España Cultura

Los mejores estrenos de la semana en cines: de ‘Scream 7′ a ‘Sorry, Baby’

El fin de semana de los Goya tiene a la película de terror como gran protagonista

Guardar
Imagen de 'Scream 7'
Imagen de 'Scream 7'

En un fin de semana con claro protagonismo para el cine español con motivo de los Premios Goya, los estrenos no paran y la cartelera sigue carburando. Tras una semana que estuvo encabezada por Greenland 2 o El agente secreto, gran rival de Sirat en los Oscar, esta semana es el turno de una nueva oleada de títulos, aunque con una ausencia notable de películas españolas.

La semana viene, de hecho, protagonizada por el terror de Scream encarnado en la ya icónica máscara de Ghostface, pero también con todo un clásico de la literatura como Los miserables o pequeñas grandes películas como la animada Scarlet y la paranoia sobre inteligencia artificial que propone La residencIA.

‘Scream 7′

Cuando un nuevo asesino Ghostface aparece en la tranquila ciudad donde Sidney Prescott (Neve Campbell) ha construido una nueva vida, sus peores temores se hacen realidad cuando su hija (Isabel May) se convierte en el próximo objetivo.

Una de las grandes sagas de terror de todos los tiempos está de vuelta, y lo hace con algunos de los protagonistas originales y otras tantas sorpresas. Sidney Prescott (Neve Campbell) se había quedado fuera de la última entrega hasta la fecha, pero tras la salida del proyecto de Melissa Barrera y Jenna Ortega, la actriz ha vuelto a la acción, y lo hace acompañada de su vieja amiga Gale Weathers (Courteney Cox). Ambas tendrán que enfrentarse al regreso de un nuevo Ghostface que amenaza con acabar con la vida de la joven hija de Sidney.

‘Los miserables: El origen’

Imagen de 'Los miserables: el
Imagen de 'Los miserables: el origen'

El clásico inmortal de Victor Hugo obtiene una nueva adaptación de la mano de sus propios compatriotas. Lejos de la caracterización hollywoodiense de Hugh Jackman y compañía, Jean Valjean recae en manos de Grégory Gadebois en esta revisión que busca centrarse en el origen del mito, narrando los inicios de Valjean antes de convertirse en el desdichado hombre que pasó a la historia que acabaría inspirando a millones de franceses.

‘Scarlet’

Imagen de 'Scarlet'
Imagen de 'Scarlet'

El director japonés Mamoru Hosoda vuelve a la acción más de cinco años después de Belle, su particular adaptación del cuento de La bella y la bestia. En esta ocasión, el nipón fija su mirada en una princesa medieval experta en el manejo de la espada que se embarca en una peligrosa misión para vengar la muerte de su padre. Tras fracasar en su misión y encontrarse gravemente herida en un Otromundo, conoce a un joven idealista que no solo la ayuda a curarse, sino que le muestra la posibilidad de un futuro libre de amargura y rabia. Cuando se enfrenta de nuevo al asesino de su padre, Scarlet se enfrenta a su batalla más difícil: ¿podrá romper el ciclo del odio y encontrar un sentido a la vida más allá de la venganza?

‘Sorry, Baby’

This image released by A24
This image released by A24 shows Eva Victor in a scene from "Sorry, Baby." (Mia Cioffy Henry/A24 via AP)

Ignorada en los Oscar, aunque con presencia en los Globos de Oro, cuenta la historia de una joven que atraviesa un momento vital marcado por una experiencia límite que ha alterado profundamente su relación con el mundo y consigo misma. A través de una narración fragmentada, la historia sigue su día a día, sus silencios y su dificultad para recomponer los vínculos personales, construyendo un retrato íntimo y contenido sobre la fragilidad, la memoria y la resiliencia.

‘La residencIA’

Imagen de 'La residencIA'
Imagen de 'La residencIA'

La IA sigue introduciéndose poco a poco en el cine, aunque esta vez más como miedo irracional que como herramienta. En La residencIA conocemos a Clarissa (Cécile de France), una escritora en medio de un bloqueo creativo que comienza a trabajar para una fundación que ofrece residencias a artistas, la mayoría de ellos también en algún tipo de bloqueo. Sin embargo, una serie de extraños acontecimientos despiertan la inquietud de Clarissa, quien ha compartido demasiadas confidencias para entonces con Dalloway, su inteligencia artificial particular, y que ignora los verdaderos planes de esta con el libro que tiene entre manos.

Temas Relacionados

ScreamEstrenos de cineScream 7Premios OscarCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La novela que parte de la visita a un cementerio en Roma convertida en éxito en Francia: la historia de una niña que, tras un coma, despierta con poderes

Se publica en nuestro país el último libro de David Foenkinos, que explora los límites entre la vida y la muerte

La novela que parte de

Si te ha gustado la cuarta temporada de ‘Los Bridgerton’, no puedes perderte “la mejor versión” del clásico que adapta: “El viejo cuento todavía tiene vida y pasión”

La cuarta temporada reinterpreta el cuento popularizado por Disney en 1950

Si te ha gustado la

La última película de Marisol se estrenó hace más de 40 años: su adiós en la industria junto a un jovencísimo Antonio Banderas

Desde entonces, su presencia pública se ha limitado a eventos familiares

La última película de Marisol

Se publica en formato cómic una de las grandes obras maestras de la literatura tras diez años de la muerte de su autor

El gran artista italiano Milo Manara se ha encargado de poner en viñetas este clásico del que ahora se publica el segundo volumen

Se publica en formato cómic

Los primeros en ver ‘Vengadores: Doomsday’ bendicen la película: “Marvel estaba estancada”

Los directivos de Disney que ya han podido visionar la película parecen contentos con el resultado después de una mala racha en la compañía

Los primeros en ver ‘Vengadores:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los documentos desclasificados del 23F

Los documentos desclasificados del 23F dan aire a Juan Carlos I: su intento de frenar el golpe de Estado alimenta las peticiones de su regreso a España

Un grupo de policías nacionales “da un paso al frente” para conseguir una sindicalización libre dentro del cuerpo por la vía judicial, legislativa y social

La empresa de seguridad de la exconcejala del PP sigue engordando sus cuentas gracias a los contratos de Madrid: 10,8 millones para vigilar pisos protegidos y 968.000 euros para los centros deportivos

Arranca la campaña en Castilla y León: el PSOE busca un cambio de tornas y el PP no complicarse su futuro con un Vox catapultado

Dimite en bloque la dirección de Vox en Murcia: quieren forzar la destitución de su presidente

ECONOMÍA

Última tregua para los hipotecados:

Última tregua para los hipotecados: el euríbor cae al 2,22% en febrero y baja 200 € de media las cuotas anuales antes de su subida en primavera

Dónde estudias importa cada vez más: las universidades públicas con mayor empleabilidad y salarios se concentran en Madrid y Cataluña

La regulación del alquiler de temporada para ayudar a los estudiantes fracasa en el Congreso: PP, Vox y Junts votan en contra

Líderes globales abordan en el Digital Summit Latam 2026 los retos de la transformación digital y la IA: “Europa y América Latina deben jugar un papel protagónico”

Muere su padre y nadie coge el teléfono en la aseguradora, lo denuncia y le indemnizan con 4.000 euros, lo que costó el entierro

DEPORTES

Futbolistas en activo con acciones

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions