Los mejores estrenos de la semana en cines: de ‘Scream 7′ a ‘Sorry, Baby’

Imagen de 'Scream 7'

En un fin de semana con claro protagonismo para el cine español con motivo de los Premios Goya, los estrenos no paran y la cartelera sigue carburando. Tras una semana que estuvo encabezada por Greenland 2 o El agente secreto, gran rival de Sirat en los Oscar, esta semana es el turno de una nueva oleada de títulos, aunque con una ausencia notable de películas españolas.

La semana viene, de hecho, protagonizada por el terror de Scream encarnado en la ya icónica máscara de Ghostface, pero también con todo un clásico de la literatura como Los miserables o pequeñas grandes películas como la animada Scarlet y la paranoia sobre inteligencia artificial que propone La residencIA.

‘Scream 7′

Cuando un nuevo asesino Ghostface aparece en la tranquila ciudad donde Sidney Prescott (Neve Campbell) ha construido una nueva vida, sus peores temores se hacen realidad cuando su hija (Isabel May) se convierte en el próximo objetivo.

Una de las grandes sagas de terror de todos los tiempos está de vuelta, y lo hace con algunos de los protagonistas originales y otras tantas sorpresas. Sidney Prescott (Neve Campbell) se había quedado fuera de la última entrega hasta la fecha, pero tras la salida del proyecto de Melissa Barrera y Jenna Ortega, la actriz ha vuelto a la acción, y lo hace acompañada de su vieja amiga Gale Weathers (Courteney Cox). Ambas tendrán que enfrentarse al regreso de un nuevo Ghostface que amenaza con acabar con la vida de la joven hija de Sidney.

‘Los miserables: El origen’

Imagen de 'Los miserables: el origen'

El clásico inmortal de Victor Hugo obtiene una nueva adaptación de la mano de sus propios compatriotas. Lejos de la caracterización hollywoodiense de Hugh Jackman y compañía, Jean Valjean recae en manos de Grégory Gadebois en esta revisión que busca centrarse en el origen del mito, narrando los inicios de Valjean antes de convertirse en el desdichado hombre que pasó a la historia que acabaría inspirando a millones de franceses.

‘Scarlet’

Imagen de 'Scarlet'

El director japonés Mamoru Hosoda vuelve a la acción más de cinco años después de Belle, su particular adaptación del cuento de La bella y la bestia. En esta ocasión, el nipón fija su mirada en una princesa medieval experta en el manejo de la espada que se embarca en una peligrosa misión para vengar la muerte de su padre. Tras fracasar en su misión y encontrarse gravemente herida en un Otromundo, conoce a un joven idealista que no solo la ayuda a curarse, sino que le muestra la posibilidad de un futuro libre de amargura y rabia. Cuando se enfrenta de nuevo al asesino de su padre, Scarlet se enfrenta a su batalla más difícil: ¿podrá romper el ciclo del odio y encontrar un sentido a la vida más allá de la venganza?

‘Sorry, Baby’

This image released by A24 shows Eva Victor in a scene from "Sorry, Baby." (Mia Cioffy Henry/A24 via AP)

Ignorada en los Oscar, aunque con presencia en los Globos de Oro, cuenta la historia de una joven que atraviesa un momento vital marcado por una experiencia límite que ha alterado profundamente su relación con el mundo y consigo misma. A través de una narración fragmentada, la historia sigue su día a día, sus silencios y su dificultad para recomponer los vínculos personales, construyendo un retrato íntimo y contenido sobre la fragilidad, la memoria y la resiliencia.

‘La residencIA’

Imagen de 'La residencIA'

La IA sigue introduciéndose poco a poco en el cine, aunque esta vez más como miedo irracional que como herramienta. En La residencIA conocemos a Clarissa (Cécile de France), una escritora en medio de un bloqueo creativo que comienza a trabajar para una fundación que ofrece residencias a artistas, la mayoría de ellos también en algún tipo de bloqueo. Sin embargo, una serie de extraños acontecimientos despiertan la inquietud de Clarissa, quien ha compartido demasiadas confidencias para entonces con Dalloway, su inteligencia artificial particular, y que ignora los verdaderos planes de esta con el libro que tiene entre manos.