La Bistroteca, el restaurante de hamburguesas que conquistó a Michael Jordan en Madrid: un banquete de croquetas, guacamole y vaca gallega madurada

La visita de Michael Jordan a La Bistroteca (Instagram / @ la_bistroteca)

Poco hay más americano que una buena hamburguesa. Pero en Madrid, al otro lado del Atlántico, también se hacen burgers increíbles. Así lo puede confirmar el mismísimo Michael Jordan, icono del deporte estadounidense y gran amante de este plato de fama internacional. El exjugador de baloncesto, uno de los grandes invitados de los conciertos de Bad Bunny, ha aprovechado su paso por la capital para disfrutar de la gastronomía que ofrecen sus calles.

La leyenda de la NBA, considerada por muchos como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, visitó junto a familiares y amigos La Bistroteca (Espartinas, 7 y General Pardiñas, 10), una hamburguesería situada en pleno barrio de Salamanca que hoy está de celebración. No solo por la especial visita, sino también porque esta coincide con el décimo cumpleaños del proyecto, uno de los pioneros en esto de convertir la hamburguesa en un plato gourmet.

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Equipo de La Bistroteca, un icono de las hamburguesas en Madrid (Alex Nunes Vieira)

La Bistroteca, un clásico para los ‘hamburgueseros’

Fundada en 2016 por Vanessa San José y Alexandra Galvis, La Bistroteca nació con una idea clara: reinterpretar la hamburguesa desde una mirada culinaria más exigente. Lo que comenzó como un pequeño bistró con parrilla evolucionó, a golpe de boca a boca, hasta convertirse en uno de los restaurantes de referencia en Madrid para los amantes de las hamburguesas de alta calidad. Es por ello que no nos extraña que Jordan escogiese este como su destino a la hora de la comida.

Como los dueños del local contaron a Metrópoli, el anuncio de su llegada generó una enorme expectación, que vino de la mano de ciertos preparativos. Sabían que la leyenda de la NBA disfrutaba del buen tequila y del vino español, por eso prepararon un Vega Sicilia y una botella de Clase Azul México, uno de los tequilas más caros del mundo. Finalmente, cuentan desde el restaurante, acabó pidiéndose una Coca-Cola y un vaso de agua.

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Como entrantes, el exdeportista pidió unas croquetas de jamón ibérico y leche de oveja, y otro de los imprescindibles de la carta: un guacamole que terminan en mesa. En cuanto al plato estrella, no podía ser otro que una buena hamburguesa. De entre todas las opciones que ofrece la carta, Jordan se decidió por La Bistroemmy, una combinación de 175 g de carne 100% vaca gallega Dry Aged con entre 30 y 40 días de maduración, acompañada de queso cheddar de 12 meses, bacon ahumado crujiente, cebolla frita y salsa Emmy elaborada con mantequilla ahumada y chiles coreanos. Todo ello envuelto en un riquísimo pan brioche.

Hamburguesa y guacamole de La Bistroteca (Cedidas)

La propia empresa Discarlux, uno de los proveedores de referencia en el mundo de las carnes, compartió imágenes y vídeos de la visita en redes sociales. “Además de ser un referente de todas las formas posibles, sabemos que esta ha sido una de las mejores burgers que ha probado en su vida...”, aseguraban desde la cuenta. Una frase que la propia estrella del baloncesto pronunció durante la comida y que Vanessa San José y Alexandra Galvis tendrán grabada en la mente durante, mínimo, diez años más.

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