superhéroe de Marvel

Se trata del disfraz que llevó Tobey Maguire en ‘Spider-Man 2′ y saldrá a la venta el próximo 4 de septiembre

Imagen de 'Spider-Man 2'
Han pasado más de 20 años de Spider-Man 2, secuela de la primera gran aventura del superhéroe arácnido en la gran pantalla y la que es considerada como una de las mejores entregas en toda la historia del género. Ha pasado tanto tiempo que ya ha habido hasta otros dos actores distintos de Tobey Maguire encargados de dar vida al personaje, e incluso una reunión entre los tres como era Spider-Man: No Way Home. Mientras Tom Holland rueda ya una nueva película con un nuevo traje, ha saltado una gran noticia para todos los fans del superhéroe.

El traje que llevase Tobey Maguire en Spider-Man 2 y Spider-Man 3 acaba de salir a subasta, tal y como ha publicado Propscore Auction, encargada de poner a la venta el disfraz. "Creado por Frontline Design bajo la supervisión del diseñador de vestuario ganador de un Oscar James Acheson, esta versión del traje de Spider-Man refleja las mejoras introducidas para Spider-Man 2, incluyendo un tejido azul más oscuro, una silueta muscular más estilizada, lentes oculares ligeramente reducidas y un emblema en el pecho más grande. El traje consiste en un mono de spandex elástico de una sola pieza en rojo y azul oscuro con botas integradas. El forro interior tiene un refuerzo y lleva la marca «3.S», una anotación de vestuario que lo vincula al uso en la producción de Spider-Man 3. Las cremalleras están discretamente situadas a los lados y en la parte inferior de la espalda para facilitar la entrada", detalla la casa de subastas".

El precio de salida para el disfraz es de 50.000 dólares, aunque se especifica que el precio estimado podría rondar los 100.000 y 200.000 dólares. Eso suponiendo que nadie puje más alto, ya que seguramente cuando salga a subasta el próximo 4 de septiembre habrá más de un fan pendiente. Después de todo, se trata de uno de los trajes más importantes en toda la historia del cine de superhéroes, a la altura de otros míticos como el de Batman, Superman, Iron-Man o el Capitán América.

El traje más importante para Spidey

El de Spider-Man 2 es un traje con un valor añadido y es que en esa misma película Peter Parker (Tobey Maguire) llega a despojarse de él y arrojarlo al mismísimo contenedor de basura, en un homenaje a los cómics pero también como difícil decisión dentro de la película. En ella, Parker empieza a dudar de sí mismo y por ende también de su papel como Spider-Man, lo que le lleva a que poco a poco sus poderes dejen de acompañarle, perdiendo fuerza, elasticidad y sobre todo tracción por los muros que recorría con gran facilidad. Cuando el villano Dr. Octopus se erige como nueva gran amenaza para Nueva York, Peter recupera su traje y se dispone a intentar salvar la ciudad, aunque en determinados momentos sean los ciudadanos de esta los que le pongan a salvo, en otra de las escenas más míticas que se recuerda de la trilogía.

El traje volvió a ser de vital importancia en la tercera entrega, en la que Parker entra en contacto con un simbionte llegado del espacio que le otorga nuevos y mejorados poderes y, sobre todo, un traje negro mucho más ligero y estético. Sin embargo, pronto Peter se da cuenta de cómo el simbionte le manipula y se aprovecha de su ira, lo que hace que busque la manera de dejar su nuevo traje y recuperar el de siempre, aunque eso le lleve a ser más vulnerable ante amenazas como el Hombre de arena o Venom. Mientras la nueva película de Spidey se rueda ya con Tom Holland y muchos otros personajes, los fans tendrán la oportunidad de recuperar una de esas piezas que, aunque una subasta pueda ponerles precio, en el fondo tienen un valor sentimental incalculable para más de uno.

